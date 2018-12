Kolesarski zvezdniki razkrili karte za sezono 2019

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanec Simon Yates je letos neuspešno napadal skupno zmago na dirki po Italiji, tri etape pred koncem je bil še v rožnati majici vodilnega, a jo nato do konca izgubil. Kasneje je z odliko opravil z dirko po Španiji in prišel do svoje prve skupne zmage na tritedenskih dirkah.

Za sezono 2019 je napovedal, da se bo vrnil na Giro, kjer si želi prikolesariti do cilja v rožnatem. Udeležbo na italijanski pentlji sta potrdila tudi Tom Dumoulin in Vincenzo Nibali. Na startu naj bi bila tudi domačin Fabio Aru in Kolumbijec Egan Bernal, ki bo pa napovedih kapetan ekipe Sky.

Na Giru bo prihodnje leto nastopil tudi Tom Dumoulin. Foto: Getty Images

Nizozemec in Italijan vrhunec forme načrtujeta za dirko po Italiji, tudi na Touru pa si želita mešati štrene najboljšim. Tako Dumoulin kot Nibali bosta po Giru dirkala še na Touru. Tega je lani zmagal Valižan Geraint Thomas pred Britancem Chrisom Froomom, oba bosta po zadnjih informacijah napadala skupno zmago tudi v prihodnjem letu.