Kolesarji moštva Bahrain Merida se že potijo na Hvaru #video

Ob šestih kolesarjih sta tu še glavni športni direktor Gorazd Štangelj in njegov novi pomočnik Borut Božič, ki je letos končal tekmovalno kariero.

Na treningu smo spremljali 25 kolesarjev ekipe za sezono 2019. Osem je novincev, med njimi tudi slovenski in svetovni prvak v kronometru Jan Tratnik in Rohan Dennis. "Osem novih je kar veliko število, to je tretjina ekipe," pravi Štangelj in dodaja, da od šestih Slovencev v ekipi zahteva več kot od tujcev.

Nibalijev prvi cilj je Giro

Prvi zvezdnik ekipe ostaja Vincenzo Nibali. "Glavni cilj bo zmaga na dirki po Italiji, potem pa bomo videli, koliko moči mi bo še ostalo za dirko po Franciji," o ciljih v prihajajočem letu pravi italijanski zvezdnik, eden od velikih osmoljencev letošnjega Toura, ki ga je končal po trčenju s policistom na motorju v 12. etapi.

V teh dneh kolesarji na dan prevozijo od 100 do 130 kilometrov, treningi trajajo okoli štiri ure. "Ob koncu priprav pa bomo šli že do pet ur, kar pa je na tako težkih terenih, kot so na Hvaru, že kar precejšen napor," nam je še povedal Štangelj.

Kolesarsko moštvo odslej sodeluje tudi s prestižno britansko avtomobilsko znamko McLaren, v letu 2019 pa si želi preseči letošnjih 26 zmag, od katerih jih je sedem dosegel slovenski as Matej Mohorič.