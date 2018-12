Incidenti in škandali, ki so razburjali športno javnost #2018

Šport praviloma vedno zbuja čustva. Uspehi sprožajo evforijo, neuspehi, spodrsljaji in napake pa kritike in negodovanje. Izbrali smo nekaj športnikov in športnih dogodkov, ki so letos (raz)burili duhove.

Glavna akterja pretresa v slovenskem nogometu: Zahović in Mandarić

Za enega bolj vročih škandalov v slovenskem nogometu sta letos poskrbela športni direktor NK Maribor Zlatko Zahović in kapo di banda NK Olimpija Milan Mandarić. Prvi je na zdaj že famozni novinarski konferenci po porazu z 0:2 proti Krškemu v Ljudskem vrtu, kjer je stopil v bran trenerju Darku Milaniču, besedno obračunal z enim od novinarjev, ki je lani v tragičnem dogodku izgubil očeta. Ob incidentu se je odzvala Nogometna zveza Slovenije, ki je Zahovića suspendirala za obdobje šestih mesecev, medtem ko so ga v Mariboru od zelenic oddaljili zgolj za mesec dni.

Za veliko prahu je poskrbel tudi Mandarić, ki je besen po sramotnem porazu Olimpije proti Aluminiju (2:6) zahteval prevetritev klubske vrste. V javnosti se je oglasil z ostrim pismom, v katerem je igralce zeleno-belih primerjal z rekreativci iz vaške lige. Nekaj dni zatem se je od kluba po zgolj 100 dneh dokaj uspešnega vodenja ekipe poslovil trener Zoran Barišić, na odstrelu pa sta menda tudi kapetan Branko Ilić in najboljši strelec domačega prvenstva Rok Kronaveter. Zmaji tako čakajo že petega trenerja v tej sezoni …

Dopinški šok iz Pjongčanga

Vrat hokejskega središča Gangneung na olimpijskih igrah v Pjongčangu, v katerem sta se Slovenija in Norveška udarili za olimpijski četrtfinale (Slovenci so po hudi borbi izgubili v podaljšku), 20. februarja sploh še niso odprli, ko se je v slovenski hokejski tabor že naselil nemir. Vsega 52 minut pred začetkom repasaža je vodstvo Olimpijskega komiteja Slovenije medijem poslalo sporočilo, ki je pojasnilo, zakaj na seznamu igralcev ni Žige Jegliča.

Žiga Jeglič je olimpijske igre v Pjongčangu zaradi dopinškega prekrška končal predčasno. Foto: Sportida

"Mednarodni olimpijski komite nas je obvestil o kršenju protidopinških pravil hokejista Žige Jegliča, člana olimpijske reprezentance Slovenije, ki je bil testiran 16. 2. 2018. Rezultat testiranja A-vzorca je bil pozitiven. Mednarodni olimpijski komite je sprožil nadaljnje postopke."

Tridesetletnik je moral takoj zapustiti prizorišče. Izkazalo se je, da je rezultat pozitivnega dopinškega testa pokazal prisotnost prepovedanega fenoterola v urinu, ki se skriva v berodualu, zdravilu za določene bolezni spodnjih dihal, ki ga uporablja. Zdravilo sicer v določenih primerih, ob dovoljenju zanj, spada med terapevtske izjeme. Če bi Jeglič, ki je v zagovoru govoril o malomarnosti, dovoljenje oddal, zapleta, ki je na njegovo kariero vrgel črno senco, ne bi bilo.

Gorenjskemu napadalcu je pretila kazen do dveh let prepovedi igranja, a so mu zaradi zgolj lahke krivde dodelili kazen osmih mesecev, ki se je iztekla oktobra. Jegliču je možnost za vrnitev v tekmovalni ritem ponudil KHL-ovec Slovan Bratislava.

Na seznamu dopinških grešnikov se je oktobra znašel še takrat član državnega prvaka v ameriškem nogometu, moštva Ljubljana Silverhawks, Luka Skukan, ki je bil pozitiven na kokain.

Predolimpijska afera zastavonoša

Še pred odhodom na olimpijske igre je v Sloveniji izbruhnila afera zastavonoša. Olimpijski komite Slovenije je izbral tri kandidate za vihtenje zastave ob odprtju iger v Pjongčangu. Med trojico so bili biatlonec Jakov Fak, hokejist Mitja Robar in smučarska tekačica Vesna Fabjan.

Biatlonec Jakov Fak se je pred olimpijskimi igrami zaradi komentarjev o njegovi narodnosti umaknil iz boja za zastavonošo. Foto: Vid Ponikvar

O tem, komu naj pripade čast, je odločala javnost v posebni glasovalni akciji na spletnem omrežju Facebook v organizaciji OKS in nacionalnega radia.

Najrazličnejše ankete so kazale na to, da bo zanesljivo zmagal Fak, a do dneva glasovanja sta ostala le še dva kandidata, Robar in Fabjanova. Fak se je namreč štiri dni po privolitvi, razočaran nad komentarji in opazkami na forumih na račun svoje narodnosti (češ, kaj bo Hrvat nosil slovensko zastavo), prejel pa je tudi "dva nenavadna klica", umaknil iz bitke.

