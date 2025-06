Volkswagen bo leta 2027 proizvodnjo golfa iz Wolfsburga preselil v Mehiko, kar je pri delu zaposlenih pripeljalo do negotovosti glede prihodnosti osrednje tovarne največjega evropskega avtomobilskega proizvajalca. Daniela Cavallo, ki je lani odigrala ključno povezovalno vlogo med sindikati in upravo Volkswagna, je za nove modele iz Wolfsburgove tovarne napovedala električnega golfa in naslednika športnega terenca T-roc.

Pred desetimi leti so izdelali še milijon golfov ...

Cavallo je izpostavila strm padec proizvodnje golfa. Leta 2015 so globalno, večji del pa prav v Wolfsburgu, izdelali še več kot milijon golfov. Lani je obseg proizvodnje znašal le še 300 tisoč golfov, letos jih načrtujejo izdelati 250 tisoč tisoč.

“Trend je nezaustavljiv. Slej kot prej mora golf v Mehiko, sicer se bo naša tovarna znašala na dnu teh statistik,” je po poročanju Reutersa v internih dokumentih zapisala Cavallo.

Po njenem mnenju je od leta 2027 realno pričakovati štiridnevni tedenski delovni režim v Wolfsburgovi tovarni, ki pa bi bil le začasni.