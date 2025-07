Mercedes-Benz je na osnovi nove platforme MMA izdelal novo generacijo modela CLA, ki je prva v seriji novih generacij kompaktnih modelov in velja za enega najpomembnejših nedavnih mejnikov nemškega podjetja. Po kupejevskem CLA so zdaj razkrili še njegovo izvedbo shooting brake, ki je torej kupejevski športni karavan in tako prostornejša izvedba modela CLA.

V primerjavi s prejšnjim modelom bo novi 3,5 centimetra daljši (4,72 metra), slabe tri centimetre bo tudi višji, imel pa bo še 6,1 centimetra daljšo medosno razdaljo (2,79 metra). Vse to pomeni več prostora tako za glavo kot noge potnikov.

Prostornina prtljažnika je 455 litrov. To je 30 litrov manj kot pri predhodniku, a 50 litrov več kot v kupeju. CLA ima tudi v izvedbi shooting brake še dodatni 101-litrski prtljažnik spredaj.

Najprej električni, nato še hibrid

V notranjosti je CLA shooting brake enak kupeju, kar bo veljalo tudi za pogon. Pri Mercedesu so najprej razkrili električno različico, ki ima baterijo kapacitete 85 kilovatnih ur. Na voljo bosta različici tako z enim kot tudi dvojnim elektromotorjem, ki prinaša štirikolesni pogon in zmogljivost vleke do 1.800 kilogramov.

Po električnem prihodnje leto prihaja še hibrid, ki bo imel za osnovo 1,5-litrski bencinski štirivaljni motor.

Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz