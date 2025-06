Pet altcoinov z visokim potencialom za nakup v juliju

Kripto trg se hitro razvija. Nekatere nove kriptovalute kažejo izjemen potencial za rast v prihodnjih letih. V tem članku je predstavljenih pet altcoinov, ki bi lahko dosegli izjemne donose do septembra 2025. Odkrijte te potencialne zmagovalce, ki jih velja upoštevati že v juliju, in zakaj bi lahko prav ti dosegli velik preboj.

XYZVerse postavlja nove trende – bo to naslednji memecoin s 50-kratno rastjo?

Navdušenje okoli XYZVerse je resnično. Projekt cilja na kar 50-kratno rast ob lansiranju.

Trenutna predprodaja omogoča zgodnjim vlagateljem nakup žetonov $XYZ po bistveno nižji ceni od predvidene borzne cene.

Pozitivno razpoloženje okoli $XYZ

XYZVerse je že naveden na CoinMarketCap, kjer je skupnost izrazila zelo pozitivno mnenje – kar 95 % glasovalcev pričakuje rast $XYZ.

Foto: XYZVerse

Poleg tega je projekt pritegnil pozornost vplivnih oseb iz kripto sveta. DanjoCapitalMaster, ki ima skoraj 800.000 sledilcev, je pred kratkim podprl projekt in ga označil kot "moonshot priložnost".

Več kot le memecoin

Za razliko od večine memecoinov, ki zgolj sledijo trendom brez vsebine, XYZVerse postavlja nove smernice. Združuje svet športa z viralno naravo memov. In deluje. Predprodaja poteka hitro, zgodnji kupci pa si zagotavljajo žetone po precej nižjih cenah od pričakovanih.

Trenutno je XYZVerse še v fazi predprodaje, a je povpraševanje visoko. Cena se je že zvišala iz $0,0001 (faza 1) na $0,003333 (faza 12), z več kot 70 % že zbranih od cilja 15 milijonov $. Končna cena v predprodaji bo $0,1, kar še dodatno spodbuja zanimanje.

Še je čas za vstop pred koncem predprodaje

XYZVerse ima dobro zasnovano tokenomiko, ki cilja na dolgoročno vzdržnost. 15 % zaloge je namenjenih likvidnosti za vzpostavitev trdne tržne osnove. Za nagrajevanje skupnosti z airdropi in bonusi je rezerviranih 10 %, dodatnih 17,13 % pa je namenjenih deflacijski politiki (žiganju žetonov), kar bi lahko dolgoročno znižalo ponudbo in povečalo povpraševanje po $XYZ.

Projekt, ki ga vodi skupnost in ima velike načrte

Projekt XYZVerse se odlikuje po sodelovanju s skupnostjo. Nedavno je bil zagnan Ambasadorski program, ki omogoča uporabnikom pridobivanje brezplačnih žetonov za promocijo projekta. Poleg tega potekajo pogovori s športnimi zvezdniki za večjo prepoznavnost.

Nedavno partnerstvo z decentralizirano športno stavnico bookmaker.XYZ krepi uporabnost projekta. Žetoni $XYZ prinašajo bonus na prvo stavo – dodatna vrednost za člane ekosistema.

Z združevanjem tradicionalnih športnih navdušencev in hitro rastočega kripto prostora, XYZVerse gradi nekaj edinstvenega – nekaj z zabavno vrednostjo in dejansko vključenostjo.

Bi lahko bil XYZVerse naslednji veliki memecoin?

S hitro rastočo predprodajo, močno skupnostjo in ambicioznim načrtom ima XYZVerse vse sestavine za projekt z velikim potencialom. Čeprav je kripto trg nepredvidljiv, številni vlagatelji v tem vidijo priložnost za zgodnji vstop v nekaj velikega. Predprodaja ne bo trajala večno – če vas zanima, je zdaj pravi čas za podrobnejši pregled.

HYPERLIQUID (HYPE)

Vir: TradingView Foto: XYZVerse

Hyperliquid (HYPE) je v zadnjih šestih mesecih zabeležil rast za 37,95 %. V zadnjem mesecu se je cena povečala za skromnih 0,81 %, medtem ko je v zadnjem tednu padla za 5,12 %, kar kaže na kratkoročno volatilnost.

Trenutno se HYPE giblje med $29,19 in $44,09. SMA za 10 dni znaša $37,40, za 100 dni pa $36,50. RSI je 49,34 – blizu nevtralne cone. Stohastika je pri 59,21, kar prav tako potrjuje nevtralnost.

Najbližja odporna točka je pri $52,41. Če jo HYPE preseže, se lahko povzpne proti $67,31. Najbližja podpora je pri $22,61, naslednja pa pri $7,707. MACD je rahlo negativen (-0,0480), kar nakazuje morebiten medvedji trend.

ONDO (ONDO)

Vir: TradingView Foto: XYZVerse

ONDO se trenutno trguje med $0,58 in $0,80. Cena je v preteklem tednu padla za 2,73 %, v zadnjem mesecu za 19,60 %, v zadnjih šestih mesecih pa za 47,44 %, kar kaže na dolgoročen medvedji trend.

SMA za 10 dni znaša $0,76, za 100 dni pa $0,73. RSI je 42,75 (bližje območju preprodaje), stohastika je 32,27. MACD je -0,002338 – medvedji zagon. Podpora je pri $0,49 in $0,27. Če se cena odbije od podpore, bi lahko zrasla proti $0,93 (približno +90 %).

TRON (TRX)

Vir: TradingView Foto: XYZVerse

TRX se trenutno trguje med $0,25 in $0,29. V zadnjem tednu je padel za 0,95 %, v mesecu za 1,26 %, a v šestih mesecih je dosegel 4,26 % rasti – skromen dolgoročen trend.

SMA za 10 in 100 dni je pri $0,27. RSI je 37,05 (preprodano), stohastika je nizka (9,89), kar nakazuje možen odboj. MACD je rahlo negativen. Podpora je pri $0,24, odpor pri $0,31 – preboj nad točko odpora lahko cilja $0,35, padec pod podporo pa $0,20.

MONERO (XMR)

Vir: TradingView Foto: XYZVerse

Monero (XMR) je v zadnjem tednu zrasel za 0,45 %, v mesecu padel za 21,14 %, a v šestih mesecih pridobil kar 64,20 % – močan dolgoročni trend.

Cena se trenutno giblje med $280,57 in $324,80. Podpora je pri $262,46, odpor pri $350,92. Preboj navzgor lahko vodi do $395,15, padec navzdol do $218,23.

SMA za 10 in 100 dni je blizu trenutne cene. RSI je 55,76 – rahlo bikovsko. Stohastika visoka (92,50), kar lahko pomeni prenakupljenost. MACD je pozitiven (0,4029) – bikovski zagon.

SKLEP Z napovedano rastjo do leta 2025 je smiselno kopičiti HYPE, ONDO, TRX in XMR, a XYZVerse (XYZ) ponuja neprimerljiv potencial rasti kot športni memecoin. Več informacij: https://xyzverse.io/

https://t.me/xyzverse

https://x.com/xyz_verse

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.