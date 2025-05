Po Rogliču se je na Giru vdal še Ayuso, ki ga je pičila čebela

Primož Roglič je po nekaj padcih letošnjo kampanjo na rožnati pentlji sklenil na torkovi 18. etapi, danes se je predal še 22-letni Španec Juan Ayuso, ki je imel vse od padca na makadamski deveti etapi dirke težave s kolenom. Danes je zveznika moštva UAE Emirates, ki je pred startom 108. Gira veljal za Rogličevega največjega tekmeca za skupno zmago, v oko pičila še čebela in že po dobrih 30 kilometrih 18. etape je spoznal, da ne bo šlo več naprej.

Trenutek, ko je Juan Ayuso končal 108. Giro:

❌ 🇪🇸 Not how he wanted his #GirodItalia to end, but after crashing on the sterrati, and being unable to open his eye, @juann_ayuso calls it a day. pic.twitter.com/qAVi0JmJW0