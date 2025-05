Popolnoma nor dan na Giru: padec in odstop Rogliča, del Toro komaj rešil rožnato …

Brutalen dan s 4.900 višinskimi metri se je začel v obupnem vremenu. Močan dež je močil kolesarje in cesto, ki je bila spolzka in nevarna, kar je prvi okusil britanski prvak v vožnji na čas Joshua Tarling (Ineos Grenadiers). Spodneslo ga je na enem od krožišč, treščil je v odbojno ogrado ob cesti in končal v bolnišnici. V to so morali po spektakularnem reševanju iz globoke grape odpeljati tudi Italijana Alessia Martinellija (VF Group Bardiani – CSF Faizane), ki je s spolzke ceste zdrsnil na spustu s Carbonare.

Na tleh sta danes pristala tudi Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) in Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a če sta imela Ekvadorec in Kolumbijec pri tem nekaj sreče in sta dirko lahko nadaljevala, pa je bilo drugače s slovenskim šampionom Primožem Rogličem. Tudi Zasavec je padel in to je bilo zanj dovolj, sedel je v spremljevalno vozilo moštva Red Bull – BORA – hansgrohe ter končal letošnji Giro.

🩷 Get well soon, Primož #GirodItalia pic.twitter.com/gNogW35c8g

Na zaključnem vzponu etape so bili favoriti na hudi preizkušnji, Mehičan Isaac del Toro (UAE Emirates) je s 13. mestom še rešil rožnato majico in ostaja v skupnem vodstvu, krizo pa je imel njegov moštveni kolega Juan Ayuso, ki je izgubil ogromno časa in izpadel iz boja za skupno zmago.

Del Toro ima zdaj le 26 sekund prednosti pred Britancem Simonom Yatesom (Visma | Lease a Bike) in 31 pred Carapazom. Četrti v skupnem seštevku je zdaj Kanadčan Derek Gee (Israel – PremierTech), ki zaostaja 1:31 za vodilnim Mehičanom. Ayuso je s tretjega mesta zdrsnil na 17. (+ 13:27).

Dirka po Italiji, potek 16. etape:

Cilj: Etapne zmage se je veselil Christian Scaroni (Astana). Del Toro je vendarle ubranil rožnato majico vodilnega na dirki.

1,6 km do cilja: Etapa bo pripadla Astani, Isaac del Toro pa izgublja skupno vodstvo na dirki, za Richardom Carapazom ima zdaj že minuto in pol zaostanka, za Simonom Yatesom skoraj minuto.

3,7 km do cilja: Simon Yates in Michael Storer puščata Isaaca del Tora za seboj. Carapaz je ujel Pellizarija, ekvadorsko-italijanski dvojec pa zdaj lovi vodilna kolesarja Astane Scaronija in Fortunata. Carapaz proti Del Toru pridobiva minuto in pol ter se bori za rožnato majico.

5 km do cilja: Fortunato in Scaroni povečujeta prednost pred Cepedo, Pellizzari vozi 2:15 za vodilnima Italijanoma, približuje pa se mu Carapaz, ki bo mladega asa Red Bull - BORE - hansgrohe kmalu ujel, manjka mu še 16 sekund. Rožnatega del Tora preizkuša Simon Yates, Derek Gee pa se mu je že odpeljal.

6 km do cilja: Skupini z rožnato majico se je priključil še Derek Gee, v tistem trenutku pa je napadel Richard Carapaz in se hitro oddaljil.

🇪🇨 @RichardCarapazM has got a gap on the favourites!



Derek Gee is slightly behind, but mostly Simon Yates and 🩷 @ISAACDELTOROx1, showing weakness for the first time on this race! #GirodItalia pic.twitter.com/UEIKGw2BGx — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2025

7 km do cilja: Fortunato in Scaroni vozita 25 sekund pred Cepedo, 2:56 pred Pellizzarijem in 3:40 pred skupino z rožnato majico. To je z napadom še dodatno razredčil Simon Yates, držita se ga le še Isaac Del Toro in Richard Carapaz, preostali favoriti so malo zaostali, Egan Bernal ima težave.

8 km do cilja: Fortunato se je otresel Kolumbijca Cepede in se pridružil moštvenemu kolegu iz Astana Scaroniju v vodstvu. Italijana imata 3:24 prednosti pred Pellizzarijem in 4:03 pred skupino z rožnato majico.

