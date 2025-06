Je na hrvaški obali tudi Elon Musk?

Stometrska megajahta Moonrise v lasti milijarderja Jana Kouma se je danes zasidrala pred otokom Lopud pri Dubrovniku. Po pisanju Dubrovniškega vestnika so se na otoku razširile govorice, da je gost stometrske luksuzne jahte tudi najbogatejši Zemljan Elon Musk, a informacije še niso mogli potrditi.

Megajahta Moonrise, ki je le pet centimetrov krajša od stotih metrov, je v lasti ameriško-ukrajinskega milijarderja Jana Kouma. 49-letni računalniški programer je soustanovitelj in nekdanji izvršni direktor WhatsAppa, ki ga je Facebook leta 2014 kupil za 19,3 milijarde ameriških dolarjev (16,6 milijarde evrov). Po podatkih Forbesa je bilo Koumovo neto premoženje oktobra 2023 ocenjeno na 15,2 milijarde ameriških dolarjev (13,1 milijarde evrov), kar ga uvršča med najbogatejše ljudi na svetu. Znan je tudi kot velik ljubitelj luksuznih avtomobilov, saj ima s sto vozili eno največjih zbirk avtomobilov znamke Porsche na svetu.

Koum se je na Hrvaškem več dni mudil že lansko poletje. Med drugim je v zgodovinski stavbi samostana na Lopudu organiziral zabavo, na katero je kot glasbenega gosta povabil britanskega glasbenika Sama Smitha. Po njegovem nastopu je zbrane zabaval še nemški didžej in glasbeni producent Steffen Linck, bolj znan kot Monolink. Priprave na ekskluzivno zabavo so potekale v tajnosti.

Moonrise je največja jahta, ki jo je nizozemska ladjedelnica Feadship zgradila v svoji ladjedelnici Makkum. Koumu je bila dostavljena leta 2020 za 220 milijonov ameriških dolarjev (190 milijonov evrov). Njeno razkošno notranjost je zasnovala oblikovalska hiša Remi Tessier, medtem ko je zunanjost podpisal De Voogt.

Megajahta lahko v osmih apartmajih sprejme 16 gostov, ki jih streže 32 članov posadke. Poleg helikopterske ploščadi premore tudi telovadnico, wellness center in garažo z vsem, kar gostje potrebujejo za zabavo na morju. Česar ni na njej, je na 68-metrski spremljevalni ladji Nebula, ki ves čas pluje ob njej in ji nudi logistično podporo. Ta lahko sprejme osem gostov in deset članov posadke.