Hrvaški nogometni zvezdnik uživa na jahti za 52 tisoč evrov na teden #video

Po vrnitvi z nogometnega prvenstva Euro 2020 in pred odhodom v Turčijo, kjer igra za nogometni klub Bešiktaš, se je hrvaški nogometni zvezdnik Domagoj Vida odločil dobro odpočiti na luksuzni jahti v družbi žene Ivane, družine in prijateljev.

Vido so z družbo opazili, ko je 31-metrska jahta priplula v zadrsko pristanišče, kjer je pritegnila kar nekaj pogledov.

Jahta z imenom Imagine lahko sprejme dvanajst gostov, za katere skrbi petčlanska posadka. Tedenski najem se giblje od 52 do 62 tisoč evrov, odvisno od dodatnih stroškov. Gostom ponuja pet prostorov, med drugim glavni večji apartma in VIP-kabine.

Instagram gospe Vida zaprt za javnost

Hrvaški mediji poročajo, da se je gospa Vida z jahto pohvalila na svojem Instagramu, ki pa je zaprt za javnost. Nekdanja kraljica Hrvaške je pred časom z izjavami in objavami na Instagramu dvigovala precej prahu, na primer takrat, ko se je pritoževala nad ljudmi, ki njenega moža prosijo za avtogram, medtem ko večerjata.

Še več zgražanja je sprožila njena objava, v kateri se pritožuje, da jo ljudje prosijo za finančno pomoč, namesto da bi delali. "Zavihajte rokave in delajte, namesto da prosjačite, sedite na kavču in po portalih komentirate tuja življenja. Tudi moj mož krvavo služi svoj oziroma najin denar, in to tako na 40 kot na minus 15 stopinjah," je zapisala pred tremi leti.

