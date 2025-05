Primož Roglič je porabil bonus

Slovenska sobota na Giru d'Italia, ki je prečkala italijansko-slovensko mejo in obiskala našo majhno deželico, ni imela dobrega prizvoka za slovenskega šampiona Primoža Rogliča, ki je vnovič padel in izgubil dragocen čas v primerjavi z rožnato majico. Četrtič mu je cesta prekrižala načrte na letošnji Dirki po Italiji in tudi sam upa, da je konec neprijetnih stikov z asfaltno podlago, ki jih je bilo v njegovi karieri na Grand Tourih kar obilico. Ko je Primož Roglič v 14. etapi letošnjega Gira v Gorici znova poljubil asfalt, je bil to že njegov četrti padec na letošnji italijanski tritedenski dirki. Na srečo tokrat ni šlo za hujšo poškodbo.

Slovenski navijači upajo, da je Primož Roglič s sobotnim padcem zaključil s prekletstvom tovrstnih spodrsljajev in se mu bo v zaključku Gira d'Italia vendarle nasmehnila sreča. V kaosu v italijanski Gorici se dobrih 20 kilometrov pred ciljem ni uspel izogniti padcu. V primerjavi z vodilnim Mehičanom Isaacom Del Torom, ki se je spretno izognil padcu, je izgubil dodatnih 48 sekund in zdaj zaostaja že 2:23. Medtem je Juan Ayuso, moštveni kolega 21-letnega Del Tora pri UAE Emirates v cilj priklosaril skupaj z Rogličem, a je bil sprva še v nekoliko slabšem položaju.

Obilico smole ima slovenski kolesarki šampion s padci. Ni se jim izognil niti ob velikih zmagoslavjih na Giru 2023, Vuelti, ki jo je štirikrat osvojil. Sprehodili smo se čez kalvarije, ki jih je nekdanji smučarski skakalec doživljal na treh tritedenskih dirkah. Kar pa je najbolj pomembno, da se ni predal in venomer vstal, dokler je telo dopuščalo, zato velja za enega največjih borcev v kolesarski karavani.

Giro d'Italia

2019 – na robu prepada

Že v 6. etapi je bil udeležen v množičnem padcu, a takrat brez hujših posledic. Zasavec je kmalu po štartu padel, a jo na srečo odnesel le z nekaj praskami in brez hujše poškodbe. S pomočjo moštvenih kolegov je kmalu ujel glavnino, ubežnikov pa jim do cilja ni uspelo ujeti.

Povsem drugače pa je bilo v 15. etapi, ko mu zatajilo kolo. Menjave mu ni mogel takoj zagotoviti nihče iz ekipe, zato je vzel kolo sotekmovalca in na tehnično zahtevnem spustu napadal zaostanek. A preveliko tveganje se je skoraj končalo tragično. V enem izmed ovinkov je izgubil nadzor in za las se je izognil padcu čez ograjo v globino.

2023 – mokra past

Na spolzkem spustu proti Tortoni je v 11. etapi padel skupaj z več tekmeci, med drugim tudi Geraintom Thomasom. Hitrost, mokra podlaga in panika so botrovali zdrsu. K sreči je vstal hitro, a bolečine so bile vidne v cilju, kjer si je moral vzeti nekaj trenutkov za premislek. Zato pa je moral odstopiti Thomasov moštveni kolega Tao Geoghegan Hart.

2025 – leto padcev

Na letošnjem Giru ima Roglič spet obilico smole. V 6. etapi je bil udeležen v množičnem padcu na mokri cesti, ki je za mnoge pomenila konec dirke. V 9. etapi ga je pričakala kalvarija mini italijanske makadamske klasike Strade Bianche. Padel je na makadamu in izgubil več kot dve minuti. Dan kasneje je na ogledu kronometra zdrsnil na mokrem desnem zavoju.

Slovenskemu kolesarskemu šampionu je sreča tudi v 14. etapi Dirke po Italiji obrnila hrbet in spet se je znašel na tleh. V padcu v Gorici dobrih 20 kilometrov pred ciljem se mu ni uspelo izogniti množičnemu padcu, a jo je odnesel dokaj srečno. Izgubil je sicer še 48 sekund proti rožnati majici, a k sreči ni staknil novih poškodb. "Še sem tu, gremo naprej," je odločen 35-letni Zasavec, ki ostaja peti v skupnem seštevku.

