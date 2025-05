Janu Tratniku ni uspelo obvarovati Rogliča: Žal se je končalo, kot se je

Dirka po Italiji je letos spet začutila pridih Slovenije, a tokrat za Primoža Rogliča veliko manj srečno, kot leta 2023, ko se je ključna predzadnja etapa odvila le streljaj od meje na Višarjah. Če je takrat na posamičnem kronometru Kisovčan prišel do skupne zmage na rožnati pentlji, je tokrat v zaključku kaotične 14. etape s ciljem v Novi Gorici izgubil še 48 sekund proti vodilnemu Mehičanu Isaacu del Toru.

"Že takoj ko so se pojavile kaplje, sem se malo ustrašil, ker poznam te ceste. Vedeli smo, da bo ravno ta odsek s kockami zelo spolzek, na žalost je bil Primož udeležen v tem padcu. Trudil sem se ga pripeljati čim bolj v ospredje, na žalost se je končalo, kot se je," je za Val 202 kaotično dogajanje v zaključku etape komentiral Rogličev moštveni kolega pri Red Bull – BORI – hansgrohe Jan Tratnik.

Dobrih 20 kilometrov pred ciljem današnje 195-kilometrske etape je v Gorici prišlo do množičnega padca v glavnini, na tleh so pristali številni favoriti, tudi domala celotna ekipa Lidl – Trek z nosilcem vijolične majice Madsom Pedersenom na čelu. Danec so je odnesel srečno, veliko huje jo je skupil njegov moštveni kolega in adut ekipe za gorske etape, Italijan Giulio Ciccone.

Padec v Gorici je dodobra premešal karte:

Padel je tudi Primož Roglič in nato obtičal v skupini s Juanom Ayusom, ki je zaostala za skupino, v kateri je bil vodilni kolesar dirke Isaac del Toro. Do cilja sta Roglič in Ayuso proti Mehičanu izgubila 48 sekund.

"Danes je bil najboljši dan po poškodbi, zelo dobro sem se počutil," je še povedal Idrijčan Tratnik, a obžaloval padec kapetana: "žal spet nekaj smole za Primoža. Zdi se mi, da smo bili dovolj v ospredju, sam sem spust poznal, zato sva ga začela spredaj, da sva prišla v Gorico v dobrem položaju, vedel sem, da bo na kockah spolzko, ampak žal se je spet zgodil padec. Ostali smo zadaj, lovil sem, ampak je bila skupina pred nami premočna. Ostati moramo pozitivni in mislim, da se bo tudi nam malo sreča nasmehnila naslednji teden, ko bodo odločale minute in ne več sekunde."

Padec je načrte pokvaril tudi slovenskemu adutu za današnjo zmago Matevžu Govekarju. Član moštva Bahrain – Victorious se je sicer izognil padcu, a je moral po njem priskočiti na pomoč kapetanu Antoniu Tiberiju. Mladi Italijan je zaostal še veliko več kot Roglič in Ayuso. V cilj je prišel minuto in 44 sekund za Del Torom in s tretjega mesta v skupnem seštevku zdrsnil na osmo.

Del Toro ima zdaj 1:20 prednosti pred Britancem Simonom Yatesom (Visma | Lease a Bike), 1:26 pred kolegom Ayusom, 2:07 pred Ekvadorcem Richardom Carapazom (EF Education – EasyPost) in 2:23 pred Rogličem, ki je zadržal peto mesto v skupnem seštevku.

