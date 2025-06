Pri Mercedes-Benzu že dolgo niso pokazali oblikovno tako skrajnega in tudi z novimi tehničnimi rešitvami polnega koncepta.

Platišča imajo pomične dele, ki skrbijo za optimizacijo aerodinamike in hlajenja. Foto: Mercedes-Benz Pri Mercedes-Benzu so prvič pokazali radikalen koncept GT XX, ki napoveduje prihodnost električnega športnega avtomobila. Koncept prinaša tehnično visokozmogljiv avtomobil, ki namerava podreti kar nekaj mejnikov.

Koncept je dolg 5,2 metra, širok je 1,9 metra, visok pa 1,3 metra. Poganjajo ga trije elektromotorji (proizvajalca Yasa) s skupno sistemsko močjo več kot tisoč kilovatov (1.360 "konjev"). Najvišja hitrost bi bila lahko več kot 360 kilometrov na uro, pospešek do sto kilometrov na uro pa okrog 2,5 sekunde.

Video – kako je slišati umetni zvok motorja?

Zanimivosti?

Oblikovno sta z vidika Mercedesa povsem nova tako sprednji kot zadnji del. Spredaj so poleg žarometov vgradili zvočnike, ki med vožnjo oddajajo zvok – med možnostmi je tudi sintentičen zvok motorja V8. Zadaj poleg okroglih luči izstopa večja površina LED, ki omogoča različne napise, grafike in osvetlitve.

Baterija je integrirana kot del šasije, kar poveča vzvojno trdnost celotnega avtomobila. Njena kapaciteta je 114 kilovatnih ur. Moč pri hitrem polnjenju znaša teoretično kar do 850 kilovatov, kar pomeni dodatnih 450 kilometrov dosega v petih minutah polnjenja.

Oblikovno radikalen zadek Mercedesovega koncepta Foto: Mercedes-Benz Notranjost prihodnjih Mercedesovih skrajnih športnikov? Foto: Mercedes-Benz

Moč polnjenja baterije do 850 kilovatov

Za potrebe razvoja je proizvajalec polnilnic Alpitronic celo izdelal prototip polnilnice, ki omogoča tako visoko moč. V javnih mrežah za zdaj še ni tako zmogljivih polnilnic, najzmogljivejše na Kitajskem imajo trenutno moč slabih 500 kilovatov.

GT XX uporablja vzmetenje z dvojnimi prečnimi vodili spredaj in večvodilno vpetje zadaj, vse to v kombinaciji z nastavljivim zračnim vzmetenjem. Opremljen je tudi z aktivnim sistemom za nadzor nagibanja karoserije in sistemom krmiljenja zadnjih koles.

Koncept napoveduje konkretne serijske avtomobile

GT XX je napoved prvega serijskega avtomobila z nove platforme MB.EA. Z nje bo najprej prišel naslednik modela GT-4, nato pa tudi prvi električni avtomobil programa AMG. Mercedes-Benz s tem konceptom napada tekmece, kot je porsche taycan, ki je nekaj manjši od tega koncepta. Mercedes bo po električni športni limuzini izdelal tudi visokozmogljivega športnega terenca, ki bo predvidoma njegov odgovor na porsche cayenn.

Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz