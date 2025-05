Primož Roglič in bolečina, ki je kamera ne ujame

Sodeč po dogajanju v drugem tednu letošnjega Gira d'Italia ta tritedenska italijanska preizkušnja ni pisana na kožo Primožu Rogliču. V nedeljski etapi je znova izgubil dragocen čas v primerjavi s tekmeci. Ne moremo govoriti o slabi formi. Ključni razlog so skoraj zagotovo posledice padcev, ki se vlečejo in kopičijo iz dneva v dan. Kot je zanj značilno, ne razpreda o bolečinah, ne išče izgovorov. A iz njegovih predstav je mogoče razbrati, da to ni tisti pravi Primož Roglič. Teža, ki se je nabrala, ga odmika ne le od boja za rožnato majico, temveč morda celo od samega zaključka dirke.

Kdor je kdajkoli padel s kolesa pri višji hitrosti, ve, kako brutalna je bližina z asfaltom. V trenutku te preplavi adrenalin. Telo se odzove avtomatsko. Vstaneš. Nadaljuješ. A ko se tempo umiri, ko srčni utrip pade, pridejo na površino večje bolečine. Najhuje je čez čas, naslednje jutro. Če si rekreativec, si pač privoščiš nekaj dni odmora. Če si profesionalni kolesar, te nihče ne vpraša, ali zmoreš. Preprosto moraš. Še posebej, če si v glavi rojen borec.

In Primož Roglič ni navaden športnik. Njegova zgodovina je polna padcev. A ga ti niso nikoli dotolkli na dolgi rok, da ni vstal in se začel spogledovati z naslednjimi izzivi. Tudi tokrat ne tarna na glas, kot je to zanj značilno, pa je na letošnjem Giru padel štirikrat – trikrat v zadnjem tednu. In vsi ti padci razumljivo pustijo posledice. Ena njegovih največjih odlik je prav nepopustljivost. To je lastnost, zaradi katere si je pridobil spoštovanje ne le tekmecev, ampak celotnega športnega sveta.

Tekmeci so izkoristili njegove bolečine

Toda največja težava je, da njegovi tekmeci natanko vedo, v kakšnem stanju je. Vedo, da njegovo telo ni v najboljšem stanju. In zato pritiskajo. Ne zato, ker bi bili brezsrčni, ampak ker je to tekmovanje. Vsako priložnost izkoristijo. Vsako razpoko poskušajo razširiti. "Rogliču ne smemo pustiti dihati," je njihovo vodilo. Tako je bilo tudi v nedeljo, ko so izkoristili Rogličevo bolečino po sobotnem novem padcu v Gorici. Favoriti za skupno zmago – oz. njihovi pomočniki – so delali složno, da so največjega tekmeca praktično umaknili iz igre za laskavo lovoriko.

Bo nadaljeval Giro? Foto: Guliverimage

Ali bo zapustil Giro, za zdaj ostaja neznanka. Če se v moštvu že spogledujejo s to mislijo, pomeni, da zdravstveno stanje ni dobro, kar je pokazala tudi cesta v nedeljo, ko se mu je zaostanek za rožnato majico še izdatneje povečal in znaša 3:53. In težki dnevi šele prihajajo – štiri brutalne etape v torek, sredo, petek in soboto. Dolgi, strmi klanci, številni prevoženi višinski metri. Težji vzponi druge kategorije, kot je bil nedeljski, ki je bil že sam po sebi preveč za načetega Rogliča.

Kaj sledi ...

Biti svež po vsem, kar je prestal, bo težko. Morda celo nemogoče. A dokler je še na dirki, zanj obstaja upanje. Če kdo zna iztisniti nekaj veličastnega iz zadnjih kapljic moči, je to on. Tako kot že neštetokrat v svoji bogati karieri.

Le da bo tokrat moral kopati globlje kot kdajkoli prej, če ga telo že ni izdalo.