10 km do cilja: Christian Scaroni (XDS Astana) je dobil Red Bullov leteči cilj v Brentonicu in s tem tudi šest sekund časovnega odbitka. Iz skupine favoritov je skočil Giulio Pellizzari, po odstopu Rogliča prvi mož moštva Red Bull – BORA – hansgrohe. Italijan ima kakšnih 20 sekund prednosti pred rožnato majico in 3:22 zaostanka za vodilno trojico.

⚡ Christian Scaroni is the first rider to cross the line in Brentonico, as the Italian takes the @RedBull KM!



⚡️ Christian Scaroni è il primo corridore ad entrare a Brentonico, conquistando il Red Bull KM!#GirodItalia pic.twitter.com/SkYaTMu9Dk — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2025

12 km do cilja: Cepeda, Fortunato in Scaroni so ujeli in prehiteli Voisarda, skupina favoritov pa se je vodilnim približala na 3:45. Okoli rožnate majice ostajajo še Adam Yates, Rafal Majka, Giulio Pellizzari, Antonio Tiberi, Richard Carapaz, Egan Bernal, Derek Gee, Einer Rubio, Wout van Aert, Simon Yates in Michael Storer.

14 km do cilja: Voisarda lovijo Cepeda, Fortunato in Scaroni, Bilbao in Moniquet sta izgubila že kilometer nazaj, zdaj ga je še Leemreize. Švicar ima še 15 sekund prednosti pred zasledovalci in 4:25 pred skupino favoritov z rožnato majico.

18 km do cilja: Yannis Voisard (Tudor) se je na zaključni klanec brutalne etape zapodil 25 sekund pred zasledovalci, skupino z modro majico, ki jo nosi Lorenzo Fortunato, in 4:35 pred skupino favoritov okoli rožnate majice Isaaca del Tora.

23 km do cilja: Na spustu si je nekaj prednosti pred kolegi ubežniki privozil Švicar Yannis Voisard (Tudor), skupina z rožnato majico pa je ujela van Aerta in zdaj vozi 4:27 za čelom dirke.

35 km do cilja: Lorenzo Fortunato (XDS Astana) je dobil tudi tretji gorski cilj dneva, na Santa Barbari je pobral 40 točk in se še utrdil v seštevku za modro majico najboljšega hribolazca na dirki. Skupina favoritov okoli rožnate majice se je vodilni skupini približala na 4:20.

💙 40 points added for @lorenzfortunato, and that's 98 today for the Italian, who's storming towards the Maglia Azzurra! #GirodItalia pic.twitter.com/uyOS2C0Qfm — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2025

Izidi gorskega cilja, Santa Barbara (I. kategorija):

1. Fortunato 40 točk

2. Scaroni 18

3. Leemreize 12

4. Bilbao 9

5. Moniquet 6

6. Cepeda 4

7. Voisard 2

37 km do cilja: Egan Bernal je spet ujel skupino z rožnato majico, o glavnini je zdaj nemogoče govoriti. Isaac del Toro ima ob sebi še dva pomočnika, Rafala Majko in Adama Yatesa, v skupini so še Richard Carapaz, Simon Yates, Damiano Caruso, Derek Gee, Einer Rubio, Giulio Pellizzari in Einer Rubio, vozijo pa pet minut za vodilno skupino, v kateri so Bilbao, Moniquet, Cepeda, Leemreize, Voisard, Fortunato in Scaroni. Nekje med obema skupinama so Max Poole in Michael Storer, ki sta pred časom napadla iz glavnine, ter številni člani prvotnega bega, ki počasi omagujejo. Ayuso pa proti rožnati majici že izgublja več kot dve minuti in bo danes verjetno izpadel iz boja za skupno zmago na Giru.

🔙 Eganito is back with the favourites! Still more than 2 KM in Santa Barbara until the summit #GirodItalia https://t.co/vj6vBOojNk pic.twitter.com/R5iMOA5Lme — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2025

39 km do cilja: V ospredju vztrajajo še Bilbao, Moniquet, Cepeda, Leemreize, Voisard, Fortunato in Scaroni, imajo 5:30 prednosti pred glavnino.

