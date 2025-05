Napetosti v taboru Visme: O tem ne bom več govoril #video

Potem ko je britanski kolesar Simon Yates (Visma | Lease a Bike) v današnji kraljevski še povečal zaostanek za vodilnim Isaacom del Torom, namesto da bi ga zmanjšal, ta zdaj znaša 1:21 minute, v cilju ni skrival razočaranja. Izjava, da je bil načrt pred etapo povsem drugačen, kot so ga v etapi izvedli, pa je dal slutiti, da v ekipi prihaja do napetosti.

Dvaintridesetletni Britanec Simon Yates (Visma | Lease a Bike), ki je pred kraljevsko etapo za rožnato majico Isaaca del Tora zaostajal 51 sekund, deset sekund pa ga je ločilo do Richarda Carapaza na drugem mestu, je danes, namesto da bi zaostanek zmanjšal, tega samo še poglobil.

Kot kaže, se jutri ne bo boril za zmago na Giru, ampak za obstoj na zmagovalnem odru, saj tudi Kanadčan Derek Gee kaže vse boljšo formo in se približuje podiumu (+2:27 za roza majico).

Yates v cilju ni skrival razočaranja, v izjavi pa je bil kratek, a dovolj zgovoren, da je dal slutiti, da je očitno prišlo do šuma v komunikaciji ali izvedbi.

"Načrt je bil popolnoma drugačen od tistega, kar smo danes izvedli, zato bom o tem govoril z ekipo," je Yates povedal v izjavi za Eurosport in dodal: "O tem ne bom več govoril."

Ekipa: Vse se je odvijalo točno tako, kot smo se dogovorili

Na drugi strani je povsem drugačno sliko poskušal prikazati športni direktor ekipe Marc Reef, ki je bil presenečen nad Yatesovim odzivom in je zatrdil, da so kolesarji sledili dogovorjeni taktiki.

"Vse se je odvijalo točno tako, kot smo se dogovorili. Želeli smo narediti dirko težko, kjerkoli je bilo mogoče, in fantje so opravili odlično delo," je prepričan Reef. Dodal je, da so bile razlike v cilju posledica telesnih zmogljivosti, ne pa taktičnih napak. "Na koncu je odločilo, kdo je imel močnejše noge – del Toro in Carapaz sta bila preprosto močnejša."

Reef je priznal, da danes niso imeli izdelanega načrta za odziv na pozne napade. "O tem na koncu nismo razpravljali. Glavni cilj je bil, da Yates zdrži z najboljšimi. Če so drugi eksplozivnejši, moraš pač poskušati zdržati."

Psihološki test

Simona Yatesa jutri v 20. etapi čaka ne samo fizični, ampak tudi psihološki test. Giro se namreč vrača na Colle delle Finestre, brutalni makadamski vzpon, kjer so leta 2018 njegove sanje o zmagi na Giru splavale po vodi. Karavano je takrat z napadom kar 80 kilometrov pred ciljem presenetil Chris Froome, dobil etapo, nadoknadil zaostanek za roza majico in si zagotovil skupno zmago.

Yates je takrat s prvega mesta v skupnem seštevku zdrsnil na 18. mesto (v 19. etapi si je nabral skoraj 39 minut zaostanka), na koncu pa je Giro končal na zanj skromnem 21. mestu.

Yates je bil danes ob vprašanju, ali mu ustreza makadamski del vzpona, zadržan. "Ne vem, ali mi ta klanec ustreza. Nisem velik ljubitelj makadama. A danes so bile noge dobre, upam, da bodo tudi jutri."

