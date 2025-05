Točno dve leti po nepozabni etapni zmagi Primoža Rogliča na Svetih Višarjah, s katero si je zagotovil tudi skupno zmago na Dirki po Italiji 2023, so v torek, 27. maja, v Trbižu na mestnem trgu Piazza Unità slovesno odkrili spomenik, s katerim so se poklonili slovenskemu kolesarskemu šampionu. Prav na tem trgu se je 27. maja 2023 začela ena najbolj dramatičnih etap v zgodovini kolesarstva – 20. etapa 106. Gira, ki se je končala z legendarnim vzponom na Višarje. Tega si je, vsaj tako se je takrat zdelo, v živo ogledalo pol Slovenije.

Kot je že pred časom poudaril Jure Preschern, zamejski Slovenec iz Trbiža, ki že skoraj 30 let vodi Gostilno pri samostanu (Locanda al Convento) tik pod vrhom Višarij, nič in nihče ni za Trbiž in Višarje naredil toliko kot gostovanje Gira. "Zaradi Gira in Rogliča je zanimanje za Višarje eksplodiralo," je povedal v pogovoru za Sportal.

V torek, 27. maja, na drugo obletnico etapne zmage Rogliča na gorskem kronometru na Svete Višarje in s tem tudi skupne zmage na Giru, žal pa tudi na dan, ko je Zasavec zaradi posledic padcev odstopil z Gira 2025, so na mestnem trgu Piazza Unita v Trbižu slovesno odkrili spomenik, ki je poklon Rogliču in etapi od Trbiža do Svetih Višarij.

Se spomnite tega prizora? Foto: zajem zaslona Na njem izstopa kolesarska veriga, ki simbolizira najbolj dramatičen del etape, trenutek, ko se je Rogliču na enem najstrmejših odsekov trase snela veriga. Da je bila zgodba še bolj filmska, mu je pri reševanju zapleta pomagal nekdanji smučarski skakalec Mitja Mežnar, ki je po golem naključju stal in navijal ravno na tem delu trase.

Slovesnosti v Trbižu se je udeležil tudi Rok Lozej, predsednik Odbora za cestno kolesarstvo pri Kolesarski zvezi Slovenije in tehnični vodja slovenskega dela trase 14. etape letošnjega Gira, ki je zbrane presenetil z Rogličevim pokalom neskončnosti (Trofeo Senza Fine), ki je bil prejšnji konec tedna na ogled v gradu Dobrovo v Brdih.

Slovesnosti v Trbižu se je udeležil tudi Rok Lozej, predsednik Odbora za cestno kolesarstvo pri Kolesarski zvezi Slovenije in tehnični vodja slovenskega dela trase 14. etape letošnjega Gira. V Trbiž je prinesel pokal, ki ga je leta 2023 za zmago na rožnati pentlji osvojil Roglič.

Spomenik poleg Rogličeve figure na kolesu vključuje njegov čas na nepozabni 18,6 kilometra dolgi trasi z 1.070 višinskimi metri, ki jo je prevozil v 44 minutah in 23 sekundah. Njegov najbližji zasledovalec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), do takrat vodilni v skupnem seštevku, je bil 40 sekund počasnejši. Tretji čas je postavil Portugalec João Almeida (UAE Emirates), ki je zaostal 42 sekund. Enak je bil tudi končni vrstni red v skupni razvrstitvi.

Dvajseta etapa Gira 2023 se je že zdavnaj zapisala v slovenski kolektivni spomin, spomenik v Trbižu pa bo dodatno poskrbel, da ta trenutek nikoli ne bo pozabljen.

