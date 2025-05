Rogličev moštveni kolega do zmage, odstopil še en od favoritov

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Italiji, potek 18. etape:

Cilj: Nico Denz (Red Bull - BORA - hansgrohe) je zmagovalec 18. etape 108. Gira!

7 km do cilja: Denz ohranja dobre pol minute prednosti pred zasledovalci, Nemcu se po letu 2023 nasmiha še tretja etapna zmaga na Giru, obe prejšnji je dobil po sprintu manjše skupine, današnjo bo z daljšim solo pobegom.

12 km do cilja: Nico Denz (Red Bull – BORA – hansgrohe) ima že 26 sekund prednosti pred zasledovalci, ki se ne morejo zorganizirati in ujeti Nemca, pa 2:30 pred preostankom ubežnikov in 10:50 pred glavnino.

17 km do cilja: V vodstvo se je sam odpeljal Rogličev moštveni kolega in Red Bull – BORE – hansgrohe Nico Denz. Nemec je po odstopu kapetana dobil proste roke za napad na etapno zmago, ki je nemško-avstrijska ekipa na letošnjem Giru še nima.

18 km do cilja: Vodilna enajsterica je prednost pred preostalimi ubežniki povečala na dve minuti, glavnina pa vozi 10:36 za čelom dirke.

2’ for the leaders with just under 20 KM to go!



Could this be the move?#GirodItalia pic.twitter.com/HPb1gUkpMO — Giro d'Italia (@giroditalia) May 29, 2025

25 km do cilja: Vodilna enajsterica vozi 1:20 pred zasledovalci in 10:15 pred glavnino.

32 km do cilja: Vodilni skupini so ušli Nico Denz, Edward Planckaert, Dries de Bondt, Daan Hoole, Davide de Pretto, Alex Edmondson, Mirco Maestri, Dylan van Baarle, Larry Warbasse, Filippo Magli in Nicola Conci. Ima 40 sekund prednosti pred zasledovalci, zaostanek glavnine pa zdaj znaša še dobrih deset minut.

35 km do cilja: Tarozzija je skupina z vijolično majico že ujela, glavnina pa je nekoliko zmanjšala zaostanek za ubežniki, ta zdaj znaša 10:30.

40 km do cilja: V vodstvu ostaja Manuele Tarozzi sam, a najbrž ne bo zdržal prav dolgo, zasledovalci vozijo le 11 sekund za njim. Zaostanek glavnine je medtem že presegel enajst minut.

43 km do cilja: Tarozzi in Rochas zdaj sama vztrajata 25 sekund pred zasledovalci, pa že 10:53 pred glavnino.

47 km do cilja: Vodilna trojica vozi 30 sekund pred zasledovalci in že več kot deset minut pred glavnino. Povsem jasno je že, da bo zmagovalec današnje etape ubežnik.

57 km do cilja: Tik pred Red Bullovim letečim sprintom v Sirtoriju so iz ubežne skupine v vodstvo odpeljali Manuele Tarozzi, Remy Rochas in Martin Marcellusi, imajo pol minute prednosti pred zasledovalci in več kot devet minut pred glavnino.

66 km do cilja: Gorski cilj tretje kategorije Ravellino je dobil Christian Scaroni (Astana).

💙 Only 2 riders can wear Azzurra in Rome.

Scaroni 🆚 Fortunato, the battle is on.#GirodItalia @XDSAstanaTeam pic.twitter.com/4XWnMXlk3f — Giro d'Italia (@giroditalia) May 29, 2025

72 km do cilja: Mads Pedersen (Lidl – Trek) je dobil leteči cilj v Galbiatu, ubežniki so že 6:36 pred glavnino. V vodilni skupini ni kolesarja, ki bi bil nevaren nosilcu rožnate majice Isaacu del Toru (UAE Emirates), edini, ki ima manj kot uro zaostanka v skupnem seštevku je namreč Italijan Diegu Ulissi (Astana), ki pa za Mehičanom zaostaja več kot 40 minut.

85 km do cilja: Christian Scaroni (Astana) je dobil še gorski cilj na Colle Balisiu (III. kategorija). Za veliko skupino vodilnih zdaj z dobrima dvema minutama zaostanka vozi trojica Luca Mozzato, Ben Turner in Edoardo Affini, medtem ko glavnina zaostaja že pet minut in 40 sekund.

99 km do cilja: Mads Pedersen (Lidl – Trek) je dobil leteči cilj v Primaluni, velika ubežna skupina vozi dve minuti pred glavnino.

