Nepridipravi vlomili v kamper družine Primoža Rogliča

"Dobesedno sredi dneva so nam vlomili v kamper. Razbili so šipo in ukradli prenosni računalnik, ki je bil skrit v postelji, mobilni telefon, ki mi ga je Primož prinesel z olimpijskih iger v Tokiu, denar in dva prstana," je povedala Lora Roglič Klinc.

Kamper ni bil označen z blagovno znamko Primoža Rogliča, tako da nepridipravi najverjetneje sploh niso vedeli, v čigavo vozilo so vlomili.

