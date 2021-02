Chris Froome je po kalvariji pripravljen na nov začetek

Kljub zelo pestremu seznamu poškodb, na katerem so se znašli dvojni zlom desne stegnenice, počen komolec, poškodovana vretenca in celo kolaps pljuč – če psihičnih posledic sploh ne omenjamo –, se štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji po hudem padcu na kriteriju Dauphine ni nameraval umakniti brez boja.

"Kariero si želim končati pod svojimi pogoji"

"To ni bil način, na katerega bi želel končati svojo kariero, s poškodbo, tako na dnu," je Froome izjavil v intervjuju za spletno stran Red Bull. "Kariero želim končati na svoj način in pod svojimi pogoji, še vedno sem čutil, da lahko dam še marsikaj."

Po hudih poškodbah, ki jih je staknil pri padcu leta 2019, se je spet postavil na noge.

Kljub obsežnim poškodbam, ki jih je leta 2019 staknil na ogledu trase pred kronometrsko etapo kriterija Dauphine, so mu kirurgi zagotovili, da posledice poškodb ne bodo trajne, zato je kljub vsemu vedno ohranjal upanje, da se lahko vrne med najboljše. In temu je podredil vse, tako kot bi se pripravljal na Dirko po Franciji.

Slabotna desna noga

Lanska sezona se je začela obetavno. Samo osem mesecev po padcu je že nastopil na Dirki po Združenih arabskih emiratih, kjer je v skupnem seštevku zasedel skromno 71. mesto, nato pa je udarila pandemija, ki je kolesarstvo in Froomov povratek vse do avgusta prestavila v fazo mirovanja.

V tem času je Froome iz kazalnikov na števcu lahko razbral, da pri njegovem napredku nekaj bistvenega manjka. "Opazil sem šibkost, predvsem v svoji desni nogi," je razkril.

Sezona za pozabo

Tudi nov zagon kolesarske sezone mu ni prinesel ničesar dobrega. Najprej ni bil povabljen v ekipo za Dirko po Franciji, nato pa ni zmogel izkoristiti niti bombončka, ki so mu ga v obliki vloge kapetana na Dirki po Španiji, kjer je zmagal v sezoni 2011 in 2017, podarili v ekipi.

Namesto njega je glavno vlogo nosilca igre v ekipi Ineos Grenadiers zasluženo prevzel Ekvadorec Richard Carapaz, ki je bil na koncu drugi, medtem ko je Froome dirko končal na skromnem 98. mestu s kar tremi urami in pol zaostanka za zmagovalcem Primožem Rogličem.

Na lanski Vuelti bi moral biti kapetna Ineosa, nato pa se je moral preleviti v pomočnika Richardu Carapazu. Foto: zajem zaslona

Drugi krog rehabilitacije

A Frooma tudi to ni dotolklo. Odločen, da se vrne med najboljše, je po koncu lanske sezone opravil vrsto testov in rentgenskih pregledov, ki so pokazali na kar 20-odstotno slabšo zmogljivost desne stegenske mišice in težavo z lego kirurškega vijaka, ki je pritiskal na kost, kar ga je oviralo pri potiskanju pedal. Ko so mu vijak odstranili, se je začel naslednji krog rehabilitacije.

Po spletu okoliščin ga je opravil v Santa Moniki v Kaliforniji. Nekdanji moštveni kolega pri Ineosu Cameron Wurf ga je povezal s Perom Lundstamom, vodjem programa za športno performanco pri Red Bullu, s katerim sta se dogovorila, da bo Froome treniral v Red Bullovem športnem centru v Santa Monici. Froome je v centru treniral dva meseca in v tem času močno okrepil šibkejšo desno nogo, kar je – kot je dejal – izredno spodbudna novica.

"Zdaj končno lahko rečem, da je rehabilitacijski proces končan," je po prestani kalvariji optimističen Froome, ki je v zadnjih dveh mesecih dobro izkoristil tudi naravne danosti in ugodne klimatske razmere, ki jih ponuja kalifornijska zlata obala.

Froome bo tudi letošnjo sezono začel na Dirki po Združenih arabskih emiratih, s to razliko, da bo tam predstavljal barve druge ekipe. Po 11 letih pri Skyju oz. Ineosu se bomo morali Frooma navaditi v dresu ekipe Israel Start-Up Nation. Foto: Guliverimage/Getty Images

Po 11 letih začenja na novo

35-letni v Keniji rojeni Britanec bo tudi letošnjo sezono – tako kot Tadej Pogačar – začel na Dirki po Združenih arabskih emiratih, ki se bo začela v nedeljo, 21. februarja, a z bistveno razliko, z novim klubom.

Po 11 letih pri Ineosu bo Froome po novem dirkal za ekipo Israel Start-Up Nation (ISN). "Zame je to precejšna sprememba. Gre za manjšo zasedbo, kjer ne mrgoli superzvezdnikov, kar je naravnost osvežujoče. Lepo je biti v prvih vrstah ekipe, ki šele nastaja," je dejal.

Kljub vsem peripetijam v zadnjih dveh sezonah njegovi cilji ostajajo visoki. Dobitnik dveh olimpijskih medalj si želi nastopiti na olimpijskih igrah v Tokiu, a se zaveda, da bo vse odvisno od izbora v ekipo, seveda pa si želi tudi na Tour. Zaveda se, da bo pot do uresničitve ciljev zahtevna.

"Kolesarstvo se je v zadnjih dveh letih, odkar nisem nastopal na Touru, precej spremenilo. Ogromno je zelo močnih mladih kolesarjev, ki prihajajo, veliko talenta je v ekipah World Toura. Tour bo precej drugačna dirka, a se je zelo veselim."

Če bi Froomu na Touru uspelo zmagati še petič, bi se ne samo pridružil legendam, kot so Anquetil, Merckx in Hinaultin Induráin, ki so znamenito dirko dobili petkrat, ampak bi se s 36 leti po starosti izenačil s Firminom Lambotem, ki je leta 1922 Tour osvojil pri 36 letih.

Frooma mikata oba rekorda, številčni in starosti.

"V zadnjih letih se je vse spremenilo. Veliko bolj poznamo svoje telo, vemo, kako skrbeti zanj tudi po starosti, ki je nekoč veljala za konec kariere. Vedno več športnikov vztraja na najvišji ravni po zaslugi prehrane, boljšega treninga in skrbi zase. Tudi sam bi rad bil med tistimi, ki so dokaz, da si lahko uspešen tudi po 30. letu."