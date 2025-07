Pri Mercedes-Benzu zaključujejo razvoj novega GLC, ki bo kot CLA nastal na platformi MMA. Ta je prednostno namenjena električnim pogonom, a ker so uspeli Nemci izdelati dovolj kompakten hibridni pogon, bo lahko z nekaj zamika na voljo tudi s klasičnim pogonom. Najprej bo na cestah torej električni GLC, ki prodajno v razredu kompaktnih športnih terencev predstavlja enega pomembnejših Mercedesovih avtomobilov.

Foto: Mercedes-Benz

Večji in prostornejši, za zdaj znanih malo podatkov

Prvi mož Mercedesa Ola Källenius je osebno preizkusil predserijskega električnega GLC in ob tem je za ta športni terenec znanih nekaj podrobnosti.

Po zagotovilih iz Stuttgarta, bo novi GLC večji in prostornejši. V primerjavi s trenutnim klasičnim GLC bo medosna razdalja daljša za osem centimetrov. Prostornina prtljažnika bo od 570 do 1.740 litrov. Uredili so dodatni sprednji prtljažnik s prostornino 128 litrov, kar obljublja prostor še za kaj več kot le polnilni kabel. Ostale podrobnosti za električnega GLC, ki ima uradno oznako “GLC with EQ technology” niso znane. Izjema je le podatek, da bo imel GLC možnost zračnega vzmetenja z razreda S, prav tako pa tudi štirikolesno krmiljenje.

Z GLC že popravljajo začetne napake

Tehnična zasnova GLC je 800-voltna, kar obljublja moč polnjenja baterije tudi prek 320 kilovatov. Pomemben podatek - po kritikah na račun modela CLA, ki ga ne bo mogoče polniti na hitrih 400-voltnih polnilnicah (na primer razširjene 50-kilovatne polnilnice DC), so pri GLC že poudarili vgradnjo ustreznega inverterja. To bo omogočilo polnjenje tudi na 400-voltnih hitrih polnilnicah, ki so še vedno pogostejše od 800-voltnih.

Električni GLC 400 matic bo imel zmogljivost vleke tovora do 2,4 tone, na kljuko pa bo mogoče postaviti do 100 kilogramov vertikalne obremenitve.