40 km do cilja: Stik z glavnino izgublja tudi Egan Bernal. Nekaj favoritov je torej v velikih težavah, Roglič je odstopil. Nora etapa bo očitno močno premešala skupni vrstni red.

42 km do cilja: V vodilni skupini so še Bilbao, Moniquet, Germani, Barrenetxea, Cepeda, Leemreize, Voisard, Fortunato in Scaroni, glavnino še naprej poganja EF Education – EasyPost, ki je zaostanek za vodilnimi zmanjšal na šest minut in 50 sekund, stik z glavnino pa je izgubil Juan Ayuso (UAE Emirates). Tudi Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) se muči v glavnini.

44 km do cilja: Na klancu se krčita tako ubežna skupina kot glavnina, na čelo katere so se postavili kolesarji Carapazovega EF Education – EasyPost. V vodstvu ostajajo Bilbao, Moniquet, Germanii, Barrentxea, Cepeda, Azparren, Leemreize, Voisard, Frotunato, Masnada in Scaroni. Glavnina vozi 7:40 za vodilnimi.

47 km do cilja: Začel se je vzpon na Santa Barbaro, 12,6 kilometra dolg klanec prve kategorije z 8,3-odstotnim povprečnim naklonom in deli, kjer naklonina presega deset odstotkov. Ubežniki imajo 8:47 prednosti pred glavnino.

64 km do cilja: Na letečem cilju v Cavedinu sta za točke sprintala Belgijca Dries de Bondt (AG2R La Mondiale) in Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), hitrejši je bil prvi. Glavnina zdaj vozi 7:50 za ubežniki.

Izidi letečega cilja, Cavedine:

1. De Bondt 12 točk

2. Van Aert 8

3. Leemreize 5

4. Masnada 3

5. Germani 1



70 km do cilja: Deževati je nehalo, cesta se suši, padcu pa se vseeno ni mogel izogniti niti Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Kolumbijec lahko nadaljuje dirko.

💥 Crash from @Eganbernal! The Colombian hits the deck, but he's back on the road, chasing down the peloton! #GirodItalia pic.twitter.com/sC5I0oy9xC — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2025

Roglič, zmagovalec Gira leta 2023, se poslavlja od letošnje rožnate pentlje.

88 km do cilja: Gorski cilj Candriai je dobil Lorenzo Fortunato (XDS Astana), Juan Ayuso (UAE Emirates) je ujel glavnino, ki zdaj vozi slabih šest minut za ubežniki.

Izidi gorskega cilja, Candriai (I. kategorija):

1. Fortunato 40 točk

2. Scaroni 18

3. Masnada 9

4. Petilli 9

5. Rafferty 6

6. Van Aert 4

7. Germani 3

8. Barrenetxea 1

93 km do cilja: Juan Ayuso je zaostal za glavnino, ta vozi še dobrih sedem minut za ubežniki. Medtem je moštvo VF Group Bardiani – CSF Faizane v sporočilu za javnost potrdilo, da je njen član Alessio Martinelli po padcu "pri zavesti, njegovo stanje pa je stabilno". Nesrečni Italijan je na poti v bolnišnico.

Alessio Martinelli évacué suite à sa chute sur le #GirodItalia. #LesRP



📸 Dario Belingheri/Getty Images pic.twitter.com/q8H4gXs8eE — Josselin Riou (@josselin_riou) May 27, 2025

Primož Roglič je odstopil z letošnjega Gira.

Primoz Roglic abandons Il Giro! Expected but still heart-breaking. Get well soon, Rogla!

💔#GirodItalia pic.twitter.com/a0hbQZhDry — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 27, 2025

97 km do cilja: Kolesarji so v dolini, v to niso vsi prispeli varno (Martinelli je po padcu odstopil), so pa z zagatnim spustom v glavnini opravili zelo previdno in zato je njen zaostanek za ubežniki narasel prek osem minut. Kolesarji so že na novem klancu, in to prve kategorije, desetkilometrskem Candriaiju (7,5-odstotni povprečni naklon).

Na tleh sta se znašla tudi Primož Roglič in Richard Carapaz, Ekvadorec je spet ujel glavnino, Slovenec pa ne.

