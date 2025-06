V ekipi UAE Team Emirates - XRG se bodo še nekaj časa spraševali, kako so lahko dopustili, da se jim je skoraj že zagotovljena zmaga na Dirki po Italiji izmuznila iz rok. Športni direktor Fabio Baldato je priznal, da so v predzadnji etapi z vzponom na sloviti Colle delle Finestre z makadamskimi odsekom tik pod vrhom podcenjevali Simona Yatesa. 32-letni Britanec, ki je prav s tem klancem imel neporavnane načrte iz leta 2018, je etapo začel z minuto in 20 sekundami zaostanka za vodilnim Isaacom del Torom, nato pa pripravil popoln preobrat in postal nekoliko presenetljiv zmagovalec letošnjega Gira.

Športni direktor ekipe UAE Team Emirates - XRG Fabio Baldato je v pogovoru za italijanski BiciSport priznal, da je bil Simon Yates (Visma | Lease a Bike) v predzadnji etapi letošnjega Gira izjemen, Isaac del Toro pa je zgolj sledil navodilom. "Navodila so bila jasna – vedno slediti Richardu Carapazu (ta je pred 20. etapo za Mehičanom zaostajal 43 sekund, op. a.)," je povedal Baldato. "Isaac je dobro odgovarjal na napade, kar je pozitivno, Simon pa je bil pameten. Vztrajal je pri svojem ritmu, nato pa ju s pametno potezo presenetil in ju prisilil v medsebojno igro."

"Na žalost se je razpletlo tako, kot se je. Ko je Simon začel pridobivati od 20 do 30 sekund in smo vedeli, da ima spredaj še Wouta Van Aerta, nas je začelo skrbeti. Isaac je ostal na Carapazovem kolesu, oba pa sta se začela opazovati, kar ni dobro. Medtem pa je Simon na čelu dajal vse od sebe."

ANKETA Kako bi ocenili dogajanje na letošnji Dirki po Italiji? Za čisto desetko! Akcija od začetka do konca. + 36,84 % 14 glasov

Tako kot običajno na Giru, zanimivo. + 7,89 % 3 glasov

Po odstopu Primoža Rogliča je moje zanimanje za Giro upadlo. + 55,26 % 21 glasov Oddanih 38 glasov

Del Tora so opozorili na Yatesa, a premalokrat

Baldato je priznal, da so na sredini vzpona na Colle delle Finestre, kjer se je odločil letošnji Giro, Del Toru skušali namigniti, naj vendarle razmišlja tudi o Yatesu, ki je iz kilometra v kilometer pridobival prednost.

"A tega nismo ponovili večkrat – on je bil tisti, ki je bil na kolesu in ki je vedel, kako se počuti. Njegov cilj je bil priti na vrh vzpona s Carapazom, zato se je odločil hraniti moči za konec. To je bila njegova odločitev," je Baldato breme odgovornosti preložil na mladega Mehičana, ki je kljub ne ravno briljantnemu zaključku največje odkritje letošnje rožnate pentlje.

"Kakorkoli, zanj je to pomembna izkušnja. Fant ima šele 21 let, res je, da je izgubil Giro, za katerega se je zdelo, da ga ima že skoraj v žepu, a vseeno je končal kot drugi in osvojil belo majico (najboljšega mladega kolesarja, op. a.). Skratka, pripravljen je postati šampion. Če bi nam po tednu dni kdo rekel, da bo drugi v skupnem seštevku, bi to takoj podpisali," je poudaril Italijan in priznal, da je razplet 20. etape za ekipo boleča izkušnja.

"Obžalovanje ostaja"

"Boli njega, mene, ekipo, vse. Zdaj, za nazaj, je lahko reči: 'Če bi mu še enkrat rekel, da mora iti, da mora napasti ...' Seveda, obžalovanje ostaja. A on je vedel, koliko moči ima, kakšne so njegove noge – in najpomembnejše, ne pozabimo: mlad je in prvič v življenju se je na klancu nad dva tisoč metri nadmorske višine boril z najboljšimi hribolazci na svetu."

Za konec je Baldato še enkrat poudaril mladost mehiškega kolesarja, ki ga številni primerjajo s Tadejem Pogačarjem, in uspeh, ki ga pred Girom od njega ni nihče pričakoval, saj je bil na dirki predviden kot pomočnik Juanu Ayusu, ki pa je zaradi posledic padca in pika čebele predčasno odstopil.

"Samo 21 let ima in že je drugi na Dirki po Italiji. Nekateri bodo rekli – izgubljena priložnost, zapravljen Giro. Prav, naj bo. A tudi to je del izkušenj, del življenja in kolesarstva – padeš, vstaneš in greš naprej. In če že začneš znova, in to z drugim mestom na Giru (etapno zmago in belo majico najboljšega mladega kolesarja, op. a.) – pri 21 letih to ni slabo. Pred začetkom Gira bi takoj podpisali tak izkupiček. Tako pač je."

