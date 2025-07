Jubilej v Revozu: Dolenjci so izdelali prvih pet milijonov avtomobilov #foto

Novomeški IMV (od leta 1989 Revoz) je začel avtomobile izdelovati leta 1973, in sicer je bil prvi model renault 4. V dvajsetih letih njene proizvodnje so jih izdelali 575.824. Konec 80. let se je "katrci" pridružil renault 5 (295.863 izdelanih ) in v začetku 90. let clio prve generacije (299.831 izdelanih vozil). Tega je leta 1998 nasledil legendarni clio 2, model, ki smo ga v zgodovini Revoza izdelali v doslej največjih količinah: 1.490.509.

Foto: Revoz

Jubilej za moder renault clio pete generacije

V nadaljevanju je Revoz izdelal 911.745 vozil druge in 632.836 vozil tretje generacije twinga, ki pa jim lahko prištejemo še 90.457 vozil električne različice. V zadnjem obdobju je v ospredje spet stopil clio, v Revozu so proizvedli 162.976 cliov 4 in do danes 250.048 cliov 5.

Jubilejni petmilijonti avtomobil je bil clio pete generacije modre barve, ki je bil namenjen slovenskemu trgu.

"Bodoči električni renault twingo bo na trg prišel v začetku prihodnjega leta, v manj kot dveh letih od potrditve dizajna do serijske proizvodnje. Kot cenovno dostopen in trajnosten električni mestni avtomobil, izdelan v Evropi, bo pospešil demokratizacijo električnih vozil. Revoz in njegovi zaposleni smo v celoti pripravljeni na ta izziv, s katerim se doslej ni soočil še noben proizvajalec v Evropi," so ob jubileju v Revozu pogledali tudi v bližnjo prihodnost.