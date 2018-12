Pinarello bo podpiral Sky tudi po letu 2019

Pinarello je skrbel za kolesa ekipe Sky od leta 2010, ko je moštvo nastalo, z britansko ekipo je do danes dosegel velike uspehe, med drugim skupne zmage na dirkah po Franciji, Italiji in Španiji.

Italijanski proizvajalec koles naj bi Skyu letno plačeval okrog štiri milijone evrov ter jim dobavljal na stotine okvirjev. Novo pogodbo sta Sky in Pinarello podpisala leta 2016, takrat za štiri leta.

Glavni direktor Pinarella, Fausto Pinarello, je za kolesarski portal cyclingnews.com potrdil, da so številni posamezniki že stopili v stik z njim, z željo, da bi leta 2020 prevzeli glavno sponzorstvo v zadnjih letih najboljše kolesarske ekipe. Pinarello je Brailsfordu izrazil podporo, verjame, da bo prvi mož Skya našel nove pokrovitelje.

Ekipa bo obstala in bo uspešna

"Prepričan sem, da bo ekipa obstala in bo še naprej uspešna. Opravil sem več klicev z ljudmi, ki so zainteresirani, kar je znak, kako dobra je ekipa Sky. Ljudje bi radi bili del projekta. Nekateri so mnenja, da bo Dave Brailsford stežka našel pokrovitelja, ki bo vložil enako vsoto denarja kot Sky, toda z njimi se ne strinjam. Velike znamke si lahko privoščijo in bodo dale denar, da bo njihovo ime na majici Skya. Ni treba, da nekdo nameni veliko denarja, to se lahko razporedi med dve podjetji, ki si razdelita sponzorske stroške," meni Pinarello.

Črn madež nad sicer nadvse uspešno ekipo Sky so nedolgo razkrite dopinške obtožbe na račun britanskih zvezdnikov Bradleyja Wigginsa in Chrisa Frooma. Pinarello meni, da je Sky z Brailsfordom napravil veliko za profesionalno kolesarstvo, na račun tega pa so pridobili vsi.

Oseba ali dve bosta tiho

"Oseba ali dve bosta tiho in zadovoljni, ker se je Sky odločil končati sponzoriranje moštva, toda vsem je jasno, da je Team Sky naredil veliko dobrega za profesionalno kolesarstvo. V šport je ekipa prinesla veliko, zaradi njih vsi delajo še več in še bolje. Veliko ekip je kopiralo načine Skya. Imitacija je najvišja oblika laskanja. Veliko dolgujemo Skyu," je svoje mnenje izrazil Pinarello.

Prvi mož prestižnih koles je prepričan, da je tudi njegovo podjetje s Skyem pridobilo ogromno. "Naša kolesa so Tour de France osvojila 14-krat. Vedeli smo, kako narediti dobra kolesa, preden se je pojavil Sky. A je Sky spremenil našo miselnost. Pomagal nam je, da smo postali boljše podjetje, ki dela boljša kolesa za naše stranke," je zaključil Fausto Pinarello.