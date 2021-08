Ustanovitelj aplikacije WhatsApp na Hrvaško priplul s kar tremi jahtami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški mediji se hvalijo z novim bogatašem, ki je priplul v njihove vode. Tokrat je na njihovo obalo prispel ustanovitelj aplikacije WhatsApp, in to s kar tremi megajahtami.

Jan Koum, ameriški poslovnež, milijarder in ustanovitelj aplikacije WhatsApp, je že večkrat dokazal, da je ljubitelj luksuza, in tudi tokrat ni razočaral. Na hrvaško obalo, natančneje v Virsko morje, je namreč priplul s kar tremi megajahtami, med katerimi največja v dolžino meri slabih sto metrov.

Hrvaški mediji poročajo, da je Koumova najdaljša jahta, 99-metrska Moonsrise, ki jo je kupil lani, vredna okrog 188 milijonov evrov, druga najdaljša, 73-metrska jahta Mogombo, 64 milijonov evrov, tretja, 55-metrska Power Play, pa "le" 17 milijonov evrov. Na njej sta tudi pristajališče in garaža za helikopter.

Neviđeni luksuz u Virskom moru AMERIČKI MILIJARDER I OSNIVAČ WHATSAPPA JAN KOUM UPLOVIO U VIR S TRI MEGA JAHTE U... Posted by Virski List on Thursday, August 19, 2021



Ljubitelj luksuznih jaht in avtomobilov

Koum je s tremi jahtami pričakovano poskrbel, da so ga na hrvaški obali opazili vsi, ki trenutno počitnikujejo ob Virskem morju, pred tem pa so ga opazili še med plovbo ob polotoku Pelješac in na Hvaru.

Poleg tega, da je strasten ljubitelj luksuznih jaht, je 45-letni Koum znan kot oboževalec luksuznih avtomobilov. Pohvali se lahko z eno največjih Porschejevih kolekcij na svetu. Ta namreč obsega kar sto avtomobilov.

Koum je ameriški poslovnež ukrajinskih korenin, ki je največji poslovni uspeh dosegel s prodajo WhatsAppa Facebooku. Njegovo premoženje je ocenjeno na 8,5 milijarde evrov.