Slovensko zastavo je na odprtju olimpijskih iger v Južni Koreji vihtela Vesna Fabjan. Foto: Stanko Gruden, STA

Po umiku je sledila množična podpora Faku, a je biatlonec sporočil, da si ne bo premislil. Zastavo je na odprtju tako nosila Fabjanova, Fak pa je v Južni Koreji osvojil eno od dveh slovenskih kolajn. Na 20-kilometrski individualni preizkušnji je postal olimpijski podprvak, deskar Žan Košir je osvojil bron.

Afera Oblak: reprezentanca ne, klub da

Slovenska nogometna reprezentanca se je morala letos znajti brez zvezdniškega vratarja Jana Oblaka, ki se ni udeležil nobenega reprezentančnega zbora. Uradno je reprezentančne akcije eno za drugo izpuščal zaradi poškodbe, neuradno je krožilo več govoric o tem, da ga naj ne bi bilo, ker mu ni pripadel kapetanski trak ...

Jan Oblak je reprezentančne akcije kot po tekočem traku izpuščal uradno zaradi poškodbe, krožile pa so govorice, da pravi razlog tiči v tem, da mu ni pripadla kapetanska vloga. Foto: Getty Images

Oblak je bil marca lani, ko je takratni selektor Tomaž Kavčič debitiral na klopi Slovenije na prijateljskih tekmah proti Avstriji in Belorusiji, z reprezentanco, a so z NZS na dan tekme v Celovcu sporočili, da ne bo branil zaradi zdravstvenih težav. Tik pred tem je selektor naznanil, da bo novi kapetan Slovenije Bojan Jokić.

Petindvajsetletnik je prej in pozneje za Atletico vseskozi branil. Tako je bilo tudi pred junijsko prijateljsko tekmo v Črni gori in po njej kot tudi pred septembrskimi tekmami lige narodov proti Bolgariji in Cipru.

Konec septembra so pri Nogometni zvezi Slovenije potrdili, da se je predsednik Radenko Mijatović v Španiji sestal z Oblakom. Ta se je želel dobiti le s predsednikom, ne pa tudi s selektorjem Kavčičem, ki je pozneje dejal, da nikomur nikoli ni obljubljal kapetanske vloge. Iz sporočila za javnost je bilo razvidno, da ima Škofjeločan še vedno željo igrati za Slovenijo.

Oktobrski tekmi, ki ju je odvodil začasni selektor Igor Benedejčič, je sicer izpustil, a naj bi se pod povratnikom na selektorskem stolčku Matjažem Kekom spet vrnil v reprezentanco. Tako je zatrdil za časopis Večer.



Je Cristiano Ronaldo res posiljevalec? To je vprašanje, ki je odmevalo letošnjo jesen. Foto: Reuters

Šokantne obtožbe: je Ronaldo res posiljevalec?

Za šok med ljubitelji portugalskega nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda so konec septembra poskrbeli pri nemškem časopisu Der Spiegel, kjer so objavili zgodbo Američanke Kathryn Mayorga, ki trdi, da jo je Ronaldo leta 2009 posilil v hotelski sobi v Las Vegasu. Pozneje naj bi ji v zameno za molk plačal 375 tisoč ameriških dolarjev. Ronaldo, ki na družbenih omrežjih redno objavlja fotografije, ki kažejo na srečno družinsko življenje, je zgodbo, ta še čaka na sodni epilog, nemudoma označil kot lažno.

Dopinški grehi iz preteklosti jim še vedno sledijo

Dopinška saga v ruskem športu se je nadaljevala tudi v letu 2018. Mednarodni olimpijski komite je decembra lani suspendiral ruski olimpijski komite z zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu.

Sodu je dno izbila afera z zimskih olimpijskih iger v Sočiju leta 2014, ko so Rusi na domačem tekmovanju petih krogov menjavali sporne vzorce s čistimi in poskušali prikriti nepravilnosti. Šlo naj bi za od države podprt sistematični doping.

Kar nekaj ruskih športnikov zaradi suma na dopinške nečednosti ni nastopilo na zadnjih olimpijskih igrah. Tisti, ki so, so se borili pod imenom olimpijski športniki iz Rusije in nastopali pod nevtralno olimpijsko zastavo. Foto: Reuters

Rusom je tako celo grozilo, da jih v Južni Koreji ne bo, a so nekateri, če so uspešno opravili strog protidopinški program Moka, lahko nastopili. Mok je namreč v začetku leta 169 Rusom tik pred začetkom OI dal blagoslov za olimpijski nastop, a ne pod rusko zastavo, pač pa pod nevtralno olimpijsko in imenom "olimpijski športniki iz Rusije". Ob zmagah niso poslušali državne himne, zaigrali so jim olimpijsko.