111 km do cilja: Na spustu se je zgodilo, česar smo se bali, na enem od ovinkov je s ceste zdrsnil član ubežne skupine Alessio Martinelli (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè). Italijan se je med drsenjem po cesti sklonil, da ni treščil v odbojno ograjo, in izginil v graben ob cesti. Po poročanju s trase je ob njem reševalna ekipa, ki se ga trudi spraviti iz grabna, zdrsnil naj bi okoli od deset do petnajst metrov po strmini. Giro je zanj končan.

Escalofriante caída de Alessio Martinelli. Informa el equipo @Bardiani_CSF que el corredor está consciente tras recibir asistencia médica.#GirodItalia pic.twitter.com/Oc6GUwViLB — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 27, 2025

127 km do cilja: Gorski cilj druge kategorije Carbonare je dobil nosilec modre majice najboljšega hribolazca na dirki, Italijan Lorenzo Fortunato (XDS Astana). Kolesarji se zdaj previdno spuščajo po mokri cesti, ubežniki imajo dobrih šest minut prednosti pred glavnino. Fortunato je tudi najvišje uvrščeni ubežnik v skupnem seštevku, a ima za rožnato majico Isaacom del Torom (UAE Team Emirates - XRG) skoraj 49 minut zaostanka.

💙 Junction at the front before the summit of Carbonare, and @lorenzfortunato takes another 18 Pts in the Maglia Azzurra classification! #GirodItalia pic.twitter.com/tdCbEkR2mV — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2025

Izidi gorskega cilja, Carbonare (II. kategorija):

1. Fortunato 18 točk

2. Scaroni 8

3. Germani 6

4. Moniquet 4

5. Petilli 3

6. M. Bais 1

128 km do cilja: En kilometer pred vrhom prvega kategoriziranega vzpona dneva sta se skupini v ospredju združili, ubežna štiriindvajseterica pa ima dobrih šest minut prednosti pred glavnino.

132 km do cilja: Do vrha Carbonara ima vodilna šesterica še dobre štiri kilometre, osemnajsterica zasledovalcev počasi zmanjšuje zaostanek, ta zdaj znaša le še dobro minuto, glavnina pa se je povsem umirila in zdaj vozi 6:30 za vodilnimi. Dež je nekoliko ponehal, cesta pa ostaja mokra in spolzka, kar bo težava na 27-kilometrskem spustu s Carbonara.

136 km do cilja: Skupina, v kateri vozijo Pello Bilbao, Simon Guglielmi, Sylvain Moniquet, Dries De Bondt, David Gaudu, Lorenzo Germani, Kim Heiduk, Simone Petilli, Jefferson Cepeda, Felix Engelhard, Gijs Leemreize, Davide Bais, Mattia Bais, Yannis Voisard, Luca Covilli, Alessio Martinelli, Lorenzo Fortunato, Fausto Masnada in Christian Scaroni, se približuje vodilni šesterici. Razlika med skupinama je 1:25. Glavnina je že 5:30 za čelom dirke.

Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) se je ustavil ob cesti, kjer so mu mehaniki ekipe namestili nov radijski sprejemnik. Izgubil je nekaj časa in zdaj lovi glavnino.

🇪🇨 Meanwhile in the peloton, @RichardCarapazM (EFE) is having radio issues.

All he heard was Radio Ga Ga. #GirodItalia pic.twitter.com/wj7kCCUy3F — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2025

140 km do cilja: Začel se je vzpon na Carbonare (II. kategorija, 12,9 km, 4,9 %), na čelu glavnine je bilo vse od uradnega starta etapa nadvse pestro, s številnimi skoki in napadi, tudi ko je v beg ušla sedmerica kolesarjev, so se vrstili protinapadi, pred začetkom klanca pa si je majhno prednost privozila še malce večja skupina s Pellom Bilbaom (Bahrain – Victorious) in Lorenzom Fortunatom (XDS Astana). Za nadaljnjo selekcijo bo zagotovo poskrbel klanec. Na tega se je šesterica ubežnikov pognala 1:42 pred zasledovalci in 3:05 pred glavnino.

Rogličev boj za preživetje

"Zagotovo se počutim boljše kot včeraj, kaj pa to pomeni, pa bomo videli, saj bo danes treba biti stoodstoten. Če bom videl, da zmorem, bom dirkal, mislim pa, da moj boj za skupno zmago ni več realističen. Gre bolj za boj za preživetje," je pred današnjo etapo povedal slovenski as Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe).

