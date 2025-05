Danski veteran Fuglsang po Giru končuje kariero

"Zadnja etapa Gira v nedeljo bo moja zadnja dirka za Israel Premier Tech," je Jakob Fuglsang povedal v videoposnetku, ki ga je objavila njegova ekipa.

Riding into Rome on Sunday will be an extra special moment for Jakob Fuglsang as he races for the final time with IPT, calling time on a stellar career.



40 years old. 17 years as a pro. 27 wins. Countless memories. #TakJakob pic.twitter.com/ROfo21d269