Nemško-avstrijska profesionalna kolesarka ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe je na Dirki po Italiji predčasno izgubila dva favorita, že v prvem tednu Avstralca Jaija Hindleyja, v torek na začetku tretjega tedna dirke še kapetana Primoža Rogliča, danes pa je z zmago Nemca Nica Denza v 18. etapi le dobila možnost za manjše veselje. "To je verjetno najbolj čustvena zmaga v moji karieri," je bil ganjen Denz in priznal, da je torkov odstop Rogliča močno prizadel preostale kolesarje ekipe.

"Že v začetku Gira smo izgubili Jaija Hindleyja, s Primožem pa smo nato vložili ogromno truda – ne le kolesarji, ampak celotna ekipa. Imeli smo en velik cilj: zmagati na Giru s Primožem Rogličem. Dva meseca smo preživeli na višinskih pripravah in zdaj smo že tri mesece od doma. Ves ta čas nisem videl žene in otrok. In potem izgubimo Primoža in z njim tudi sanje. Zdelo se mi je, kot da je bilo vse trdo delo zaman," je razlagal zmagovalec današnje 18. etape Gira Nico Denz.

"To je verjetno najbolj čustvena zmaga v moji karieri"

Leta 2023, ko je Roglič osvojil rožnato pentljo, je tudi Denz dosegel dve etapni zmagi, danes torej svojo tretjo na Dirki po Italiji in sedmo v profesionalni karieri. "To je verjetno najbolj čustvena zmaga v moji karieri," je še povedal 31-letnik, ki je bil danes član velike ubežne skupine, s solo napadom pa je tekmecem ušel kakšnih 17 kilometrov pred ciljem. Po torkovem razočaranju so se fantje vendarle pobrali, je še razkril: "Na srečo nam je uspelo obrniti stvari na bolje in spet najti motivacijo. Še posebej z Giuliem Pellizzarijem, ki je bil na tem Giru fantastičen. In zdaj s to mojo zmago. Ta je res nekaj posebnega."

Po odstopu Rogliča dobil svobodne roke

"Ko je Primož zapustil Giro, sem zgrabil Garibaldija (vodič dirke po Italiji z vsemi informacijami za kolesarje, op. p.). Med Mortirolom in Finestrejem je bila res samo ena etapa, v kateri bi imel priložnost. Naredil sem načrt in dobil sem svobodo, da ga danes uresničim. Zaupal sem svojemu instinktu. V finalu skupina ni dobro sodelovala. Ko sem dobil majhno prednost, sem si mislil: Samo poskusil bom. V to eno potezo sem šel na vse ali nič," je opisal pot do zmage.

Red Bull - BORA - hansgrohe po vseh težavah zdaj le ima etapno zmago, Denz se bo zdaj spet posvetil vlogi pomočnika in v petek ter soboto, ko sta na sporedu še zadnji dve zahtevni gorski etapi 108. Gira, pomagal Pellizzariju, da se povzpne kar najvišje v skupnem seštevku.

