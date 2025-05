Foto: zajem zaslona "Po vseh teh padcih sem utrpel preveč udarcev, edina smiselna odločitev je bila odstopiti z dirke. Razmišljati moram o prihodnosti in naslednjih izzivih. To je to," je po 16. etapi Gira povedal eden od tragičnih junakov brutalnega dne Primož Roglič.

Že v nedeljo je tretjič na letošnji dirki padel in komaj prišel do cilja, v ponedeljek pa so se v ekipi odločili, da Slovenec lahko nadaljuje z dirko, zato se je danes na startu pojavil boljše volje. A sreča mu je spet obrnila hrbet, zaradi močnega dežja je na spolzki cesti tudi sam padel in z dirke nato odstopil.

"S fanti smo doživeli nekaj lepih trenutkov, zbrali nekaj spominov, ki jih ne bom nikoli pozabil. Gremo naprej," je še povedal Roglič, zmagovalec Gira leta 2023, ki se bo zdaj osredotočil na Dirko po Franciji. Edinega od grand tourov, s katerega še nima lovotrike.

"To je za nas velika škoda, Giro je bil eden naših velikih ciljev sezone, a sreča resnično ni bila naš zaveznik. Zgodaj smo izgubili Jayja Hindleyja, Primož je padel trikrat po vrsti, imel je preprosto preveč bolečin. Danes je poskušal, a ni šlo. Zdaj se moramo osredotočiti na naslednje cilje, Primožev je Dirka po Franciji," je obžaloval ustanovitelj in izvršni direktor ekipe Red Bull – BIRA – hansgrohe, Ralph Denk.

Tega je danes le nekoliko potolažil mladi Italijan Giulio Pellizzari, ki bo zdaj kapetan moštva. Pellizzari je bil danes tretji v etapi, v skupnem seštevku pa zaseda deveto mesto s štirimi minutami in 36 sekundami zaostanka za rožnato majico.