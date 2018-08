Nogometaševa žena razburja Hrvate: Zavihajte rokave in delajte!

Med lepoticami, poročenimi z nogometnimi zvezdniki, je na Hrvaškem trenutno najbolj v središču pozornosti medijev in javnosti Ivana Vida, žena hrvaškega reprezentanta Domagoja Vide.

Nekdanja manekenka na Instagramu rada objavlja svoje fotografije in posnetke, z marsikatero objavo in komentarji pa svoje sledilce tudi dodobra razjezi.

Moževi oboževalci so jo zmotili pri večerji

Ko sta se po svetovnem nogometnem prvenstvu, kjer je Vida v četrtfinalu proti Rusiji zabil dva gola, odpravila na dopust na Jadran, je tako objavila fotografijo množice oboževalcev, ki jim je njen mož dajal avtograme. Ob tem je zapisala "Dober nama tek" in dodala jeznega čustvenčka, češ da jo ljudje, navdušeni nad nogometašem, motijo pri večerji.

Domagoj Vida Foto: Reuters

"Tudi moj mož krvavo služi svoj oziroma najin denar"

Še več zgražanja je sprožila njena objava, v kateri se pritožuje, da jo ljudje prosijo za finančno pomoč, namesto da bi delali. "Dobivam polno sporočil, v katerih me ljudje prosijo, naj jim posodim/dam/podarim denar, nihče pa še ni omenil, da denar potrebujejo zaradi kakšne bolezni," je zapisala. "Ne razumem, ali sem videti preveč neumno ali simpatično. Prosim, da mi takšnih sporočil ne pošiljate več, ker bi lahko objavila vaša imena in priimke, tega pa ne želim. Zavihajte rokave in delajte, namesto da prosjačite, sedite na kavču in po portalih komentirate tuja življenja. Tudi moj mož krvavo služi svoj oziroma najin denar in to tako na 40 kot na minus 15 stopinjah."

Nekdanja nosilka lepotnega naziva Kraljica Hrvaške je sicer na družbenih omrežjih razkrila tudi, da si je "marsikaj" operirala, ob tem pa izjavila, da botoks uporablja le za lase.

Tako je bila videti leta 2014:

Kritik na svoj videz sicer ne prenaša preveč dobro. Na negativen komentar nekega sledilca je tako odvrnila: "Na vašo žalost za vas ne bo ocvirkov. Prašiči namreč ne jedo prašičev, kajne?"

Ivana Vida je sicer pred kratkim, po tem, ko je s temi komentarji in izjavami sprožila ogromno negativnih odzivov, svoj profil na Instagramu zaklenila za javnost.

