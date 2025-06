Sezona grand tourov se je z v nedeljo končano 108. Dirko po Italiji dodobra razgrela. Simon Yates je zmagovalec prve tritedenske dirke leta, s to pa je nizozemski ekipi Visma | Lease a Bike prinesel dodatno samozavest pred osrednjo dirko sezone, julijskim Tourom, kjer bo Britanec najverjetneje v vlogi pomočnika dvakratnemu zmagovalcu dirke vseh dirk, Dancu Jonasu Vingegaardu. Nizozemske čebele se bodo zdaj osredotočile na branilca lanske zmage in trikratnega zmagovalca francoske pentlje, slovenskega asa Tadeja Pogačarja. Njegova ekipa UAE Team Emirates – XRG je na Giru zapravila domala že dobljeno dirko. Bi moralo Pogačarja skrbeti?

Ekipe za Tour de France, ki se bo 5. julija začel v Lillu in 27. julija končanl na Elizejskih poljanah v Parizu, še niso določene, je pa največja tritedenska dirka za zdaj v programu dveh asov, ki sta se izkazala na v nedeljo končanem Giru. Barve Visme naj bi tudi v Franciji branila Simon Yates in Belgijec Wout van Aert, ki se je v zadnjih treh tednih izkazal kot izjemno koristen, ključen pomočnik pri Britančevi osvojitvi rožnate pentlje. Glavni adut ekipe na Touru bo Danec Jonas Vingegaard, šampion Toura v letih 2022 in 2023, ki se vse od marčevske dirke Pariz – Nica vneto pripravlja na julijski spektakel.

Zdaj samozavestno nad Pogačarja

"Na Touru ne bomo startali kot izzivalci. Ne, umeščano se na isto raven s Pogačarjem," je odločen glavni športni direktor Visme Richard Plugge. "Lani Vingegaard na Touru ni bil pravi, v prejšnjih dveh izvedbah pa je proti Pogačarju pridobil minute," je še dejal funkcionar, ki je zdaj lahko še toliko bolj samozavesten, saj ima njegova ekipa v žepu še prestižno zmago z italijanske pentlje. Vingegaard se je lani po grozljivem padcu v Baskiji domala čudežno sestavil do Toura, kjer pa je moral priznati premoč Pogačarju, ki je slavil z dobrimi šestimi minutami prednosti.

Jonas Vingegaard bo letos bolj izenačen s Pogačarjem, meni šef Visme. Foto: Guliverimage

Letos bo nizozemska ekipa na Touru še močnejša. V staro šampionsko formo se je vrnil van Aert, ki so ga v zadnjih letih pestile poškodbe, nova okrepitev pa je Simon Yates, ki je šele letos, ko se je pridružil eni najbogatejših in najbolje organiziranih ekip na svetu, zares začel izpolnjevati svoj potencial. Vsaj tako misli sam. "Šele ko imaš dostop do vseh teh specialistov, se zaveš, kako pomembni so detajli, sploh ko vidiš, kako te resurse izkorišča šampion, kot je Jonas Vingegaard," je pred časom o "laboratoriju" ekipe, v katerem strokovnjaki z različnih področij skrbijo za najmanjše podrobnosti pri tekmovalcih, za Wielerflits povedal 32-letni Britanec Yates.

Brata dvojčka v službi Danca in Slovenca

Te prednosti in tudi odlično taktično podporo ekipe je dodobra izkoristil na letošnjem Giru, zdaj se bo posvetil vlogi pomočnika Vingegaardu. Že v Italiji pa se je kot tekmec spopadal s svojim bratom dvojčkom, Adamom, ki pa bo najverjetneje eden ključnih pomočnikov Tadeja Pogačarja v moštvu UAE Team Emirates – XRG. Tudi ta ekipa je ena najbogatejših in odlično organiziranih, je pa na letošnji rožnati pentlji doživela manjši polom. Če je imela v prvem tednu dirke kar štiri svoje kolesarje med najboljšo deseterico, Isaaca del Tora, Juana Ayusa, Adama Yatesa in Brandona McNultyja, pa nato 21-letnega Mehičana del Tora v vodstvu od devete do 20. etape, se je na koncu za zmago obrisala pod nosom.

Simon Yates šele v niozemskem "laboratoriju" izkorišča ves svoj potencial. Foto: Reuters

Del Tora v ključni predzadnji etapi Gira ni znala pravilno usmerjati. "Lahko bi dirkali bolje," je priznal vodja ekipe Mauro Gianetti. "Zdaj moramo stvari analizirati, potem bo jasno več. Moramo pa biti tudi ponosni na naš Giro, dirko smo dolgo kontrolirali, ekipa je bila odlična," se je še tolažil. Sprva so imeli nekaj težav z določanjem kapetana ekipe. V Italijo so prišli z jasnim favoritom Juanom Ayusom, ki pa ga je nato zasenčil mladi del Toro, ki je "vzhajajoča zvezda", kot se je pohvalil Gianetti. Španski kapetan Gira naposled ni končal, podobno kot slovenski kapetan Red Bull – BORE – hansgrohe Primož Roglič, je padel v spektakularni makadamski deveti etapi in zaradi tega v nadaljevanju preveč trpel.

Ogrevanje na Dofineji

"Ko je na dirki Pogačar, teh težav ni, vsi vedo, kdo je glavni, in vsi delajo zanj," so ob manjši zmedi glede kapetana UAE Emirates na Giru ugotavljali strokovnjaki. Pogačar se je v času Gira zavzeto pripravljal na Tour in bo znova v akciji že ta teden na Kriteriju po Dofineji (od 8. do 15. junija), kjer se bo že soočil z dvema od treh tekmecev, ki jih lahko julija pričakujemo v veliki "bitki za Francijo", Vingegaardom in pa belgijskim zvezdnikom moštva Soudal Quick-Step Remcom Evenepoelom. Manjkal bo četrti pretendent Roglič, ki okreva po težavnem Giru.

Že ta teden spet v akciji Tadej Pogačar, Remco Evenepoel in Jonas Vingegaard. Foto: Reuters

Roglič si je želel v Italiji pripraviti dobro podlago za Tour, si z morebitno zmago vliti dodatno samozavest in se sprostiti, pa mu ni uspelo. Prav to pa je uspelo Vismi, ki je v zadnjih šestih letih dobila osem grand tourov, Dirko po Franciji v letih 2022 in 2023 z Vingegaardom, štiri Vuelte z Rogličem (2019, 20 in 21) ter Seppom Kussom (2023), pa dva Gira z Rogličem (2023) in zdaj z Yatesom (2025). Pogačar sam je v tem času dobil tri Toure (2020, 21, 24) in Giro (24).

