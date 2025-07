Musk o novi politični stranki. Ga bo Trump deportiral?

Novo besedno vojno med Trumpom in Muskom je sprožil začetek maratonskega glasovanja o demokratskih amandmajih k predlogu zakona o proračunu in davčnih olajšavah, ki vsebuje veliko davčnih olajšav za podjetja in posameznike, predvsem premožnejše, ter predvideva zmanjšanje porabe za zdravstvo revnejših Američanov, v ameriškem senatu.

Foto: Reuters