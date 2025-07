Pri Mercedes-Benzu razvijajo novo generacijo električnih kombijev, ki bodo namenjeni tako zasebni kot poslovni uporabi. VLE je naslednik električnega razreda V, sodeč po prvih testih pa prinaša veliko večjo vsakodnevno uporabnost in zmožnost tudi daljših voženj prek Evrope. S tem se električna prihodnost izdatneje obeta tudi za večja družinska vozila, kot so potovalni kombiji.

Foto: Mercedes-Benz

Za 1.090 kilometrov dve polnjenji po 15 minut

S predserijskim kombijem so se tako odpeljali iz Stuttgarta v Rim. Pot jih je peljala tako po avtocestah kot tudi prek strmih podeželskih cest v Alpah. Celotna vožnja je bila dolga 1.090 kilometrov, za to pot pa so potrebovali približno 13 ur. Baterijo so polnili dvakrat po 15 minut, kar kaže na visoko učinkovitost hitrega polnjenja in jasne prednosti 800-voltne platforme VAN.EA. Klimatska naprava je bila celo pot nastavljena na 22 stopinj Celzija.

Predserijski kombi je še močno zamaskiran, vseeno pa je nekaj podrobnosti zanimivih. To je na primer zasnova zadnjih luči. Te so okrogle in postavljene vertikalno. Stranska vrata so drsna, vtičnico pa so namestili na zadnji desni bok.

Več tehničnih podatkov za zdaj še ni znanih. Glede na uporabnost električnega kombija bo zanimivo videti, ali bo imel serijski VLE tudi možnost sistema V2L (vehicle to load) za polnjenje zunanjih porabnikov. Poleg VLE, ki je kombijevska alternativa razreda E, pri Mercedesu že potrjujejo tudi še večji in bolj luksuzen VLS.

Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz