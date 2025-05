Predzadnja priložnost za spremembe v skupnem seštevku kljub skupno 5000 višinskim metrom ni prinesla velikih premikov. Ekipe so skušale čim bolj izčrpati vodilnega Isaaca del Tora, ki pa je imel danes okoli sebe zelo močno ekipo in očitno tudi močne noge. Emirati tudi na predzadnji vzpon Col de Joux (15,3 km/6,9 %) niso dopustili presenečenj, redki napadi Richarda Carapaza in Italijana Giulia Pellizzarija pa se niso izkazali za dovolj močne.

Na zadnjem vzponu na Antagnod (9,5 km/4,7 %) je dobra dva kilometra pred vrhom napadel Carapaz in s sabo odpeljal le del Tora, ostali pa so hitro zaostali. Do konca so omilili škodo, tako da bo končna odločitev o zmagovalcu Gira znana v soboto. Takrat bo namreč na vrsti predzadnja etapa z enim od najbolj mitskih vzponov na tritedenskih dirkah. Na trasi med Verresom in Sestrierom (205 km) se bodo kolesarji namreč spopadli z makadamskim klancem Colle delle Finestre (18,5 km/9,2 %). Prečkali ga bodo 27,5 km pred ciljem v Sestrieru.

V nedeljo bo nato le še dan za proslavljanje na cestah v Rimu.

PODROBNEJE: Dirka po Italiji, 19. etapa (Biella–Champoluc, 166 km)



Cilj! Zmaga za Prodhomma! Drugo mesto je osvojil Isaac del Toro, tretji je ciljno črto prečkal Richard Carapaz. Zaradi bonifikacij je Mehičan prednost pred Ekvadorcem povečal na 43 sekund.

𝗖𝗢𝗖𝗢𝗥𝗜𝗖𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 ! Première victoire française sur un Grand Tour depuis le dernier Tour de France, merci et un immense bravo Nicolas Prodhomme 👏 pic.twitter.com/BE7w0lZzw5 — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 30, 2025

Kilometer do cilja: Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team) se pelje največji zmagi v karieri naproti!

3. km do cilja:

Rezultati gorskega cilja, Antagnod:

1. Prodhomme 18 točk

2. Carapaz 8

3. Del Toro 6

4. Tiberi 4

5. Caruso 2

7 km do cilja: Dva kilometra pod vrhom Antagnoduja je Richard Carapaz ponovno pospešil, a se roza majica Isaac del Toro ne predaja. Edini je, ki mu lahko sledi. Kaj se dogaja s Simonom Yatesom, ki očitno ne zmore slediti njunemu tempu?



12 km do cilja: Kolesarji so že na zadnjem vzponu dneva Antagnodu. Gre za 9,5 kilometra dolg vzpon druge kategorije s 4,6-odstotnim povprečnim naklonom. Z vrha Antagnoda je do cilja v Champolucu še pet kilometrov spusta. Proudhomme (Decathlon - AG2R La Mondiale) povečuje prednost pred glavnino, ta zdaj znaša dobro minuto in pol. Se mu nasmiha prva etapna zmaga na tritedenskih dirkah?

21 km do cilja: Konec je igranja mačke z mišjo. Richard Carapaz je manj kot kilometer pred gorskim ciljem na Col de Joux sprožil prvi napad! Del Toro in Simon Yates sta ga hitro nevtralizirala in ga ne izpustita izpred oči. Prodhomme je medtem že prečkal gorski cilj in pobral 40 točk ter nadaljuje kratek spust v dolino. Očitno bomo odločilne spopade videli šele na zadnjem kategoriziranem vzponu dneva, Antagnodu.

🔥 They took their time, but we have the first attack from the favourites! @RichardCarapazM launches but Yates and @ISAACDELTOROx1 immediately follow!



The peloton is still together, 50" behind Prodhomme at the summit of the Col de Joux #GirodItalia pic.twitter.com/qmzI9LFe9V — Giro d'Italia (@giroditalia) May 30, 2025

25 km do cilja: Glavnina z roza majico in favoriti je ujela Tiberija in Verono. Do zadnjega ubežnega kolesarja Nicolasa Prodhomma jih loči le še minuta. Vodilni Isaac del Toro ima ob sebi še dva pomočnika, Rafala Majko in Brandona McNultyja, medtem ko je Adam Yates (deveti v skupnem seštevku) popustil.