Rusiji so suspenz ukinili po olimpijskih igrah, ruski olimpijski komite je tako znova postal polnopravni član olimpijske družine. Ni pa suspenza v celoti odpravila Mednarodna atletska zveza, prav tako ne biatlonska. Pred dnevi je spet završalo v biatlonskih krogih. Avstrijska policija je v Hochfilznu pod drobnogled vzela kar nekaj biatloncev, ki jih sumi nepravilnosti na zadnjem svetovnem prvenstvu.

Nepremišljeno proslavljanje Hrvatov

Incidenti so se dogajali tudi na letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji, za enega bolj odmevnih sta poskrbela zdajšnji reprezentant hrvaške Domagoj Vida in nekdanji Ognjen Vukojević.

Foto: Guliver/Getty Images

Potem ko so Hrvati po pravi drami in izvajanju 11-metrovk izločili gostitelje ter napredovali v polfinale svetovnega prvenstva, sta si privoščila nespametno potezo.

Ruse je zmotilo sporno proslavljanje oziroma videoposnetek strelca zadetka v podaljšku in 11-metrovke Vide, ki je v družbi Vukojevića zmago posvetil Ukrajini. "Slava Ukrajini," v videu pravi Vida, upokojeni Ognjen pa dodaja: "Ta zmaga je za Dinamo in Ukrajino." Vukojević je po nekaj minutah video umaknil s svojega družbenega omrežja, a bilo je prepozno. Rusi, ki imajo z Ukrajino že vrsto let močno zaostrene (politične) odnose, so posnetek razširili na svojih straneh.

Eden od posnetkov Vide in Vukojevića:

Nekdanja člana kijevskega Dinama sta poskušala pojasniti, da nista želela netiti političnih sporov, saj da je bilo "proslavljanje" le šala, ki nima povezave s politiko. Vida se je moral na prvenstvu zagovarjati tudi zaradi videa, v katerem s "Slava Ukrajini" nazdravlja v družbi pomočnika selektorja, trenerja Ivice Olića, izreče pa tudi "Beograd gori".

Hrvaška nogometna zveza HNS je Vukojevića zaradi posnetka odstranila iz reprezentance, prejel je 15 tisoč švicarskih frankov kazni, Vida pa jo je odnesel le z opozorilom.

Sporni orel na švicarsko-albanskih krilih

Za škandal na SP so poskrbeli tudi Xherdan Shaqiri in Granit Xhaka, švicarska reprezentanta kosovskega porekla, in njun reprezentančni kolega Stephan Lichtsteiner, ki so zadetke na tekmi proti Srbiji (2:1) proslavljali z gestikuliranjem orla, ta je v grbu albanske zastave.

Xherdan Shaqiri si je "prislužil" denarno kazen. Foto: Reuters Fifa jih je zaradi izražanja nacionalnih političnih čustev na tekmah kaznovala s finančno kaznijo, so si pa nogometaši zaradi gest prislužili veliko simpatij med Albanci. Ti so celo zbirali sredstva, s katerimi bi jim olajšali plačilo kazni.

Italijanski kolesarski zvezdnik Vincenzo Nibali se je na letošnjem Touru zapletel v trak fotoaparata enega od navijačev ob progi in tako grdo padel, da je moral celo pod nož.

Dirka po Franciji velja za kolesarski vrhunec leta, a letošnjo bosta čim prej poskušala pozabiti britanski kolesar Chris Froome in Italijan Vincenzo Nibali.

Prvi zato, ker je bil zaradi decembrskih obtožb o kršitvi protidopinških pravil neprestano na udaru navijaških kritik, žaljivk in žvižgov, drugi pa zaradi malomarnega navijača, ki je nehote zakrivil njegov padec.

V 12. etapi na Alpe d’Huez se je Nibali z balanco zataknil ob trak fotoaparata enega od navijačev in grdo padel. Morski pes iz Mesine se je zaradi poškodbe vretenca moral predčasno posloviti z dirke, pozneje pa je bilo slišati, da bodo v Nibalijevi ekipi Bahrain Merida proti navijaču sprožili kazenski postopek. Nesreča, katere vzrok je bila tudi prevelika gneča ob sami trasi, oz. kar na njej, je odprla številna vprašanja o varnosti na kolesarskih dirkah.

Fenatijeva neumnost brez primere in Marquezovo trčenje v Rossija

Brez incidentov ni minila niti motociklistična sezona. Prvi se je zgodil aprila, ko je aktualni svetovni prvak Marc Marquez na VN nagradi Argentine v že tako dramatični dirki trčil v Valentina Rossija, ta je padel in izgubil možnosti za visoka mesta, drugi pa septembra, ko je italijanski dirkač Roman Fenati na stezi zagrešil neumnost brez primere.

Na motorju tekmeca v razredu Moto2, Stefana Manzija, je proti koncu dirke pri hitrosti 200 kilometrov na uro pritisnil na ročko za zavoro. Manziju je k sreči uspelo ohraniti ravnotežje in se obdržati na motorju, Fenati pa se je potem, ko so ga najprej diskvalificirali s tekme, nato ga je odslovil še delodajalec, ekipa Marinelli Snipers, sam poslovil od sveta motociklizma.