106 km do cilja: Italijan Christian Scaroni (Astana) je dobil prvi gorski cilj dneva in s tem zaščitil tudi moštvenega kolega, nosilca modre majico Lorenza Fortunata, ki ga danes ni med ubežniki.

110 km do cilja: Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG) ima dovolj, ustavil se je pri klubskem kombiju in odstopil z dirke. Tako sta letošnji Giro predčasno končala dva kolesarja, ki sta pred startom dirke veljala za največja favorita za končno zmago. V torek se je vdal že Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe).

❌ 🇪🇸 Not how he wanted his #GirodItalia to end, but after crashing on the sterrati, and being unable to open his eye, @juann_ayuso calls it a day. pic.twitter.com/qAVi0JmJW0 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 29, 2025

112 km do cilja: V begu so Kaden Groves, Nico Denz, Edward Planckaert, Fabio van den Bossche, Alessandro Verre, Luca Mozzato, Edoardo Zambanini, Stefano Oldani, Dries de Bondt, Stan Dewulf, Dorian Godon, Andrea Vendrame, Remy Rochas, Ben Turner, Francesco Busatto, Daan Hoole, Mads Pedersen, Matthias Vacek, Jon Barrenetxea, Mattia Cattaneo, Davide de Pretto, Felix Engelhardt, Alex Edmondson, Davide Bais, Giovanni Leonardi, Mirco Maestri, Wout van Aert, Dylan van Baarle, Rick Pluimers, Yannis Voisard, Larry Warbasse, Filippo Magli, Martin Marcellusi, Manuele Tarozzi, Nicola Conci, Diego Ulissi in Christian Scaroni. Imajo kakšno minuto in pol prednosti pred glavnino.

113 km do cilja: Juan Ayuso se spet vozi ob spremljevalnem avtomobilu ekipe UAE Team Emirates - XRG, pred tem je le stežka sledil tempu glavnine. Bo Španec preživel današnjo etapo?

115 km do cilja: Pred glavnino zdaj vozi precej velika skupina s Pedersenom, Woutom van Aertom, Kadenom Grovesom, Driesom de Bondtom in še številnimi močnimi kolesarji. Okoli 30 jih je in imajo 20 sekund prednosti pred glavnino, kolesarji pa se že vzpenjajo na Parlasco, 7,6 kilometra dolg klanec druge kategorije s 5,8-odstotnim povprečnim naklonom.

125 km do cilja: Na čelu glavnine je danes izjemno aktiven Danec Mads Pedersen (Lidl – Trek), ki se mu je z manjšo skupino uspelo nekoliko oddaljiti glavnini. Pedersen je sicer prvi kolesar po Alessandru Petacchiju leta 2003, ki ciklamno (vijolično) majico nosi vse od prve do današnje 18. etape.

133 km do cilja: Uspešnega pobega še ni, na čelu glavnine pa je pestro s številnimi skoki in pospeševanji. Španec Juan Ayuso (UAE Emirates) se je že med nevtralno vožnjo zapeljal do spremljevalnega vozila svoje ekipe, vse od starta etape pa se vozi na repu glavnine. Očitno ima tudi on še nekaj težav zaradi padca na divji makadamski deveti etapi dirke.

And the Maglia Ciclamino is already showing his jersey!



Whether it's a mass sprint, or a breakaway, 🇩🇰 @Mads__Pedersen wants to be there! #Giroditalia pic.twitter.com/KT8QtGkLcW — Giro d'Italia (@giroditalia) May 29, 2025

144 km do cilja: Minuto po 14. uri so kolesarji dosegli kilometer nič in 18. etapa Gira se je začela zares, takoj so se začeli napadi na čelu glavnine.

Start: Kolesarji so se ob 13.52 odpravili na zaprto vožnjo.

Lorenzo Fortunato (Astana) bi si danes lahko že dokončno zagotovil modro majico najboljšega hribolazca 108. Gira. Italijan je doslej zbral 355 točk, 230 več od rojaka in moštvenega kolega Christiana Scaronija (125), po današnji etapi jih bo na voljo le še 227.

Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), zmagovalec enajste etape letošnje dirke in drugouvrščeni v skupnem seštevku, ki je na Giru zmagal leta 2019, danes praznuje 32. rojstni dan. Leto več je danes dopolnil Italijan Alessandro Tonelli (Polti - VisitMalta).