"Primož Roglič je veliko bolje"

V nedeljo, po 15. etapi, je bilo nadaljevanje Primoža Rogliča na Dirki po Italiji pod vprašajem, vendar pa je bil na začetku 16. etape športni direktor Red Bull - BORA - hansgrohe, Patxi Vila, veliko bolj optimističen glede njegovih možnosti.

Pot v neznano

"Seveda je bil pred dvema dnevoma težak dan. Bil je težak dan za ekipo in še posebej zanj. Zelo je trpel, nato pa je prišel do cilja, a na koncu in po dnevu počitka si je fizično in tudi psihično opomogel. Je bolj svež. Veliko bolje," je uvodoma za cyclingnews povedal športni direktor.

Vseeno pa je ob tem Vila priznal, da je od te etape naprej Rogličeva pot v neznano in spomnil, da se je v preteklosti nekaterim uspelo pobrati. "To je zdaj vprašanje. So zmagovalci, a hkrati so tudi zmagovalci po okrevanju in v neverjetnih povratkih. Kot smo videli pri Froomu (Chrisu op. p.) leta 2018 na Dirki po Italiji. Bomo videli, kako bo šlo danes."

Primož Roglič ima že zelo velik zaostanek. Foto: Guliverimage

Že trikrat je padel, zaostanek za vodilnim je velik

Spomnimo, da je Primož Roglič na letošnji kolesarski dirki padel že trikrat, v nedeljo pa je v primerjavi z nekaterimi konkurenti za skupno zmago izgubil kar nekaj dragocenega časa. Njegov zaostanek za vodilnim 21-letnim Mehičanom Isaacom Del Torom znaša že 3:53, za drugim Simonom Yatesom (Team Visma | Lease a Bike) pa 1:33.

