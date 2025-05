"Občudujem predvsem njegovo mentalno trdnost, ki mu pomaga, da se vedno znova vrača po vsakem padcu in poškodbi," o najopaznejši lastnosti svojega moštvenega kapetana Primoža Rogliča pravi Giovanni Aleotti, zmagovalec lanske dirke Po Sloveniji, ki prav danes praznuje 26. rojstni dan. Kako si ga je zamislil? "Tako kot običajno za svoj rojstni dan bom trpel na kolesu," je v pogovoru za Sportal sproščeno razlagal pred začetkom 14. etape s ciljem v Novi Gorici, ki je nepričakovano močno razburkala dogajanje pri vrhu razpredelnice. Roglič, ki je skupno še vedno peti, za vodilnim Isaacom del Torom zdaj zaostaja že dve minuti in 23 sekund, a Aleotti miri strasti: "Giro se k sreči šele začenja. Pravih vzponov v resnici sploh še nismo videli." In tukaj je slovenski as najboljši.

Rogličev moštveni kolega pri ekipi Red Bull BORA-hansgrohe Giovanni Aleotti danes praznuje 26. rojstni dan. Kaj bo počel? "Tako kot običajno za svoj rojstni dan bom trpel na kolesu," nam je pred startom 14. etape dobro razpoložen razlagal italijanski kolesar, ki je lani zmagal na dirki Po Sloveniji, leto prej pa osvojil 4. mesto.

"Na dirko Po Sloveniji imam res lepe spomine, ta zmaga je bila zelo pomembna za mojo kariero. Še bolj zanimivo bi se bilo na dirko enkrat vrniti s Primožem, enim največjih zvezdnikov v svetu kolesarstva, tudi zato, ker je Slovenec," je v pogovoru za Sportal tik pred začetkom 14. etape kolesarske Dirke po Italiji povedal Aleotti.

Aleotti med pogovorom za Sportal

Občuduje Rogličevo mentalno trdnost

Priznal je, da v ekipi čutijo pritisk, da mora njihov kapetan zmagati, a vse to dojema kot pritisk pozitivne vrste. "Še vedno bomo pokušali zmagati Giro," je poudaril mladi kolesar le nekaj ur pred pravo dramo, ki se je odvijala na ulicah italijanske Gorice in močno premešala razmerja pri vrhu razpredelnice. Primož Roglič je sicer še vedno peti, a njegov zaostanek za vodilnim Mehičanom Isaacom del Torom je zdaj narasel že na dve minuti in 23 sekund.

A ravno to je Aleotti izpostavil kot eno glavnih lastnosti Rogliča. "Občudujem predvsem njegovo mentalno trdnost, ki mu pomaga, da se vedno znova vrača po vsakem padcu in poškodbi."

Foto: Guliverimage

"Pravih vzponov sploh še nismo videli"

Aleotti ocenjuje, da so prvi teden z ekipo odpeljali popolno, nato pa so jim precej težav povzročili padci. "Sam sem padel v 6. etapi s ciljem v Neaplju, skupaj s še tremi moštvenimi kolegi, zato sem v etapah prejšnji konec tedna kar trpel, tudi Primož je padel, zato smo ta teden predvsem sanirali poškodbe, a k sreči se Giro šele začenja. Pravih vzponov v resnici sploh še nismo videli," pravi sogovornik, ki prav danes praznuje 26. rojstni dan.

Rojstni dan bo počakal na večer

Namignil je, da bo na zabavo počakal do večera, saj ga prej čaka kar nekaj težkega dela. "Na rojstni dan me spet čaka precej trpljenja na kolesu, tako kot že zadnja leta, a nič ne de, preživel ga bom z moštvenimi kolegi, pričakujem lep večer in še lepši prosti ponedeljek," se je namuznil Italijan.

In res, današnja 15. etapa od Fiume Veneta do Asiaga na papirju sicer ni med najtežjimi, še zdaleč pa ne bo lahka. Kolesarje čakata dva kategorizirana vzpona, ki bi morala poskrbeti za selekcijo. Prvi na Monte Grappo bo dolg kar 21 kilometrov, povprečni naklon na njem bo 5,7 odsoten, drugi na Dori pa bo dolg 16,6 kilometra, s podobnim naklonom kot prvi.

Po Giru bo Aleotti najverjetneje nastopil na Dirki po Švici, medtem ko ga na največji slovenski dirki žal ne bo. "Letos žal ne bom vozil na dirki Po Sloveniji, saj je terminsko preveč blizu Giru," je dejal.

Giro se bo končal 1. junija, 31. izvedba dirke Po Sloveniji pa se bo začela tri dni pozneje, 4. junija s startom v Piranu.

Preberite še: