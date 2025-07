Elon Musk snuje hudo maščevanje. To je njegov načrt.

Milijarder Elon Musk je v soboto sporočil, da po dramatičnem sporu z Donaldom Trumpom ustanavlja tretjo politično stranko in s tem nakazal, da bo uresničil grožnje, ki jih je izrekel, če bo predsednikov zakon o proračunu in davčnih olajšavah sprejet.

"Ko gre za to, da bi našo državo spravili v bankrot z zapravljanjem in korupcijo, živimo v enopartijskem sistemu, ne v demokraciji," je na svoji platformi X dejal Trumpov nekdanji prijatelj Musk. "Danes smo ustanovili Ameriško stranko, da bi vam vrnili svobodo."

Musk, največji posamezni donator Trumpove predsedniške kampanje leta 2024 in do nedavnega tesen svetovalec predsednika, ki je vodil prizadevanja njegove administracije za zmanjšanje vladne porabe, je kritiziral Trumpov "veliki lepi zakon" zaradi ocen, da bi proračunskemu primanjkljaju ZDA dodal več tisoč milijard evrov.

Za zdaj ni znakov o registraciji nove stranke

Muskova kritika zakona je bila povod za hud spor s Trumpom. Strasti so se sicer ohladile, potem ko je Musk izrazil obžalovanje in izbrisal najbolj pikre objave na družbenih omrežjih o Trumpu, vendar se je v zadnjih nekaj dneh, ko se je zakon bližal sprejetju, ponovno razplamtel. Trump je zakon podpisal v petek.

Od tesnih zaveznikov do velikih sovražnikov - mnogi so napovedovali, da bo med Muskom in Trumpom kmalu počilo. Foto: Reuters Za zdaj še jasno, kako daleč so Muskovi načrti za ustanovitev nove stranke. To bi moral registrirati pri zvezni volilni komisiji, vendar med najnovejšimi vlogami pobude za novo stranko ameriški mediji niso našli.

Najbogatejši človek na svetu je sicer nakazal, da si želi stranko, ki je fiskalno konzervativna in omejuje porabo, vendar je ponudil le malo drugih podrobnosti o tem, kakšen naj bi bil njen program.

Musk in Trump imata namreč podobna stališča o sodobnih družbenih vprašanjih. Vendar Musk trdi, da bo republikanska politična klika povečala ameriški dolg, in ji očital, da je sužnja dolga.

Neodvisni kandidat že osvojil petino glasov, a nobene zvezne države

Dvostrankarski sistem v Združenih državah Amerike že dolgo kritizirajo tako registrirani demokrati kot registrirani republikanci, vendar so bila prizadevanja v zadnjem stoletju za ustanovitev tretje stranke neuspešna. Milijarder Ross Perot je leta 1992 kandidiral za predsednika kot neodvisni kandidat in osvojil skoraj petino glasov ljudstva, vendar na volitvah, na katerih je zmagal Bill Clinton, ni osvojil nobene zvezne države.

Kot je že poročal CNN, strokovnjaki za financiranje kampanj in politologijo ocenjujejo, da je finančno in pravno težko ustanoviti novo stranko, volivci in kandidati pa oklevajo s pridružitvijo.

Podprl naj bi kandidate, ki nasprotujejo zadolževanju

Trump je zagrozil, da bo vlada pregledala pogodbe, ki jih ima z Muskovimi podjetji. Foto: Guliverimage Musk je ta teden v drugih objavah na družbenih omrežjih dejal, da bo njegova stranka postala aktivna politična sila med vmesnimi volitvami prihodnje leto in da se bo sprva osredotočila na podporo kandidatom le v peščici dirk za predstavniški dom in senat. Zaenkrat kaže, da je pripravljen podpreti predvsem kandidate, ki so glasovali proti Trumpovemu zakonu o proračunu, in kandidate, ki se bodo borili proti tistim kongresnikom, ki so zakon podprli.

Trump je po drugi strani sam izrekel grožnje človeku, ki je bil nekoč njegov najtesnejši sodelavec in zaveznik. Predsednik Trump je v začetku tedna zagrozil, da bo vlada morda ponovno preučila svoje obsežne pogodbe z Muskovimi podjetji, in opisal urad za vladno učinkovitost, ki ga je milijarder prej vodil, kot pošast, ki bi se lahko "vrnila in požrla Elona".