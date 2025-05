Nor dan na Giru, Simon Yates presenetil vse in skočil v rožnato

32-letni Britanec Simon Yates je prav na klancu, ki mu je leta 2018 preprečil zmagoslavje na Giru – tedaj je z napadom na Finestru rojaka zlomil Chris Froome – danes tlakoval pot do svojega največjega uspeha v karieri. Yates dan pred koncem Gira vodi v skupnem seštevku in mora jutri roza majico le še varni pripeljati v Rim. Leta 2021 je bil na Giru tretji, letos se mu nasmiha velika zmaga, po Vueltu 2018 še druga na grand tourih.

Zmage na današnji 205-kilometrski etapi od Verresa do Sestriera se je veselil Avstralec Chris Harper, tudi on si je odločilno prednost privozil na osrednjem klancu dneva, Colle delle Finestre, ki je z 2.178 m. n. v. predstavljal tudi najvišjo točko (Cima Coppi) letošnje izvedbe rožnate pentlje.

Avstralec Chris Harper je zmagovalec etape. Foto: Reuters

108. Dirka po Italiji se bo končala jutri s 143 kilometrov dolgo ravninsko etapo v Rimu.

Dirka po Italiji, potek 20. etape:

Cilj: Chris Harper (Jayco AlUla) je zmagovalec etape, Simon Yates (Visma | Lease a Bike) pa je nov lastnik roza majice in tako bolj ali manj že zmagovalec 108. Gira!

5 km do cilja: Chris Harper se pelje svoji prvi etapni zmagi na tritedenskih dirkah naproti, Simon Yates pa prvi zmagi na Giru, saj sta Isaac del Toro in Richard Carapaz že zlomljena in za Britancem zaostajata že pet minut.

10 km do cilja: Kolesarji so na zaključnem vzponu v Sestriere, Chris Harper vozi 1:36 pred Verrejem, pa 4:22 pred skupino s Simonom Yatesom. Carapaz in del Toro sta že tri minute za Britancem, ki bo danes očitno premagal urok iz leta 2018, ko je prav na Finestru proti rojaku Chrisu Froomu izgubil rožnato majico in tudi skupno zmago na takratnem Giru.

18 km do cilja: Chris Harper se spušča z 1:40 prednosti pred Alessandrom Verrejem, Simon Yates pa se je na spustu priključil Woutu van Aertu in Martinu Marcellusiju in zdaj vozi dve minuto red dvojcem Carapaz – del Toro. Ekvadorec in Mehičan nista sposobna sodelovati v lovu na Britanca.

27,5 km do cilja: Avstralec Chris Harper (Jayco AlUla) je prvi prečkal epski prelaz Finestre, pet minut za njim Simon Yates ohranja minuto in 40 sekund prednosti pred dvojcem Carapaz – del Toro, ki ima še možnosti za zmago na letošnji dirki. Harper je na poti proti vrhu dobil tudi Red Bullov leteči cilj in s tem šest sekund časovnega odbitka.

30 km do cilja: Chris Harper (Jayco AlUla) se v vodstvu oddaljuje Verreju, Simon Yates pa dobrih pet minut za Avstralcem pridobiva prednost pred trojico del Toro, Carapaz, Gee. Britanec ima že skoraj dve minuti naskoka.

31 km do cilja: Simon Yates (Visma | Lease a Bike) je prevzel virtualno vodstvo na dirki, pred Isaacom del Torom in Richardom Carapazom ima že minuto in 40 sekund prednosti.

33 km do cilja: Derek Gee vozi v svojem ritmu in je spet ujel Carapaza in del Tora, medtem pa je Simon Yates že dobro minuto pred omenjeno trojico. Britanec je pred današnjo etapo v skupnem seštevku zaostajal minuti in 21 sekund za vodilnim Mehičanom. V ospredju pa Verre ne more več slediti Harperju, ki se je odpeljal v solo vodstvo.

34,2 km do cilja: Derek Gee je prehitel Del Tora in Carapaza, nato je Ekvadorec sprožil nov silovit protinapad, a se mu spet ni uspelo otresti nosilca rožnate majice. Je pa zato spet zaostal Kanadčan Gee. Medtem si je Simon Yates nabral že slabe pol minute prednosti pred Carapazom in del Torom.

35,5 km do cilja: Vodilna kolesarja v etapi Alessandro Verre in Chris Harper sta zapeljala na makadamski del vzpona.

36 km do cilja: Simon Yates ostaja slabih 20 sekund pred Carapazom in del Torom, trojica pa je dobrih sedem minut za vodilnima Verrejem in Harperjem.