Tour de France

2020

Tik pred Tourom je padel na kriteriju Dauphiné in si poškodoval kolk, kar je vplivalo na njegovo kolesarjenje na Dirki po Franciji, na kateri je moral na odločilnem kronometru predati rumeno majico rojaku Tadeju Pogačarju.

2021 – dvakrat in adijo

Pred začetkom Dirke po Franciji je bil Roglič ob Pogačarju osrednji favorit za končno zmago. A se je hitro začelo zapletati. Padel je že v prvi etapi, a v uvodnih dveh dnevih kljub vsemu pokazal izjemno formo. Skupaj z rojakom sta bila povsem v ospredju v generalni razvrstitvi.

V tretji etapi je končal na tleh v kaosu zadnjih kilometrov. 10 kilometrov pred ciljem, ko je glavnina močno navila tempo v lovu za četverico ubežnikov, je padel tudi sam. Šokiran in potolčen po levi strani telesa se je le skobacal na kolo enega od ekipnih kolegov in se naposled prebil do cilja, a izgubil dragocen čas. Roglič je padel na 20. mesto v skupnem seštevku, po etapi odšel na pregled v bolnišnico. "Ni videti dobro," je dejal direktor Jumbo-Visme Franc Maassen.

Zaradi bolečin se je pred deveto etapo poslovil od Toura.

2022 – slama, izpahnjena rama, ki si jo je oskrbel sam

V peti etapi na tlakovanem odseku se mu je na cesto prikotalila slamnata bala. Ko je bilo do konca 30 kilometrov, je padel Roglič. Zaščitna bala je bila kriva, da je imel stik s cestiščem. Ta se je znašla na cestišču po tem, ko jo je zadel eden od spremljevalnih motorjev. Odneslo jo je na progo. Tisti, ki so bili povsem v ospredju, so se ji še lahko izognili, Roglič pa ne. Sledil je padec. Ob tem si je izpahnil ramo, ki si jo je nato kar sam poravnal ter nadaljeval vožnjo.

2024 – padec, ki je zaključil sanje

Nesreča pri slovenskem kolesarskem šampionu ni počivala niti dve leti pozneje. Drugi dan zapored se je na Dirki po Franciji znašel na tleh - enajsti in dvanajsti. Kolesarski strokovnjak Martin Hvastija je v neposrednem prenosu na nacionalni televiziji pograjal moštvo Red Bull - BORA - hansgrohe, ki se je v trenutku nesreče vozilo preveč v ozadju.

Ko je peloton dobrih 12 kilometrov pred ciljem prišel v levi ovinek, je bila na sredini cestišča betonska sredina, ki loči pasova. Čezenj je padel Aleksej Lucenko (Astana Qazaqstan), odneslo ga je na desno stran in je zadel več kolesarjev.

Kmalu je iz ozadja prišel Roglič, ki je grdo padel čez kolesarja. Dobesedno ga je vrglo s kolesa na desno stran telesa. Padel ja na ramo, na kateri je imel operacijo.

Vuelta a España

2019 – vodni začetek in andorski incident

Že ekipni kronometer prvi dan se je končal na mokrih tleh. Celotna Jumbo-Visma je padla. Kasneje, v 9. etapi, ga je na makadamu vrgel motor v napačnem trenutku in zgrmel po tleh. Le nekaj kilometrov kasneje se je že priključil favoritom.

2020 – šprint in padec

V peti etapi je bil udeležen v padcu v ciljni ravnini, a ni bilo posledic.

2021 – padca in neverjeten skok do zmage

V 12. etapi je na spustu po enem svojih napadov zdrsnil in treščil ob asfalt. Le dva dni kasneje je bil znova na tleh v skupinskem padcu. A je na koncu vnovič osvojil Vuelto.

2022 – trk v zadnjem kilometru

V 16. etapi je želel ujeti še sekunde proti Remcu Evenepoelu, a se je v ciljnem šprintu zapletel z Britancem Fredom Wrightom in treščil na tla tik pred ciljem. Naslednji dan ni mogel več nadaljevati, sezono pa končal z operacijo rame.

2023 – v dežju znova na tleh

V 2. etapi je deževna cesta poskrbela za množične padce, med nesrečniki je bil tudi Roglič. Na srečo je šlo brez večjih posledic in dirko je končal na stopničkah.