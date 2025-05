Rok Lozej, tehnični vodja slovenskega dela etape Gira in predsednik odbora za cestno kolesarstvo pri Kolesarski zvezi Slovenije, si bo prizadeval, da bo Slovenija nekoč gostila gorsko etapo Gira. "Enkrat bomo to izpeljali – ta cilj sem si zadal, ker si ga slovenski kolesarji zaslužijo, in naredili bomo vse, da ga tudi dosežemo," poudarja Lozej. Po ocenah Civilne zaščite, ki je skrbela za varnost v Novi Gorici, naj bi se danes ob slovenskem delu trase zbralo skoraj sto tisoč navijačev.

Slovenija, konkretno Brda in Nova Gorica, je danes gostila 14. etapo kolesarske Dirke po Italiji. Etapa, ki je bila na papirju ena najlažjih na letošnji rožnati pentlji, se je na koncu (tudi po zaslugi dežja in spolzkih cest) razvila v eno najrazburljivejših in usodnih, saj je zaradi padca dobrih 20 kilometrov pred ciljem močno premešala karte med favoriti.

Slovenski navijači so Rogliča, Tratnika in Gvekarja čakali že na štartu v Trevisu. Foto: Alenka Teran Košir

Premešan vrstni red

Vodilni Isaac del Toro (UAE Emirates) ima zdaj novega najbližjega zasledovalca. Na drugo mesto je napredoval Britanec Simon Yates (Visma), ki za Mehičanom zaostaja 1:20, na tretje pa je zdrsnil Del Torov moštveni kolega Juan Ayuso (+1:26). Četrti je zdaj Richard Carapaz iz ekipe EF (+2:07), Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) ostaja peti, s tem da je njegov zaostanek za rožnato majico zdaj že dve minuti in 23 sekund. Največji padec znotraj deseterice je doživel Italijan Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), ki je s tretjega zdrsnil na osmo mesto (+3:02).

Rok Lozej si je zadal, da bo Slovenija enkrat v prihodnje gostila gorsko etapo Gira. Foto: Alenka Teran Košir

Etapo je pozorno spremljal tudi Rok Lozej, tehnični vodja slovenskega dela etape Gira in predsednik odbora za cestno kolesarstvo pri Kolesarski zvezi Slovenije, a ne toliko po rezultatski plati.

"Po pravici povedano nisem niti videl, kaj se je zgodilo, ker sem opravljal drugo delo. Z inšpektorjem dirke sva se vozila pet kilometrov pred kolesarji in preverjala, ali je vse v redu glede zapor, tako v Italiji kot Sloveniji," je razložil Lozej, ki je v prvi vrsti skrbel za tehnično izvedbo in varnost.

"Za padec smo sicer slišali, a primarno je bilo to, da smo dirko varno izpeljali do konca – mislim na varnost gledalcev in kolesarjev. Na to, da je prišlo do padca na zoženem delu, pa ne moremo vplivati," je dodal. Poudaril je tudi vrhunsko organizacijo s strani rediteljev, tako na slovenski kot italijanski strani, ki jo je italijanski del organizacije ocenil kot vrhunsko.

Skoraj sto tisoč navijačev ob slovenskem delu trase

Lozeja je posebej navdušilo izjemno število gledalcev ob cesti. "Nisem pričakoval, da bo tako, še bolj pa me veseli, da je vse minilo brez incidentov. Vsi so pošteno in lepo navijali, mislim, da je bil to prav lep kolesarski praznik. Brda so bila polna, na vseh gorskih odsekih je bilo ogromno ljudi, tudi pred Novo Gorico bi težko našli metre, kjer gledalcev ni bilo. Po ocenah civilne zaščite, ki je skrbela za varnost v Novi Gorici, se bližamo številki sto tisoč," je povedal s ponosom.

Direktor Dirke po Italiji Mauro Vegni je seznanjen z željo, da bi Slovenija gostila gorsko etapo. Foto: Ana Kovač

Direktor Gira slovenske želje pozna

Glede prihodnosti Gira v Sloveniji Lozej ne skriva ambicij. "Že pred etapo sem imel pogovor z direktorjem Gira Maurom Vegnijem in ponovno izrazil željo, da bi v Slovenijo pripeljali gorsko etapo. Organizatorji so odprti za pogovore in mislim, da se bomo mogoče prihodnje leto začeli resno pogovarjati o tem. Enkrat bomo to izpeljali – ta cilj sem si zadal, ker si ga slovenski kolesarji zaslužijo, in naredili bomo vse, da ga tudi dosežemo," je odločen Lozej.

Na idejo, da bi se Giro morda nekoč začel v Sloveniji, gleda nekoliko bolj zadržano. "To, da bi se dirka začela v Sloveniji, ni tako pomembno. Sam sem bolj pristaš organizacije etap, ki ustvarjajo razlike. Če pogledamo samo današnji dan – predvidevali smo navadno šprintersko etapo, miren dan pred jutrišnjim zahtevnim –, pa se je razvilo povsem drugače. Na koncu je to postala spektakularna etapa in sam sem pristaš etap, ki ustvarjajo razlike."

Preberite še: