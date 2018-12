Veliki Vincenzo Nibali že pozabil na kalvarijo z letošnjega Toura #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski zvezdnik leta 2019 na Giro in Tour

Kolesarsko leto 2018 je med drugim zaznamoval grd padec enega od največjih zvezdnikov tega športa Vincenza Nibalija na dirki po Franciji. A Italijan se pri 34 letih ne predaja. Eden od le sedmih kolesarjev v zgodovini, ki so zmagali na vseh treh največjih tritedenskih dirkah, je ta teden na pripravah svoje ekipe Bahrain Merida napovedal, da bo prihodnje leto nastopal tako na Giru kot na Touru.

Za Vincenzem Nibalijem je sezona razočaranja. Prvič po 12 letih je zmagal na eni sami dirki. "Zadnja sezone je bila zame res težka. Zmaga v San Remu mi je prinesla veliko veselja, a moj glavni cilj je bil vendarle Tour," je Nibali na Hvaru povedal v ekskluzivnem pogovoru za Planet TV.

Na največji dirki na svetu se je Nibaliju zalomilo v 12. etapi, ko je na vzponu na legendarni Alpe d'Huez v meglenem peklu, ki so ga z baklami pripravili navijači, trčil v policista na motorju in poškodovan obležal na cestišču. "Zdaj se je vse zacelilo in sem stoodstoten," pravi odlični kolesar, ki si je za sezono 2019 zastavil dva velika cilja.

Kolesarjev, ki bi pri 34 letih štartali na dveh tritedenskih dirkah v sezoni, ni veliko, tudi za Nibalija bo, kot kaže, vendarle najpomembnejša njegova domača dirka. "Tudi sam poudarja, da je zanj trenutni cilj Giro in da za zdaj razmišlja o tem," pravi športni direktor Bahrain Meride Gorazd Štangelj.

O slovenskih kolesarjih ima dobro mnenje

Nibali je v Meridi obdan s slovenskimi kolesarji, o katerih ima dobro mnenje, tudi o Mateju Mohoriču, s katerim sta na treningih pogosto v isti skupini. "Je mladenič z veliko talenta, ki lahko še zelo napreduje," pravi o moštvenem kolegu, seveda pa je opazil tudi meteorski vzpon našega najboljšega kolesarja Primoža Rogliča, ki pa je kot član konkurenčnega Lotta eden od njegovih tekmecev: "Res je odličen kolesar, kar je dokazal letos. Če bo tako nadaljeval, bo v prihodnosti dosegal velike stvari."

Nibali s kolegi iz moštva Bahrain Merida na Hvaru ostaja do božiča.

