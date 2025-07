Najboljši montažni bazeni za vse starosti

Foto: Bauhaus

Kot nekdo, ki je v zadnjih nekaj sezonah preizkusil vse tri glavne tipe montažnih bazenov, vam lahko iz prve roke povem, kaj najbolje deluje za majhne otroke, najstnike in tudi odrasle, ki si želimo pravo poletno osvežitev. Spodaj povzemam prednosti treh najbolj priljubljenih vrst bazenov, ki jih priporočam za vsako dvorišče.

Bazen s kovinskim ogrodjem – stabilna izbira za vso družino

Kovinski montažni bazeni so tisti, ki dajejo občutek resnosti. So trdni, vzdržljivi in primerni za vsakodnevno uporabo, hkrati pa ponujajo izkušnjo plavanja, ki je zelo blizu pravim, vkopanim bazenom. Pri večjih modelih lahko celo resnično zaplavate ali igrate vodno odbojko z otroki.

Zakaj jih izbrati?

Stabilnost: Jekleno ali aluminijasto ogrodje omogoča odlično nosilnost in odpornost proti deformacijam, tudi pri večjih obremenitvah. Tudi ob nenadnih sunkih vetra ali ob živahni igri otrok bazen ostaja trden.

Montažni bazeni so na voljo v različnih dimenzijah, pogosto tudi v ovalnih in pravokotnih oblikah. Najbolj priljubljene izvedbe segajo do pet metrov dolžine in več kot meter globine – kar omogoča pravo plavalno izkušnjo.

Dolga življenjska doba: Čeprav gre za montažni bazen, so modeli z jeklenim ogrodjem zasnovani tako, da prenesejo več sezon. Ob ustreznem vzdrževanju (ponjava, redno čiščenje, prezimovanje) bodo zdržali tudi do deset let.

Možnost dodatkov: Zelo preprosto je dodajanje različnih komponent, kot so lestve, filtracijski sistemi, ponjave, solarne prhe ali celo grelci vode. Lahko jih tudi opremite z varnostno ograjo, če imate majhne otroke.

Za koga so najprimernejši?

Za družine z večjimi otroki ali najstniki, ki želijo več prostora za plavanje in igranje. Idealni so tudi za odrasle, ki si želijo sprostitve brez kompromisov – lahko tudi za vodno telovadbo, raztezanje ali sproščanje po dolgem dnevu. Če imate dovolj prostora in iščete rešitev za več let, je kovinski montažni bazen prava naložba.

Napihljiv družinski bazen – hitra in cenovno dostopna osvežitev

Napihljivi bazeni so prvaki enostavne postavitve in priljubljeni zlasti pri mladih družinah. Njihovi največji prednosti sta hitro postavljanje in nizka začetna naložba, zaradi česar so idealni za sezonsko rabo in manjše vrtove.

Nekateri modeli imajo ojačene robove, drugi integrirane sedeže ali celo senčnike za zaščito pred soncem – vsi pa skupni imenovalec: hitro in preprosto osvežitev brez kompliciranja.

Zakaj jih izbrati?

Postavitev v nekaj minutah: Potrebuješ samo tlačilko (ročna, nožna ali električna) in vrtno cev. V nekaj minutah je bazen pripravljen na polnjenje in uporabo.

Varni robovi: Mehki napihljivi robovi so odlični za manjše otroke, saj preprečujejo poškodbe in omogočajo sproščeno igro.

Cenovna dostopnost: Napihljivi bazeni so cenovno najugodnejši, kar pomeni, da si lahko vsak privošči vsaj osnovno vodno razvajanje.

Mobilnost: Ko se sezona konča, jih preprosto izprazniš, posušiš, zložiš in pospraviš v omaro ali klet. Zasedejo zelo malo prostora.

Raznolikost: Na voljo so v različnih oblikah in velikostih – od plitvih bazenčkov za malčke do večjih modelov za vso družino.

Za koga so najprimernejši?

Za družine z majhnimi otroki, ki želijo varno kopanje pod nadzorom in brez pretiranega vzdrževanja. Prav tako so odlična izbira za tiste, ki iščejo hitro rešitev za vikend, apartma ali balkon. Zaradi lahkotnosti in enostavnosti so tudi odlična izbira za stare starše, ki želijo vnukom omogočiti osvežitev ob obisku brez zapletenih priprav.

Če iščete nekaj preprostega, igrivega in takoj uporabnega, je napihljiv bazen najboljša poletna igrača za vse generacije.

Foto: Bauhaus

WPC-bazeni – elegantna in trajna izbira

Bazeni WPC (Wood Plastic Composite ) so najnovejši hit za vse, ki si želijo združiti funkcionalnost bazena z estetskim videzom dvorišča. Gre za kombinacijo sodobne tehnologije in videza naravnega lesa, ki zadovolji tudi najzahtevnejše uporabnike.

Zakaj jih izbrati?

Videz naravnega lesa: Elegantna zunanjost v odtenkih lesa se popolnoma zlije z okolico in ustvari občutek luksuza, ki ga običajni montažni bazeni ne dosegajo. WPC-elementi so barvno obstojni in vizualno dopolnjujejo tako moderno kot rustikalno okolje.

Trajnost: WPC-material je izredno odporen na vremenske vplive, UV-žarke, vlago in plesni. Ne razpoka, ne bledi in ne zahteva skoraj nobenega vzdrževanja, kar pomeni, da bo bazen ohranil svojo obliko in barvo vrsto let.

Stabilna konstrukcija: Kombinacija kovinskega notranjega ogrodja in zunanjih WPC-panelov nudi visoko stabilnost, kar pomeni, da bazen zmore večje obremenitve in ostaja robusten tudi ob vsakodnevni uporabi.

Dodana vrednost nepremičnini: Lepo umeščen WPC-bazen deluje kot arhitekturni element. Ob pravilni postavitvi in obdelavi okolice z lesenimi podi ali zelenimi zasaditvami lahko občutno poveča vizualno privlačnost in vrednost vašega doma.

Možnost vgradnje dodatkov: WPC-bazeni omogočajo preprosto vključitev LED-osvetlitve, integriranih sedežev, masažnih šob in celo grelnikov vode – za pravo velnes izkušnjo doma.

Za koga so najprimernejši?

Za odrasle in estetsko osveščene uporabnike, ki želijo več kot le prostor za plavanje. Primerni so za tiste, ki bazen uporabljajo kot podaljšek terase ali kot zunanji prostor za sproščanje, druženje in rekreacijo. Če prisegate na trajnost, eleganco in diskreten luksuz, potem je WPC-bazen prava izbira za vas.

Vsak bazen ima svoj namen

Ne obstaja univerzalno najboljši bazen, obstaja pa najprimernejši bazen za vaše potrebe.

Za otroško igro in hitro osvežitev izberite napihljiv bazen.

izberite napihljiv bazen. Za družinsko zabavo in več prostora je prava izbira kovinski bazen.

in več prostora je prava izbira kovinski bazen. Za elegantno dvorišče in dolgoročno zadovoljstvo pa je brez dvoma najboljša izbira WPC.

Vse vrste montažnih bazenov, dodatke in opremo najdete v Bauhausu. Pred odločitvijo si odgovorite na vprašanja: koliko prostora imam, koliko oseb bo uporabljalo bazen in kakšno izkušnjo si želim?

Naročnik oglasnega sporočila je BAUHAUS D.O.O., K.D.