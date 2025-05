Simon Yates pregnal demone: To poglavje sem želel zapreti.

Še včeraj je po 19. etapi Gira britanski kolesarski as Simon Yates v cilju nekaj kritičnih besed usmeril tudi proti svoji ekipi Visma | Lease a Bike, ko je po tretjem mestu, s katerim je še povečal zaostanek za Isacom del Torom in Richardom Carapazom razočarano dejal: "Načrt je bil popolnoma drugačen od tistega, kar smo danes izvedli, zato se moramo pogovoriti." Danes pred starom predzadnje 20. etape je malce omilil besede in se izgovarjal, da so bile izrečene s še vročo glavo, nato pa je s pomočjo kolegov iz nizozemske ekipe pripravil pravo učno uro dirkanja in prišel do rožnate majice, kar pomeni, da bo jutri v Rimu najverjetneje okronan za šampiona letošnjega Gira.

Dvaintridesetletni Britanec Simon Yates je moral danes za nosilcem rožnate majice, Mehičanom Isaacom del Torom (UAE Team Emirates – XRG), nadoknaditi minuti in 21 sekund. Veliko bližje del Toru je bil danes zjutraj Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), a na brutalnem, 18-kilometrskem klancu Colle delle Finestre, je Yates oba ugnal v kozji rog.

"To poglavje sem želel zapreti"

Do vodstva na dirki se je prebil prav na klancu, na katerem je leta 2018 izgubil Giro. Pred sedmimi leti je takratno 19,. etapo začel v rožnatem, pa nato za kasnejšim zmagovalcem dirke Chrisom Froomom na Finestre zaostal debelih 38 minut. Vse odtlej je čakal na priložnost, da prežene tega demona in jo danes dočakal. "Že takoj po predstavitvi trase, sem dobil idejo, da bi lahko na tej etape nekaj naredil," se mu je danes smejalo v cilju 205-kilometrske etape v Sestrieru. "To poglavje sem želel zapreti," se je še spomnil zanj bolečega Gira leta 2018.

Še včeraj se je pritoževal nad taktiko ekipe Visma | Lease a Bike, danes je poskrbel za brezmejno veselje v nizozemskem čebelnjaku. "Cel Giro sem se počutil dobro, a preprosto ni bilo pravega trenutka, da bi pokazal, kaj zmorem. Danes sem to priložnost dobil. Poskušal sem si pridobiti prednost pred Isaacom in Richiejem, saj sem vedel, da sem zelo močan, če lahko vozim v svojem tempu. In uspelo mi je!"

Leta 2018 je na Finestru izgubil Giro, letos ga je na tem mitskem klancu dobil. Foto: Reuters

Zjutraj dvomil, kolegi pa so verjeli vanj

V zaključku etape mu je pomagal belgijski moštveni kolega Wout van Aert, ki je bil član velike, enaintridesetčlanske ubežne skupine in je na vzponu na Finestre počakal britanskega kapetana. "Celotna ekipa je bila fantastična! To je bila pika na i. Brez njega v dolini in preostale ekipe čez dan moj dosežek ne bi bil mogoč. Danes zjutraj sem dvomil, ali mi bo uspelo, ampak fantje so me spodbujali in verjeli vame. Hvala jim," je še povedal Yates.

"Neverjetno! O tem danes zjutraj nismo razmišljali," pa je iskreno priznal van Aert. "Kakšen odličen dosežek Simona! Všeč mi je, ko se ljudje ne sprijaznejo s častnim mestom," je bil presrečen tudi van Aert. "Ko sem bil v begu in smo imeli veliko prednosti pred glavnino, sem vedel, da imam majhno možnost, da preživim Finestre. Seveda sem vesel, da sem bil lahko nato koristen Simonu, je pa to seveda dosežek celotne ekipe," je še dodal.

O tej etapi govoril že od zime

Očitno napad na rožnato majico danes res ni bil načrt ekipe, kar je po etapi priznal tudi športni direktor čebel Marc Reef: "Na sem upal, nisem pa si misli, da se bo zgodilo. Imeli smo dober načrt z Woutom v begu, ali pa vsaj z nekom v begu. Morda smo imeli malo sreče, da je razlika postala tako velika, kar je ustvarilo možnost, da bi Wout prišel čez Finestre. Če bi imel Simon dobre noge, bi Wout lahko bil zelo koristen," je Reef razlagal za Eurosport, pa se spomnil tudi priprav na sezono: "Simon prav o tej etapi govori že od zime. Vsi vedo, kaj se je zgodilo leta 2018. Resnično je želel to zdaj popraviti. In to je tudi storil."

Jutri mora Visma le še dobro zaščititi Simona Yatesa, da ta rožnato majico varno pripelje v Rim.

Dirka po Italiji, izidi 20. etape: 1. Chris Harper (Avs/Jayco AlUla) 5:27:29

2. Alessandro Verre (Ita/Arkea-B&B Hotels) + 1:49

3. Simon Yates (VBr/Visma-Lease a Bike) 1:57

4. Gianmarco Garofoli (Ita/Soudal Quick-Step) 3:52

5. Remy Rochas (Fra/Groupama-FDJ) 3:57

6. Martin Marcellusi (Ita/VF Group- Bardiani CSF) 4:31

7. Carlos Verona (Špa/Lidl-Trek) isti čas

8. Max Poole (VBr/Picnic PostNL) 6:45

9. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 7:10

10. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-BORA-hansgrohe) isti čas

...

91. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 34:55

140. Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) 41:08

... Skupni vrstni red: 1. Simon Yates (VBr/Visma-Lease a Bike) 79:18:42

2. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) + 3:56

3. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 4:43

4. Derek Gee (Kan/Israel-Premier Tech) 6:23

5. Damiano Caruso (Ita/Bahrain-Vctorious) 7:32

6. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-BORA-hansgrohe) 9:28

7. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 12:42

8. Einer Rubio (Kol/Movistar) 13:05

9. Brandon McNulty (ZDA/UAE Team Emirates-XRG) 13:36

10. Michael Storer (Avs/Tudor Pro) 14:27

...

83. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:37:31

143. Matevž Govekar (Slo/Bahrain-Victorious) 5:38:24

...