155 km do cilja: Belgijec Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), Čeh Josef Černy (Soudal Quick - Step), Italijan Lorenzo Germani (Groupama - FDJ), Irec Darren Rafferty (EF Education - EasyPost) ter Španca Jon Barrenetxea (Movistar) in Xabier Azparren (Q36.5) imajo zdaj 1:26 prednosti pred glavnino, na čelu te pa tempo diktira kolesar moštva Alpecin – Deceunick. Pravega miru še ni, občasno iz glavnine še poskušajo napadati.

162 km do cilja: Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) je dobil sprint v Piovanu Rochettu, vodilna šesterica ima minuto prednosti pred glavnino.

Izidi letečega cilja, Piovene Rochette:

1. Van Aert 12 točk

2. Černy 8

3. Rafferty 5

4. Azparren 3

5. Barrenetxea 1

176 km do cilja: Žal je prišlo tudi obvestilo, da Tarling, zmagovalec druge etape letošnjega Gira, kronometra v Tirani, ne more nadaljevati in je odstopil z dirke. Preostala šesterica ubežnikov vozi 43 sekund pred glavnino.

179 km do cilja: Na enem od krožišč je spodneslo ubežnika Josha Tarlinga (Ineos Grenadiers), ki je nato močno treščil v odbojno ogrado. Britancu ne kaže najbolje, bojimo se, da dirke en bo mogel nadaljevati.

🔥 We've got a breakaway in the front, with a nearly a 1' lead for a group of 6 riders.



🇬🇧 Joshua Tarling was active ahead, but the winner of Stage 2 has crashed, and has retired from the #Giroditalia.

Wishing Josh the best, and the speediest of recoveries 🙏 pic.twitter.com/I7CyFTRf7o — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2025

185 km do cilja: Bežijo Irec Darren Rafferty, Italijan Lorenzo Germani, Britanec Joshua Tarling, Belgijec Wout van Aert, Čeh Josef Černy ter Španca Jon Barrenetxea in Xabier Azparren. Imajo 39 sekund prednosti pred glavnino.

191 km do cilja: Glavnini je pobegnila sedmerica kolesarjev.

195 km do cilja: Na spolzki cesti sta se že na ravnini na tleh znašla Italijan Gianmarco Garofoli (Souda Quick - Step) in Nizozemec Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), oba sta se hitro pobrala in nadaljujeta dirko, je bilo pa to opozorilo, kako izjemno nevarna utegne biti današnja etapa.

💥 Crash at the front of the peloton! @gianmarcogarof5 with a frontflip as he loses all grip whilst on the attack, but luckily, the Italian is back on the road! #GirodItalia pic.twitter.com/pqvduVTBfV — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2025

198 km do cilja: Za zdaj so bili vsi poskusi pobega neuspešni, Lidl – Trek Madsa Pedersena malce tudi pazi, da glavnini ne bi ušla prevelika skupina, Danec ima očitno namen na letečem cilju v Piovenu Rochettu (37. km etape) vzeti kakšno točko in se še utrditi v vodstvu seštevka za vijolično majico.

🏳️ The final week is underway!



🏔️ Only 25000 Vertical Meters until Roma.

The final week with the most elevation in Grand Tours since 2000. #GirodItalia pic.twitter.com/FjoaAjueRL — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2025

203 km do cilja: Direktor dirke je pri kilometru nič zamahnil z zastavico in brutalna 16. etapa 108. Gira se je začela tudi zares. V ospredju glavnine so se takoj začeli skoki, Roglič pa se za zdaj vozi povsem v ozadju.

Primož Roglič bo danes ugotovil, kakšne posledice so pustili njegovi padci v prvih dveh tednih Gira.

Startne liste danes nista podpisala Francoz Paul Magnier (Soudal Quick – Step) in Belgijec Milan Fretin (Cofidis). To sta 16. in 17. odstop z letošnjega Gira. Dirko tako nadaljuje še 167 kolesarjev.

Start: Ob 11.23 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, na startu današnje etape dežuje. Vremenoslovci so postregli s slabo napovedjo, kolesarje naj bi dež močil skozi cel dan, kar pomeni, da bodo predvsem spusti z zahtevnih klancev izredno nevarni.