28 km do cilja: Kolesarji imajo še dobrih osem kilometrov do vrha vzpona Col de Joux. Glavnina za ubežno trojico (Prodhomme, Tiberi in Verona) zaostaja samo še minuto in 15 sekund. Pri narekovanju tempa glavnine se menjavajo kolesarji Visme in UAE Emirates. Adam Yates je popustil in vodilnemu Isaacu del Toru ne bo mogel pomagati v zaključku.

The peloton is coming back, and 🇫🇷 @NicoProdhomme isn't having it!



The leader of @decathlonAG2RLM opens the road, with 26 KM remaining in this stage#Giroditalia pic.twitter.com/tQDcYW6Ei2 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 30, 2025

34 km do cilja: V vodilni skupini so zdaj le trije kolesarji (Prodhomme, Tiberi in Verona). Pred zasledovalno skupino (Bilbao, Meintjes, Lemmen in Arrieta) imajo 55 sekund prednosti, pred glavnino, kjer sta tempo navila kolesarja EF in Visme Steinhauser in Kruijswijk, pa prednost kopni in zdaj znaša samo še dve minuti in 45 sekund.

36 km do cilja: Kolesarji so že opravili bonifikacijski šprint v kraju Saint Vincent (najhitrejši je bil Tiberi) in nadaljujejo pot proti naslednjemu vzponu prve kategorije Col de Joux. Gre za 15,3 kilometra dolg vzpon, ki ima povprečen naklon 6,9 odstotka, tudi ta klanec pa ima 12-odstotni maksimalni naklon. Na Jouxu lahko pričakujemo prve resnejše napade. Kdo bo prvi izstrelil kolesarski naboj?

⚡ Stage win ambitions for Antonio Tiberi who seems more at ease today, and the Italian is first on the @RedBull KM#Giroditalia pic.twitter.com/P2ldjYzIzl — Giro d'Italia (@giroditalia) May 30, 2025

Stanje na dirki 53 kilometrov do cilja:

Vodilna skupina:

Nicolas Prudhomme (Decathlon-AG2R) in Carlos Verona (Lidl - Trek)

+ 0:10

Zasledovalca:

Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) in Igor Arrieta (UAE Emirates XRG)

+0:25

Druga zasledovalna skupina:

Bart Lemmen (Visma | Lease a Bike), Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) in Lois Meintjes (Intermarché - Wanty)

+2:15

Glavnina z roza majico in favoriti

🏔️ Atop the Col Saint Pantaléon, it's @NicoProdhomme who crossed the line in first place!



🇫🇷 The best-placed French rider in GC has a 2'15" lead over what's left of the peloton #GirodItalia pic.twitter.com/O7KCzwu9tc — Giro d'Italia (@giroditalia) May 30, 2025

56 km do cilja: Tik pod vrhom vzpona na Col Saint-Pantaleon je močno pospešil Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team) in prvi prečkal gorski cilj. Sledi spust, nato pa kolesarje v Saint Vincentu tik pred začetkom naslednjega dolgega klanca čaka bonifikacijski šprint, t. i. Red Bull kilometer. Glavni favoriti imajo še vedno dobro podporo v glavnini. Simon Yates, tretji v skupnem seštevku Gira, ima v glavnini še vedno ob sebi Wilca Keldermana in Stevena Kruijswijka, nosilec rožnate majice Del Toro pa Rafaela Majko, Adama Yatesa in Brandona McNultyja. Bart Lemmen (Visma) in Igor Arrieta (UAE) sta spredaj v ubežni skupini. Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost), ki je do zdaj vozil v vodilni skupini, bo očitno počakal na Richarda Carapaza, ki je danes povsem osredotočen na dirko in morebitni preobrat. Na štartu ni želel dajati izjav.



63 km do cilja: Kolesarji se približujejo vrhu vzpona na Col Saint-Pantaleon. Gre za 16,5 kilometra dolg klanec s 7,2-odstotnim povprečnim naklonom in maksimalnimi 12 odstotki na najstrmejšem delu. Zadnja dva kilometra klanca sta devetodstotna, spust v dolino pa bo izjemno hiter. V Saint Vincentu, tik pred začetkom naslednjega dolgega klanca, bo bonifikacijski šprint. Tempo glavnine zdaj narekujejo kolesarji UAE, moštveni kolegi lastnika roza majice Isaaca Del Tora, in Visme, ki bodo poskušali Simonu Yatesu pripraviti teren za skok s tretjega mesta v skupni razvrstitvi. Ubežniki, med katerimi je najvišje uvrščen Antonio Tiberi iz ekipe Bahrain Victorious na 15. mestu, imajo še 2:35 minute prednosti pred glavnino.

