Isaac del Toro in Richard Carapaz še nekaj časa ne bosta mirno spala

Medtem ko se v taboru moštva Visma | Lease a Bike veselijo uspeha Simona Yatesa, ki je osvojil letošnji Giro, bosta Britančeva najresnejša tekmeca za skupno zmago, Mehičan Isaac del Toro in Ekvadorec Richard Carapaz, najbrž še nekaj časa premlevala, kakšno priložnost sta v soboto izpustila iz rok. Včeraj je Carapaz del Tora javno kritiziral, da ne zna dirkati, danes je bil že bolj spravljiv in dejal, da bi lahko tudi sam postopal drugače.

"Zadovoljen sem z drugim mesto. Če bi mi ga kdo ponudil pred startom Gira v Albaniji, bi ga z veseljem vzel," je danes v cilju 108. Dirke po Italiji v Rimu pojasnjeval mladi, komaj 21-letni mehiški up moštva UAE Team Emirates – XRG, ki je roza majico vodilnega prevzel v deveti etapi dirke, pa jo nosil vse do sobotne predzadnje etape, ko je na vzponu na prelaz Finestre taktično zamočil dirko in vodstvo predal Yatesu.

Neizkušenost?

"Jasno je, da bi lahko dobili ta Giro, včeraj bi morali dirkati bolje. Smo razočarani ampak je, kar je. Povsem pošteno je treba tudi priznati, da je bil Simon Yates izjemen," je danes priznal tudi Mauro Gianeti, glavni direktor moštva UAE Emirates. Dodal je, da bodo več pokazale analize, da pa se mladi del Toro "šele odkriva" in so v ekipi morda plačali ceno neizkušenosti.

Včeraj, na odločilni 20. etapi je mladi Mehičan pazil le na Ekvadorca Carapaza, pozabil pa na Yatesa, ki je silovito napadel na Finestru. Ko se jima je Britanec odpeljal, pa se Latinoameričana nista znala dogovoriti, da bi s skupnimi močmi tekmeca ujela in oživila sicer izjemen boj za skupno zmago na dirki. Po presenetljivem razpletu etape so bili razdeljeni tudi strokovnjaki, eni so za polom omenjenih asov krivili del Tora, drugi Carapaza.

Stokovnjaki razdeljeni

"Res potrebuješ izkušnje, da razumeš, kako se ti nevarno oddaljuje kolesar, ki je tretji v skupnem seštevku? In, da bo, če nehaš pedalirati, nabral preveliko prednost? Fant, še moj sin Macs bi to vedel, pa je star pet let," je bil do del Tora neusmiljen valižanski profesionalec Geraint Thomas. Nekdanji športni direktor, Belgijec Johan Bruyneel je večji del krivde pripisal Carapazu. "Del Toro je delal napake, seveda, ampak to pripisujem njegovi mladosti. Jasno je, da ni želel sodelovati s Carapazom, ki bi se ga potem poskušal otresti. Richard je prvi sprožil nekaj napadov, pa se Isaaca ni mogel otresti, takrat je bil Simon Yates še dvajset sekund za njima in nihče ni verjel, da lahko zmaga Giro. Pa je na koncu pridobil skoraj štiri minute! Krivim Carapaza, ki se je odločil zlomiti del Tora, zanimalo pa ga ni nič drugega."

Ekvadorec omilil stališče

Carapaz, ki je bil včeraj neposreden in prepričan, da bi moral Yatesa loviti mladi del Toro, je danes že nekoliko omilil stališče. "Morda sem imel res tudi sam nekaj odgovornosti, ampak morala bi si jo deliti. Bila je šahovska partija in najpametnejši je zmagal. Z Girom sem na splošno zadovoljen, odhajamo z lepim tretjim mestom in v tem bomo uživali," je povedal ekvadorski as moštva EF Education – EasyPost.

