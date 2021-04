Bo še kdaj mešal štrene najboljšim, tudi Pogačarju in Rogliču?

12. junija bosta minili natanko dve leti od hude nesreče enega najboljših kolesarjev vseh časov, štirikratnega zmagovalca Toura Chrisa Frooma. Po tem, ko je leta 2019 na treningu na kriteriju Dauphine treščil v zid in se huje poškodoval, se je prav v teh dneh spet dokončno sestavil in napovedal, da bo na letošnji francoski pentlji spet bolj podoben staremu, šampionskemu sebi.

35-letni britanski as Chris Froome ni ravno ime iz športne preteklosti, letos se kot član moštva Israel Start-Up Nation pripravlja na svoj deveti Tour de France, najslavnejšo kolesarsko dirko, na kateri je slavil v letih 2013, 2015, 2016 in 2017. Čeprav so ga mnogi po grozljivi nesreči na kriteriju po pokrajini Dauphine leta 2019 že bolj ali manj odpisali, je sam prepričan, da v svetu kolesarstva še ni rekel zadnje.

Naučiti se je moral hoditi

"Verjamem, da me je marsikdo že odpisal, in s tem ni nič narobe. Sam pa se zavedam, kakšen napredek mi je uspel v zadnjem letu. Po nesreči sem se moral ponovno naučiti hoditi, v tem kontekstu so zadnji rezultati kar pozitivni," je pred dnevi povedal v vlogu. Pri padcu pred slabima dvema letoma, na treningu pred posamičnim kronometrom, četrto etapo kriterija Dauphine, si je zlomil piščal na desni nogi, komolec in nekaj reber, njegova kariera je bila pod velikim vprašajem.

Bo še kdaj oblekel znamenito rumeno majico? Foto: Guliverimage

Tistega leta je lepo stopnjeval formo pred Tourom, na katerem je hotel napasti še peto skupno zmago, namesto te je v bolnišnici kljuboval najbolj črnogledim napovedim in okreval z mislijo na povratek. Dokaj hitro se je vrnil na kolo, že 22. januarja 2020 je nastopil na Dirki po Združenih arabskih Emiratih in upal, da bo član moštva Ineos Grenadiers tudi na vrhuncu sezone, ki pa je bil zaradi pandemije koronavirusa s poletja zamaknjen v jesen.

Po enajstih sezonah zapustil Sky

Ineos, nekdanji Sky, moštvo, pri katerem je Froome preživel enajst sezon in se prav v njem uveljavil kot eden najboljših kolesarjev sveta – leta 2012 je kapetanu Bradleyju Wigginsu pomagal do zgodovinske prve britanske zmage na Touru, sam pa leto poprej postal sploh prvi britanski kolesar z zmago na eni od treh največjih kolesarskih dirk, ko je, sicer pozneje, po diskvalifikaciji Španca Juana Joséja Coba, osvojil špansko Vuelto –, ga ni uvrstilo v ekipo za Tour, konec leta pa se mu tudi dokončno odreklo.

V Keniji rojeni kolesarski as, ki je s Skyjem osvojil vse štiri zmage na Touru, ob teh pa še po dve na Vuelti (2011 in 2017) ter eno na Giru (2018), je pri zrelih 34 letih našel novega delodajalca. V svoje vrste ga je zvabil ambiciozen izraelski kolesarski projekt, nekoč moštvo Israeli Cycling Academy, danes pa Israel Start-Up Nation. In Froome je odločen, da bo letos na dirki vseh dirk spet igral pomembno vlogo.

V Kataloniji dobil potrditev

V sezoni 2020 je dirkal na sedmih preizkušnjah, tudi na Dirki po ZAE, Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, kriteriju Dauphine in Dirki po Španiji. Izstopajočih dosežkov, ki bi nakazovali potencialno vrnitev velikega šampiona, ni bilo. Tudi letos na Dirki po ZAE ni izstopal, rezultatsko tudi na nedavni Dirki po Kataloniji ne, a prav na tej je dobil potrditev, da njegove ambicije vendarle niso povsem brez podlage.

"Verjamem, da me je marsikdo že odpisal, in s tem ni nič narobe." Foto: Guliverimage

Končno je lahko tudi z desno nogo pritiskal z enako moćjo kot z levo. "Končno lahko spet pritiskam z obema nogama. To je fantastično! Manjka mi dirkaška forma, ki je ne moreš dobiti drugače kot z dirkanjem. Treniraš lahko kot nor, ampak nadomestila za dirkanje v pelotonu, kjer greš vsak dan na polno, preprosto ni. Zdaj imam to simetrijo, kar je odlično, tudi srčni utrip sem že prignal v rdeče obrate, me pa zdaj čaka še nekaj trdega dela, nekaj garanja na kolesu, pa tudi kakšen kilogram moram še izgubiti," pravi zvezdnik.

Bo mešal štrene najboljšim?

Priznava, da je bilo v Kataloniji težko, "kot bi dirkal na kvadratnih kolesih", a mu je vendarle uspelo "odpreti sistem", kar je odlična popotnica za nadaljevanje sezone, še pravi. Izidi, Dirko po Kataloniji je končal na 81. mestu, slabih 54 minut za zmagovalcem Adamom Yatesom, so v tem trenutku nepomembni, vse dirke – po Alpah, po Romandiji in Dauphineju – so le priprava na vrhunec sezone, Dirko po Franciji. Na tej bo ob irskemu asu Danu Martinu sokapetan moštva Israel Start-Up Nation, svet pa se sprašuje, ali lahko prekaljeni maček še meša štrene najboljšim, tudi našima Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju, ki bo od 26. junija do 18. julija na francoski pentlji branil lansko zmago.

Kaj pa pravite vi?