70 km do cilja: Na čelo glavnine so se preselili kolesarji ekipe Red Bulla, ki danes stavijo na mladega Giulia Pellizzarija. Oster tempo glavnine narekuje Jan Tratnik. Trud je že obrodil sadove, zaostanek za ubežno skupino se je skrčil na dve minuti in 42 sekund.

🥵 The pace at the front has gone up! David Gaudu, Patrick Konrad, but mostly, Christian Scaroni are losing contact with the breakaway!



And that could mean that @lorenzfortunato officially secures the Maglia Azzurra! #Giroditalia pic.twitter.com/hX5tBxdsbN — Giro d'Italia (@giroditalia) May 30, 2025

75 km do cilja: Ubežna skupina je že na vmesnem cilju v Chatilonu (maksimalno število 12 točk je pobral Tonelli) in nadaljuje pot proti naslednjemu vzponu prve kategorije Col Saint-Pantaléon (16,5 kilometra, 7,2 odstotka).

Rezultati vmesnega šprinta, Châtillon:

1. Tonelli 12 točk

2. Cattaneo 8

3. Donovan 5

4. Vader 3

5. Bilbao 1

81 km do cilja: Kolesarji so na spustu in se približujejo vmesnemu cilju v Chatilonu. Ubežna skupina s 24 kolesarji ima zdaj že tri minute in 40 sekund prednosti pred glavnino z roza majico. Sledi naslednji vzpon prve kategorije Col Saint-Pantaléon (16,5 kilometra, 7,2 odstotka).



100 km do cilja: Vodilna skupina se iz kilometra v kilometer krči, v njej je zdaj samo še 23 kolesarjev. Tik pod vrhom prelaza Col Tzecore je pospešil Italijan Christian Scaroni (Astana) in pobral maksimalno število točk na gorskem cilju (40). S tem se je utrdil na drugem mestu v skupnem seštevku za modro majico najboljšega na gorskih ciljih, kjer močno vodi njegov moštveni kolega Lorenzo Fortunato. Prednost ubežne skupine je zdaj že skoraj tri minute.

Trenutni vrstni red v skupnem seštevku za modro majico najboljšega na gorskih ciljih:

1. Fortunato 355 točk

2. Scaroni 201

3. Tarozzi 66

4. Bardet 47

5. Eulálio 40

💙 Well well well, where have we seen this before? 🇮🇹 Christian Scaroni takes the points at the Col Tzecore, and is still in the running to win the Maglia Azzurra! #GirodItalia pic.twitter.com/TZMJEZQgF4 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 30, 2025

102 km do cilja: Vodilna skupina se približuje vrhu zahtevnega vzpona na Col Tzecore. Gre za 15,8-kilometrski klanec s 7,7-odstotnim povprečnim naklonom, v drugem delu pa ima odsek, kjer naklonina doseže kar 15 odstotkov! Tempo, ki je bil do zdaj videti zmeren, je prehud za Wouta van Aerta (Visma), ki bo očitno počakal na glavnino. Muči se tudi Tom Pidcock, ki na tem Giru še ni pokazal vsega, kar zmore. Glavnina zaostaja dve minuti in 50 sekund.

110 km do cilja: Obe zasledovalni skupini sta se na vzponu na Col Tzecore združili in ujeli ubežni četverec. Zdaj je na čelu dirke kar 29 kolesarjev, med njimi tudi Leemen in van Aert, ki bi lahko v nadaljevanju etape počakala na kapetana Visme Simona Yatesa, ter Rafferty in Steinhauser, ki bi lahko na podoben način pomagala kapetanu ekipe EF Richardu Carapazu. V skupini so tudi Tiberi, Bilbao, Gaudu, Bardet, Harper in zmagovalca etap Verona in Scaroni. V vodilno skupini se poskušata preseliti tudi Meintjes in Tonelli. Pred glavnino imajo dobri dve minuti prednosti.

😥 Both lead groups have merged, the breakaway composition will arrive later than planned as I accidentally closed the tab with all the names already written. #GirodItalia pic.twitter.com/6upGJGqTno — Giro d'Italia (@giroditalia) May 30, 2025

120 km do cilja: Kolesarji se že vzpenjajo na drugi kategoriziran vzpon etape Col Tzecore prve kategorije. Gre za 15,8-kilometrski klanec s 7,7-odstotnim povprečnim naklonom, v drugem delu pa ima odsek, kjer naklonina doseže 15 odstotkov. Ubežni četverec (Prodhomme, Steinhauser, Cattaneo in Lemmen) ima zdaj že minuto in 19 sekund prednosti pred glavnino. Za njim je velika zasledovalna skupina s približno 15 kolesarji, za njimi je še ena podobna skupina, nato sledi glavnina z rožnato majico. Po vrhu sledi izjemno tehničen spust.