37,5 km do cilja: Carapaz je sprožil nov napad, del Toro se ga še drži, Gee pa je odpadel. Ekvadorec in Mehičan zdaj lovita Simona Yatesa. V ospredju Verre in Harper povečujeta prednost pred zasledovalci.

38,8 km do cilja: Derek Gee (Israel - Premir Tech) je ujel Carapaza, del Tora in Yatesa, nato se je Britanec odpeljal naprej. Simon Yates si je hitro privozil 15 sekund prednosti pred rožnato majico.

39 km do cilja: Simon Yates in Richard Carapaz poskušata zlomiti Isaaca del Tora, Mehičan pa se ne pusti in odgovarja na napade.

40 km do cilja: Carapaza in del Tora je ujel še Simon Yates (Visma | Lease a Bike), ki se je otresel preostalih favoritov. Britanec je takoj, ko je ujel ekvadorsko-mehiški dvojec močno pospešil. Verre in Harper vodita s 26 sekundami pred zasledovalci, Pacherjem, Verono in Garofolijem. Del Toro, Carapaz in Yates so 8:38 za čelom dirke, pa že dobrih 20 sekund pred skupino z Derekom Geejem.

41,8 km do cilja: V glavnini se je že začelo dogajati, Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) je sprožil silovit napad, a mu je Mehičan Isaac del Toro (UAE Emirates - XRG) odgovoril, dvojica pa se oddaljuje preostalim favoritom.

42,8 km do cilja: Harper se je odpeljal Rochasu, Francoza pa je nato prehitel še Italijan Alessandro Verre (Arkéa - B&B Hotels) in se v vodstvu pridružil Avstralcu.

43 km do cilja: V vodstvo se je odpeljal Francoz Remy Rochas (Groupama - FDJ), priključil se mu je še Avstralec Chris Harper (Jayco AlUla), sledijo Janessens, Verre, Pacher, Garofoli in Hamilton, Pedersen, Verona, Cepeda in Marcellusi so malce zaostali, preostali ubežniki pa že obupali in jih bodo počasi, enega za drugim ujeli favoriti okoli roza majice.

44 km do cilja: Na strmini je ubežna skupina hitro začela razpadati, dobrih deset minut za čelom dirke se hitro krči tudi glavnina okoli roza majice, ki jo vodil Carapazov EF Education – EasyPost.

46 km do cilja: Začel se je vzpon na Colle delle Finestre (18,4 km, 9,2 %). Ubežniki so se ga lotili 10:15 pred glavnino z vsemi favoriti za končno zmago.

Foto: zajem zaslona

55 km do cilja: Prednost ubežnikov znaša okroglih deset minut, kolesarji pa se počasi približujejo brutalnemu klancu Colle delle Finestre, ki z 2.178 m.n.v. predstavlja tudi najvišjo točko letošnje dirke (Cima Coppi).

68 km do cilja: Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) je na letečem cilju v Chiusi di San Michelu premagal belgijskega rojaka Driesa de Bondta (Decathlon AG2R La Mondiale). Prednost ubežnikov je presegla devet minut.

Izidi letečega cilja, Chiusa di San Michele:

1. Van Aert 12 točk

2. De Bondt 8

3. Maestri 5

4. Busatto 3

5. Hayter 1

70 km do cilja: Kolesarji EF Education – EasyPost so po malce strašljivem dogodku spustili tempo na čelu glavnine, zato je prednost ubežne enajsterice spet zrasla in se približuje devetim minutam.

80 km do cilja: Na spustu so si trenutek nezbranosti privoščili kolesarji EF Education - EasyPost na čelu glavnine, ki so prehitro zapeljali v enega od ovinkov. Kasper Asgreen ga je še uspel zvoziti, njegovi kolegi, tudi Carapaz, pa so morali izkoristiti prikladno "izletno cono". Malce bolj na široko je ovinek vzel tudi nosilec roza majice del Toro.

89 km do cilja: Gorski cilj na Colle del Lys je dobil Manuele Tarozzi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè), ubežniki so vrh prečkali natanko osem minut pred glavnino, na čelu katere tempo diktirajo kolesarji moštva EF Education – EasyPost Richarda Carapaza. Na Finestru danes lahko pričakujemo napad Ekvadorca na nosilca roza majice del Tora.

Izidi gorskega cilja, Colle del Lys (II. kategorija):

1. Tarozzi 18 točk

2. Mosca 8

3. Verona 6

4. Pedersen 4

5. Paleni 2

6. Colleoni 1

Bitka za modro majico najboljšega hribolazca Gira pa je že odločena, Lorenzo Fortunato ima v tem seštevku neulovljuvih 355 točk, 154 več od moštvenega kolega pri Astani Christiana Scaronija. Tarozzi se je zdaj prebil na četrto mesto, ima 87 točk, 20 manj od tretjega, Francoza Nicolasa Prodhomma.

