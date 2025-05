Primož Roglič je včeraj zaradi posledic padcev predčasno končal letošnjo Dirko po Italiji, na kateri je imel visoke ambicije. Njegov trener Marc Lamberts nad odločitvijo ni bil presenečen. V pogovoru za belgijski časnik Het Nieuwsblad je pojasnil, da je slovenski šampion zadnjo etapo začel zgolj iz spoštovanja do moštvenih kolegov, ki so se v preteklih dneh močno žrtvovali zanj, in razkril razsežnost njegovih poškodb.

Primož Roglič je 108. Dirko po Italiji začel kot glavni favorit za skupno zmago, a so se sanje o ponovitvi uspeha iz leta 2023 začele razblinjati že konec prvega tedna, ko je padel na zahtevni makadamski etapi s ciljem v Sieni. V drugem tednu je sledilo še več padcev, že v nedeljo pa je postalo jasno, da ne more več slediti najboljšim. Mnogi so pričakovali, da bo odstopil že v ponedeljek, na prost dan, a je Slovenec stisnil zobe in v torek še enkrat sedel na kolo. Tokrat so bile zdravstvene težave prehude, da bi etapo lahko dokončal.

Marc Lamberts, trener Primoža Rogliča Foto: Guliverimage

Kot je v pogovoru za belgijski časnik Het Nieuwsblad pojasnil Rogličev trener Marc Lamberts, je bila zadeva v ozadju veliko bolj resna, kot so v ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe sprva delili z javnostjo.

Roglič se v ponedeljek sploh ni pridružil moštvenemu treningu, težave pa so se pokazale že pri ogrevanju na trenažerju. "Primož je imel težave že, ko je komaj poganjal šestdeset vatov na trenažerju," je povedal Lamberts ter dodal, da je etapo vseeno začel, in to iz spoštovanja do moštvenih kolegov, ki so mu ves čas stali ob strani.

Rama in kvadricepsi

"Padci, še posebej na makadamski etapi do Siene, so pustili velik pečat. Padel je na isto ramo kot lani na Dirki po Dofineji. Rane so bile globoke in polne umazanije, kar mu je vzelo ogromno energije za okrevanje. Poškodoval si je tudi kvadricepse, zato ga boli pri vsakem obratu pedala," je razkril njegov trener.

Čeprav je to še en udarec v Rogličevi karieri, pa psihično ni zlomljen, zatrjuje trener. "Psihično je Primož videti dobro," pravi Lamberts. "Skupaj sva prestala že marsikaj. Lani, ko je odstopil na Touru, je bil res na dnu. Tokrat je položaj drugačen."

Dodatni teden počitka

V ekipi bodo temeljito preverili, ali so padci pustili kakšne zlome ali resnejše mišične poškodbe, a za zdaj tega ne pričakujejo. Po tednu počitka z družino bi moral Roglič brez večjih težav nadaljevati priprave na Dirko po Franciji. Čakajo ga višinske priprave v Tignesu. "Zdaj ima celo dodatni teden počitka," je pripomnil Lamberts in v vsem skupaj našel vsaj kanček pozitivnega.