125 km do cilja: Kolesarji so že na prvem vmesnem cilju etape v Pont-Saint-Martinu. Maksimalno število točk (12) je pobral Georg Steinhauser (EF), zadnjo preostalo pa nosilec ciklamne majice Mads Pedersen (Lidl - Trek), ki je še povečal vodstvo v razvrstitvi najboljšega po točkovanju. Teoretično je ciklamna majica njegova, zdaj je pomembno samo to, da pripelje do cilja zadnje etape v Rimu.



Razvrstitev za ciklamno majico najboljšega po točkah:

1. Pedersen 277

2. Kooij 135

3. Van Aert 107

4. De Bondt 99

5. Del Toro 95

💜 Results of the IS in Pont Saint Martin:



🥇 🇩🇪 Georg Steinhauser (EFE)

🥈 🇫🇷 @NicoProdhomme (DAT)

🥉 🇳🇱 Bart Lemmen (TVL)#GirodItal pic.twitter.com/5gSvfZZa7l — Giro d'Italia (@giroditalia) May 30, 2025

Rezultati vmesnega cilja, Pont-Saint-Martin:

1. Georg Steinhauser 12 točk

2. Nicolas Prodhomme 8

3. Bart Lemmen 5

4. Mattia Cattaneo 3

5. Mads Pedersen 1

140 km do cilja: Glavnina je že ulovila zasledovalno skupino s približno 15 kolesarji, kar pomeni, da so pred njo le še štirje ubežni kolesarji – Prodhomme, Steinhauser, Cattaneo in Lemmen. Pred glavnino imajo še vedno samo okoli 40 sekund prednosti.

Kolesarji v ubežni skupiniinso že dosegli vrh prvega vzpona etape Croce Serra. Steinhauser (EF) in Lemmen (Visma) bosta danes lahko še zelo koristna za svoja kapetanaoz., drugega in tretjega v skupnem seštevku Gira. Vodilna skupina ima še vedno le 30 sekund prednosti pred glavnino, vmes pa je zasledovalna skupina s približno 15 kolesarji. Na spustu si lahko obetamo marsikaj ...

Rezultati na prvem gorskem cilju, Croce Serra:

1. Mattia Cattaneo 9 točk

2. Georg Steinhauser 4

3. Bart Lemmen 2

4. Nicolas Prodhomme 1

157 km do cilja: Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe) je izpadel iz ubežne skupine in je zdaj v prvi zasledovalni skupini, nekaj sekund za vodilno skupino, v kateri so Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost), Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step) in Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike).

🔥 An initial breakaway formation with @NicoProdhomme, @JTratnik and Georg Steinhauser, but the trio is chased by a bigger group where we find the Maglia Azzurra of 🇮🇹 @lorenzfortunato #Giroditalia pic.twitter.com/rHBr5tlINB — Giro d'Italia (@giroditalia) May 30, 2025

160 km do cilja: Kolesarji se že vzpenjajo na klanec tretje kategorije Croce Serra (11,3 kilometra, 4,6-odstotni povprečni naklon). V skupini, ki je ustvarila nekaj prednosti pred glavnino, sta poleg Jana Tratnika (Red Bull - BORA - hansgrohe) še Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team) in Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost), pridružila sta se jim še Mattia Cattaneo (Soudal Quick - Step) in Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike). V ozadju se jim približujeta Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG), Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) in Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), vodilni v razvrstitvi najboljšega na gorskih ciljih.

🏳️ Nearly 5000m of D+ today, as the riders tackle the Queen Stage of the #GirodItalia!



Who will be in Rosa in Champoluc? 👀 pic.twitter.com/6lubWkBraf — Giro d'Italia (@giroditalia) May 30, 2025

162 km do cilja: Kmalu po zamahu štartne zastavice so se začeli poskusi pobega. Med kolesarji, ki si želijo svoje priložnosti, je tudi Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe).



165 km do cilja: Začela se je 19. etapa 108. Dirke po Italiji. Nas čaka status quo ali si lahko znova obetamo menjave pri vrhu razpredelnice?

12.20 Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Pred nami je ena najzahtevnejših etap letošnjega Gira. V klanec bo šlo že po treh kilometrih etape, kjer tekmovalce za ogrevanje čaka klanec tretje kategorije Croce Serra (11,3 kilometra, 4,6-odstotni povprečni naklon). Kolesarji se trenutno v zaprti vožnji vozijo od mesta Biella. Čaka jih 5,7 kilometra udobne vožnje, potem bo šlo na nož.