Primož Roglič se ne predaja: nadaljuje Giro!

V nedeljo, ko je Primož Roglič izgubil veliko časa v primerjavi s tekmeci za skupno zmago, so po koncu dneva iz njegove ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe sporočili, da se bodo o nadaljevanju dirkanja na Giru d'Italia posvetovali z ekipnim zdravnikom.

Njegova beseda bo imela težo in v prvi vrsti bodo gledali na Primoževo zdravje, so dejali pri nemško-avstrijskem moštvu.

Danes iz Italije prihaja spodbudna novica, ki jo prenaša italijanski časnik Gazzetta dello Sport, da bo Zasavec nadaljeval dirkanje.

Na drugi dan počitka njegov zaostanek za vodilnim 21-letnim Mehičanom Isaacom Del Torom znaša že 3:53, za drugim Simonom Yatesom (Team Visma | Lease a Bike) pa 1:33.

V torek bomo dobili nov odgovor glede njegovega zdravstvenega stanja in trenutne pripravljenosti, ki so jo zagotovo skazili štirje padci – zadnji je bil v soboto v Gorici. Ravno ti so najverjetneje razlog, zakaj so se v nedeljo pri Red Bull - BORA - hansgrohe spogledovali z zdravniškim mnenjem o Rogličevi nadaljnji poti na Giru, o čemer smo pisali v komentarju.

Dirka po Italiji 16. etapa.

S torkovo 16. etapo se bo torej začel odločilni teden, ki bo vseboval štiri brutalne etape. Torkova etapa od Piazzole sul Brente do San Valentina bo dolga 203 kilometre. Imela bo največ višinskih metrov od vseh – skoraj pet tisoč jih bo. Kar pet kategoriziranih vzponov bo na trasi. Prvi bo II. kategorije Carbonare (12,9 kilometra /4,6-odstotni naklon), sledita klanca I. kategorije Candriai (10,1 kilometra/7,6-odstotni naklon) in Santa Barbara (12,7 kilometra/8,3-odstotni naklon). A bo tudi med njima rahel klanec, na katerem se bodo delile bonifikacijske sekunde.

Tudi v sredo bo peklensko, zadnje dejanje pa bosta imeli etapi v petek in soboto, ko bodo kolesarji spet premagovali izjemno težke vzpone vse do znanega smučarskega središča Sestriere. Tam se bo zaključil zadnji klanec letošnjega Gira, medtem ko bo v nedeljo parada šampionov v okolici Rima.