Primož Roglič je prvič v svoji karieri predčasno odstopil z Gira d’Italia. Slovenskega kolesarskega asa so tudi na letošnji Dirki po Italiji spremljali padci, zaradi katerih je moral po 16. etapi končati svoj nastop. Po seriji nesreč, v katerih se je petkrat znašel na tleh, mu je sreča dokončno obrnila hrbet. Medtem ko je Tour de France in Vuelto že v preteklosti zapustil pred ciljem, se mu je kaj takega na italijanski pentlji zgodilo prvič.

2021 – odstop na Dirki po Franciji

Pot na Tour de Franceu leta 2021 se je za Primoža začela zelo spodbudno. Prvi konec tedna je v dveh etapah prikolesaril do tretjega mesta, v tretji etapi pa je padel in v primerjavi s favoriti izgubil več kot minuto.

V kronometru, ki je bil na sporedu v peti etapi, je pokazal svojo moč in se vnovič prebil med najboljših deset v skupni razvrstitvi, vendar so se posledice padca pokazale v prvi alpski etapi, v kateri je izgubil ogromno časa. Po premisleku se je odločil, da devete etape sploh ne začne, in tako prvič predčasno zapustil Dirko po Franciji.

2022 – odstop na Dirki po Franciji in Vuelti

Dirka vseh dirk se je začela na Danskem v Köbenhavnu, kjer je bil uvodni dan kronometer, ki ga ni začel tako hitro kot Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar. Pridelal si je nekaj zaostanka, a računal, da bi lahko bil v igri v gorskih etapah.

A je prišla na vrsto kaotična peta etapa, ki je potekala tudi po znamenitih kockah, ki jih vidimo na klasiki Pariz–Roubaix.

Načrte mu je nato prekrižala bala sena, ki se je znašla na cesti, potem ko jo je zadel spremljevalni motor. Vanjo se je zaletel ravno Primož in ob tem trpel velike muke. Izpahnil si je ramo in si jo kar sam namestil nazaj ter nadaljeval pot.

Da mogoče le ni tako hudo, je dajala vtis deveta etapa, v kateri je bil na vzponu na La Planche des Belles Filles tretji.

V 11. etapi je še pomagal moštvenemu kolegu Vingegaardu, da sta s taktičnim manevrom utrudila Pogačarja. Roglič je v nadaljevanju deloval kot pomočnik Vingegaardu, nato pa pred zadnjim dnevom počitka odstopil.

Misli je uperil v Vuelto, ki jo je želel osvojiti četrtič zapored. Rdečo majico vodilnega je oblekel v četrti etapi. Vse je bilo videti, da se mu odpira pot do zvezd.

Dva dneva pozneje jo je moral predati mlademu Remcu Evenepoelu, ki je bil boljši tudi v kronometru v deseti etapi. Zaostanek je skušal nadoknaditi na zaključnem vzponu 16. etape, kjer je napadel. Tekmeci so ga ujeli, v ciljnem šprintu pa je trčil s Fredom Wrightom.

V primerjavi z Evenepoelom je pridobil osem sekund, vendar so bile posledice padca prehude, zato je naslednji dan predčasno končal tudi Vuelto.

2024 – odstop na Dirki po Franciji

Lani je prvič nastopil na Dirki po Franciji v dresu Red Bull - BORA - hansgrohe. Ko so mu pri nekdanjem delodajalcu, ki se zdaj imenuje Visma | Lease a Bike, leta 2023 prižgali rdečo luč za nastop na Touru, je dobil Roglič mesto kapetana nemško-avstrijske ekipe na dirki vseh dirk.

Videti je bilo, da svojo formo stopnjuje za zadnji teden, spogledoval se je z odrom za zmagovalce. Pogačar in Vingegaard sta bila nekoliko premočna zanj, zato pa se je bojeval z Evenepoelom.

Na žalost je izgubil nadzor na kolesu na spustu proti cilju 12. etape. Padel je čez Alekseja Lucenka (Astana Qazaqstan), odneslo ga je na desno stran in zadel je več kolesarjev. Naslednji dan je še tretjič v karieri predčasno končal nastop na Touru.

2025 – odstop na Dirki po Italiji

Kar se mu je na Touru in Vuelti že zgodilo, se je letos prvič pripetilo še na Giru. Primož Roglič je moral predčasno zaključiti tudi italijansko pentljo. Slovenskemu šampionu je v tej sezoni sreča znova obrnila hrbet.

Giro si je postavil za prvi resnejši cilj in bil po sijajnem kronometru v Albaniji prvi favorit za skupno zmago.

Že v šesti etapi pa je bil vpleten v množični padec na spolzkem cestišču, ki je odnesel več kolesarjev. Na deveti etapi, v katero so organizatorji vključili odsek po znameniti beli makadamski cesti Strade Bianche, se je znova znašel na tleh in izgubil dragoceni čas. Dodatno smolo je imel dan kasneje, ko je na ogledu kronometra znova padel v mokrem ovinku.

A nesreča ga ni zapustila niti tam. V 14. etapi se mu ni uspelo pravočasno umakniti in padel je v množičnem trčenju blizu cilja v Gorici. Ko se je že zdelo, da hujšega ne more biti, je sledila 16. etapa. Na mokrem spustu, približno sto kilometrov pred ciljem, je znova grdo padel – v incidentu je bil udeležen tudi Richard Carapaz. Televizijske kamere tega dogodka niso ujele, a posledice so bile odločilne.

Roglič se je po padcu še enkrat zavihtel na kolo, vendar je bilo hitro jasno, da tokrat ne bo šlo naprej. Prvič v svoji bogati karieri je moral odstopiti z Gira d’Italia – zadnjega od Grand Tourov, na katerem še ni predčasno odnehal. Po pogovoru z zdravniško službo je sprejel težko odločitev, se usedel v moštveno vozilo Red Bull - BORA - hansgrohe in sklenil še eno žalostno poglavje svoje izjemne, a pogosto boleče zgodbe.