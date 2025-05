Na torkovi etapi Gira so si dramatični trenutki kar sledili, prvi je bil grd padec in odstop Alessia Martinellija. Iz ekipe VF Group - Bardiani CSF - Faizane so sporočili, da so ga odpeljali v bolnišnico, je pri zavesti in v stabilnem stanju.

💥 Escalofriante caída de Alessio Martinelli



Informa el equipo @Bardiani_CSF que el corredor está consciente tras recibir asistencia médica.#GirodItalia pic.twitter.com/v9ELQxCZFa — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 27, 2025

Še preden je sredi 16. etape Dirke po Italije odstopil Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), Isaac del Toro (UAE Emirates) pa na zadnjem klancu komaj zadržal rožnato majico vodilnega, se je zgodil trenutek, ko je vsem zastal dih. Ceste so bile mokre in 111 kilometrov do cilja je na spustu na enem od zavojev zdrsnil član ubežne skupine Alessio Martinelli (VF Group - Bardiani CSF - Faizane). Italijan se je med drsenjem po asfaltu sklonil, da ni treščil v odbojno ograjo, nato pa zgrmel od 10 do 15 metrov metrov globoko v jarek ob cesti. S precej muke so ga na nosilnih dvignili nazaj na cesto in odpeljali v bolnišnico. "Je pri zavesti in v stabilnem stanju," so prek družabnih omrežij sporočili iz njegove ekipe. Dirka je zanj končana, nove informacije o njegovem zdravstvenem stanju pa še čakamo.

Alessio Martinelli évacué suite à sa chute sur le #GirodItalia. #LesRP



📸 Dario Belingheri/Getty Images pic.twitter.com/q8H4gXs8eE — Josselin Riou (@josselin_riou) May 27, 2025