Slovenski kolesarji pri Bahrain Meridi z McLarnom

Proizvajalec športnih in dirkalnih avtomobilov McLaren Group je postal 50-odstotni partner profesionalne kolesarske ekipe Bahrain Meride, katere člani so med drugimi Slovenci Grega Bole, Borut Božič, Kristijan Koren, Matej Mohorič, Domen Novak, David Per in Luka Pibernik, športni direktor pa je Gorazd Štangelj.

"Tekmovanje, tehnologija in človeške zmogljivosti so bistvo vsega, kar počne McLaren. V kolesarstvu smo že delovali in dolgo časi smo iskali pravega partnerja za dolgoletno sodelovanje," je povedal vodja marketinga pri McLarnu John Allert.

📢 BIG ANNOUNCEMENT 📢#McLaren to become joint venture partner in #BAHRAINMERIDA🇧🇭



🎙️ GM @copelandbrent "The combination of our passion and vision to be a winning team, with McLaren expertise and dedication is the perfect partnership"



📝 Read more https://t.co/dPSwBd5rHM pic.twitter.com/eEqymOMHbM — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) December 12, 2018

Šejk Nasser Bin Hamad Al Khalifa, član bahrajnske kraljeve družine, ki bdi nad ekipo, je dodal: "Želimo postati najboljši na svetu. Sodelovanje z McLarnom nam bo dalo znanje in izkušnje, da iz materialov ter atletov izvlečemo najboljše in dosežemo vrh v enem od najbolj garaških športov na svetu."

McLaren, ki je v prvi vrsti znan kot proizvajalec dirkalnih avtomobilov, z osmimi konstruktorskimi naslovi tudi tretje najuspešnejše moštvo v formuli ena, je na olimpijskih igrah v Londonu 2012 sodeloval z britanskimi reprezentancami v kolesarstvu, veslanju, jadranju in kajaku.

Profesionalna kolesarska ekipa Bahrain Merida se nahaja na pripravah na Hvaru:

🚴‍♂️ HVAR TRAINING CAMP



➡️ First off-season gathering for #BAHRAINMERIDA🇧🇭 riders, staff and management



🏝 We will be spending half of this December on the beautiful #Croatian island #Hvar as last year.



📝Read more

👇🏻 https://t.co/RSAsBIh7yW



📸 photo gallery #KLPhoto pic.twitter.com/Bvd1hMbWCQ — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) December 10, 2018

Profesionalna kolesarska ekipa Bahrain Merida, ena od osemnajstih na svetu iz najelitnejšega razreda Uci WorldTour, ima močan slovenski pečat. V njej je po podatkih s spletne strani poleg omenjenih tekmovalcev (Grega Bole, Borut Božič, Kristijan Koren, Matej Mohorič, Domen Novak, David Per in Luka Pibernik), športnega direktorja Gorazda Štanglja ter enega od ustanoviteljev moštva Milana Eržena, ki tam deluje že od leta 2013, še šest ljudi. Marjan Koršič je zdravnik, fizioterapevti so Aleš Murn, Rok Novak in Borut Škedelj, Primož Šegina je mehanik, Mateja Kos pa skrbi za odnose z javnostmi.