Van Aert ostro nad favorite Gira: Včasih bi morali preprosto uporabiti glavo

"V zaključnih krogih je bilo veliko nevarnih ovinkov, ampak za padec so krivi kolesarji sami," je bil danes v cilju 14. etape Dirke po Italiji v Novi Gorici neposreden belgijski as nizozemske ekipe Visma | Lease a Bike. Sam je danes delal za šprinterja Olava Kooija, ki je naposled osvojil tretje mesto, zaradi padca in posledično časovnega zaostanka številnih favoritov pa je v skupnem seštevku na drugo mesto napredoval tudi Simon Yates, adut Visme za dobro uvrstitev v skupnem seštevku.

Zaključek 195-kilometrske 14. etape letošnjega Gira je bil kaotičen, dobrih 20 kilometrov pred ciljem je na mokri in spolzki tlakovani cesti v Gorici prišlo do množičnega padca, v katerega je bil vpleten tudi slovenski šampion Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe). Glavnina se je nato raztrgala na več skupin, nekateri favoriti, tudi Roglič in tudi Juan Ayuso, so obtičali za skupino z rožnato majico Isaacom del Torom, Mehičan pa je tako do cilja še pridobil nekaj dragocenega časa.

"To si moramo upati pošteno priznati"

Wout van Aert je danes delal za moštvenega kolesarja Olava Kooija, ki je bil kot izvrsten šprinter danes eden od favoritov za etapno zmago. A belgijski zvezdnik je bil po kaotični etapi jezen na moštva favoritov za skupno zmago, ki tudi v šprinterskih etapah skrbijo za preveliko napetost v glavnini. "Ekipe za generalno razvrstitev so preprosto preveč živčne. Same si ustvarjajo stresne situacije in se zato sesujejo. To si moramo upati pošteno priznati," je bil oster in neposreden 30-letni Belgijec.

Nevtralizacija ni prišla v poštev

Čeprav so se številni favoriti znašli v težavah, o kakšni nevtralizaciji etape ni bilo govora, je še povedal van Aert. "Zaradi mokrih cest in nekaterih na novo asfaltiranih odsekov je bilo tvegano, ampak če sem iskren, se mi je zaključni krog v Lecceju s tistimi ozkimi grli zdel veliko nevarnejši. Morda obstajajo varnejše možnosti, a tudi kolesarji bi lahko poskrbeli za večjo varnost. Nevtralizacija ni prišla v poštev, pobeg je bil še vedno pred skupino in na kocki je bila etapna zmaga, dirke tako ne bi nikoli nevtralizirali."

"Nekateri kolesarji bi res morali uporabiti glavo"

Van Aert, Kooij in Simon Yates so imeli srečo in ostali v skupini z Del Torom, ki je nato v cilj prišla 16 sekund za zmagovalcem etape Kasperjem Asgreenom. Je bilo to, da so neusmiljeno izkoristili težave Yatesovih tekmecev, pošteno? "Smo si z Yatesom pridobili prednost? Da, ampak iskreno povedano, raje bi etapo dobil z Olavom in jo končal s pelotonom v kolikor toliko spodobnem stanju. To ni način za pridobivanje časa. Stvari smo imeli pod nadzorom, a smo polovico ekipe pokurili, ker je bil nenehen boj za položaje," je pojasnjeval van Aert. "Želimo zmagati v šprintu. Zadnja stvar, ki jo želimo storiti, je tvegati. Nekateri kolesarji bi res morali uporabiti glavo."