100 km do cilja: Kolesarji se vzpenjajo na Colle del Lys, ubežniki 8:24 pred glavnino.

120 km do cilja: Ubežniki imajo 8:35 prednosti pred glavnino, opravili pa so s prvim gorskim ciljem dneva. Na Coriu (IV. kategorija) je bil prvi Maniele Tarozzi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè). Zdaj se bližajo začetku drugega kategoriziranega klanca dneva, Colle del Lys (13,7 km, 4,2 %), ki je že nekoliko zahtevnejši in so ga traserji označili z drugo kategorijo.

140 km do cilja: Prednost ubežnikov je že slabih osem minut, med temi ni kolesarja, ki bi bil kakorkoli nevaren za skupni seštevek, v tem prav vsi za roza majico zaostajajo več kot uro, Isaacu del Toru (UAE Emirates) je še najbližje Avstralec Chris Harper (Jayco AlUla), ki je z zaostankom ure, šestnajstih minut in šestnajstih sekund po 19. etapi zasedel 32. mesto v skupnem seštevku.

Ubežniki so se medtem na prvem letečem cilju dneva v Rocca Canaveseju pomerili za prve točke dneva, 12 jih je pobral Belgijec Dries de Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team)-

Izidi letečega cilja, Rocca Canavese:

1. De Bondt 12 točk

2. Van Aert 8

3. Garofoli 5

4. Tarozzi 3

5. Vader 1

155 km do cilja: V prvi uri etape je bila povprečna hitrost zaradi napadov in protinapadov visoka, 49,7 km/h. Zdaj se je dogajanje umirilo, bežijo Quinten Hermans, Jimmy Janssens, Timo Kielich, Alessandro Verre, Pello Bilbao, Fran Miholjević, Sylvain Moniquet, Dries de Bondt, Andrea Vendrame, Kevin Geniets, Quentin Pacher, Enzo Paleni, Remy Rochas, Kim Heiduk, Kevin Colleoni, Simon Clarke, Mads Pedersen, Carlos Verona, Jacopo Mosca, Jefferson Cepeda, Milan Vader, Ethan Hayter, Chris Harper, Chris Hamilton, Gianmarco Garofoli, Francesco Busatto, Jon Barrenetxea, Mirco Maestri, Wout van Aert, Manuele Tarozzi in Martin Marcellusi. Enaintrideseterica ima že več kot pet minut prednosti pred glavnino.

163 km do cilja: V ospredju je zdaj velika skupina ubežnikov, ki ima že dobre štiri minute prednosti pred glavnino.

168 km do cilja: Ubežni skupinici sta se združili, Timo Kielich (Alpecin - Deceuninck), Sylvain Moniquet (Cofidis), Dries de Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Enzo Paleni (Groupama - FDJ), Kim Heiduk (Ineos Grenadiers), Mads Pedersen, Carlos Verona, Jacopo Mosca (vsi Lidl - Trek), Ethan Hayter, Gianmarco Garofoli (oba Soudal Quick-Step), Francesco Busatto (Intermarche - Wanty), Jon Barrenetxea (Movistar) in Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF - Faizane) vozijo 1:37 pred glavnino. Iz te se je v lov podala še ena večja skupina, v kateri je tudi Wout van Aert (Visma | Lease a Bike).

174 km do cilja: Pedersenova skupina se je vodilni sedmerici približala na 35 sekund, glavnina pa vozi 1:50 za čelom dirke.

188 km do cilja: Vodilno sedmerico lovi še močna skupina, v kateri so: Mads Pedersen, Carlos Verona (oba Lidl – Trek), Francesco Busatto (Intermarche - Wanty), Jon Barrenetxea (Movistar), Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) in Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF - Faizane). Sedmerica ima dobrih 40 sekund prednosti pred zasledovalci in dobro minuto pred glavnino.

198 km do cilja: Bežijo Belgijci Timo Kielich (Alpecin - Deceuninck), Sylvain Moniquet (Cofidis), Dries de Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team), pa Francoz Enzo Paleni (Groupama - FDJ), Nemec Kim Heiduk (Ineos Grenadiers) ter Italijana Jacopo Mosca (Lidl - Trek) in Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step). Sedmerica ima 45 sekund prednosti pred glavnino.

202 km do cilja: Takoj po uradnem startu je glavnini pobegnila sedmerica kolesarjev.

Start: Točno ob 10.50 so kolesarji dosegli kilometer nič in odločilna etapa 108. Gira se je začela!