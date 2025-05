Del Toro po sledeh Pogačarja: Ničesar nimam izgubiti

Čeprav je še v torek v 16. etapi italijanskega Gira kazalo, da 21-letni Isaac del Toro, ki že vse od 9. etape nosi rožnato majico vodilnega na Giru, počasi začenja popuščati, je danes dokazal, da to ne drži in da majico nosi več kot upravičeno. S poznim napadom je zmagal na zahtevni etapi čez Mortirolo in še povečal prednost v skupnem seštevku dirke, kjer ima pred drugouvrščenim Richardom Carapazom zdaj 41 sekund prednosti, pred Simonom Yatesom na tretjem mestu pa še deset več (+51).

"Do zdaj mi gre na tem Giru res odlično," se je del Toro nasmihal v cilju. "Mislim, da sem že tretjič ali četrtič na stopničkah. Neverjetno. Nikoli ne odneham in vedno skušam biti korak pred drugimi. Vedno znova poskušam, saj nimam česa izgubiti. Današnja etapa ni bila nič lažja od včerajšnje, a nedvomno imam medvedjo miselnost," je ocenil mladi kolesar in s tem slikovito opisal svojo nepopustljivo in borbeno držo.

ANKETA Ali v Isaacu del Toru vidite odtenke Tadeja Pogačarja? Absolutno! + 14,71 % 5 glasov

Da, spominja me na Pogija, ampak original je samo en. + 35,29 % 12 glasov

Ne, zakaj? + 50,00 % 17 glasov Oddanih 34 glasov

Dejal je, da so napad s strani konkurence na vzponu na Mortirolo z ekipo pričakovali. "Z ekipo smo predvidevali, da se bo kaj takega zgodilo. Seveda nočeš pustiti favoritom za skupno zmago, da se kar odpeljejo. Ostal sem miren, po spustu pa sem nekoliko pritisnil na druge. Nato sem se poskušal čim bolj sprostiti in si povrniti moči, saj je bila etapa izjemno zahtevna. Tako sem lahko napadel na zadnjem klancu. Ta načrt smo že prej pripravili z ekipo, ki mi je vlila vso samozavest, da grem na polno," je v prvi izjavi povzel vodilni na Giru. V njem številni vidijo mlado različico najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja. Tudi v načinu proslavljanja zmag.

Preberite še: