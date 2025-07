Mercedes potrdil veliko zanimanja: za novega CLA kmalu tri delovne izmene

Foto: Gregor Pavšič Mercedes-Benz bo v tovarni v Rastattu delo iz dveh povečal na tri izmene. To se bo zgodilo v drugi polovici letošnjega leta, so za nemški časnik Automobilwoche potrdili pri Mercedesu.

Po besedah Jörga Burzerja, vodje proizvodnje, je povpraševanje po novem CLA zelo spodbudno. To velja tudi za električno različico. Zanjo so uspeli na Kitajskem dobiti vse ustrezne naravne materiale in tako z obsegom proizvodnje Burzer ne pričakuje težav.

Novi CLA izdelujejo v Rastattu, motorje zanj pa tja dostavijo iz tovarne v Stuttgartu (Untertürkheim). Tam dnevno izdelajo po dvesto elektromotorjev, kar naj bi bilo dovolj za 50 tisoč električnih avtomobilov letno. Z uvajanjem novih kompaktnih modelov, ki bodo tako kot CLA izhajali z nove platforme MMA, bodo proizvodnjo elektromotorjev ustrezno povečali.

Na pomoč tudi Madžari iz Kecskemeta

Mercedes bo v Rastattu izdeloval tudi izvedbo CLA shooting brake, nato pa tudi modela GLA in GLB. Proizvodna kapaciteta te tovarne je omejena na 200 tisoč vozil letno. Mercedes bo avtomobile kompaktnega segmenta izdeloval tudi v Kecskemetu na Madžarskem. V to tovarno so vložili dodatno milijardo evrov. Prihodnje leto bodo začeli Madžari izdelovati prve avtomobile s platforme MMA, nato pa tudi modele z namenske električne platforme MB.EA.